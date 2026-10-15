ANTD.VN -Cục Đường bộ Việt Nam đang sửa đổi hệ thống biển chỉ dẫn, báo hiệu trên cao tốc và khoảng cách bố trí biển theo điều kiện khai thác.

Thay đổi cách xác định khoảng cách đặt biển

Trước những thay đổi trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp và các bất cập phát sinh trong quá trình áp dụng, Cục Đường bộ Việt Nam đang sửa đổi Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về báo hiệu đường bộ (QCVN 41:2024).

Quy chuẩn mới sẽ thay đổi cách xác định khoảng cách đặt biển báo nguy hiểm, cảnh báo và biển chỉ dẫn theo hướng gắn với tốc độ khai thác của tuyến đường, thay vì chủ yếu áp dụng khoảng cách cố định như hiện nay.

Về khoảng cách bố trí biển báo nguy hiểm, dự thảo bổ sung bảng quy định khoảng cách tương ứng với tốc độ phương tiện. Trường hợp chưa có dữ liệu, tốc độ thiết kế sẽ được sử dụng làm căn cứ xác định khoảng cách đặt biển.

Hiện việc bố trí biển vẫn căn cứ vào điều kiện địa hình, tầm nhìn, tổ chức giao thông và tình hình hiện trường. Trong khi đó khoảng cách cần bảo đảm để người lái xe có đủ thời gian nhận biết thông tin cảnh báo, phản ứng và thực hiện các thao tác cần thiết, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn.

Cơ quan chức năng đang nghiên cứu sửa đổi hệ thống biển chỉ dẫn, báo hiệu và khoảng cách bố trí biển

Đối với biển chỉ dẫn trên đường không phải cao tốc, dự thảo quy chuẩn đề xuất thay quy định về khoảng cách đặt biển cố định từ 20 đến 50 m bằng cách bố trí phù hợp với tốc độ khai thác của tuyến đường. Đồng thời, dự thảo bổ sung bảng khoảng cách đặt biển trước nút giao nhằm giúp tài xế đủ thời gian nhận biết hướng đi và chủ động lựa chọn làn đường, hành trình phù hợp.

Các quy định về vị trí đặt biển cấm và phạm vi hiệu lực của biển hiệu lệnh cũng được rà soát. Theo đó, biển cấm phải được bố trí tại vị trí bắt đầu có hiệu lực của nội dung cấm. Trường hợp điều kiện địa hình, tổ chức giao thông hoặc yêu cầu an toàn không cho phép đặt biển đúng tại vị trí bắt đầu có hiệu lực, dự thảo quy định biển phải đặt ở phía trước, kèm theo biển phụ chỉ khoảng cách đến đối tượng báo hiệu. Quy định này nhằm giúp người tham gia giao thông xác định rõ vị trí bắt đầu áp dụng lệnh cấm.

Việc xác định cụ thể vị trí, khoảng cách và phạm vi hiệu lực của biển báo không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng nhận biết, phản ứng của người lái xe mà còn tạo cơ sở để các cơ quan quản lý đường bộ và đơn vị thực hiện thống nhất trong quá trình bố trí, điều chỉnh hệ thống báo hiệu trên mạng lưới đường bộ.

Bổ sung mã màu nhận biết tình trạng giao thông

Dự thảo còn đề xuất bổ sung thông tin về số điện thoại khẩn cấp trên hệ thống biển chỉ dẫn, gồm thông tin liên hệ lực lượng cứu hộ và cảnh sát giao thông. Thông tin liên hệ được bổ sung nhằm hỗ trợ người tham gia giao thông chủ động tìm kiếm sự trợ giúp khi xảy ra sự cố trên đường, đặc biệt trong những tình huống phương tiện gặp trục trặc kỹ thuật.

TP Hà Nội đã áp dụng biển báo tình trạng giao thông để người đi đường lựa chọn lộ trình hợp lý

Dự thảo cũng bổ sung biển chỉ dẫn đến đoạn dừng xe khẩn cấp, giúp người lái xe nhận biết vị trí có thể dừng phương tiện khi cần thiết. Nội dung này góp phần hỗ trợ người điều khiển phương tiện chủ động hơn khi gặp sự cố.

Đối với hệ thống biển báo giao thông điện tử có thông tin thay đổi (VMS), dự thảo đề xuất chỉnh lý các quy định theo hướng làm rõ khái niệm, phạm vi sử dụng, nội dung thông tin và nguyên tắc hiển thị. Đây là loại báo hiệu có khả năng cập nhật thông tin theo tình hình giao thông thực tế, hỗ trợ cơ quan quản lý cung cấp thông tin kịp thời cho người tham gia giao thông.

Các biển báo cũng bổ sung mã màu thể hiện tình trạng khai thác giao thông trên sơ đồ nút giao. Việc sử dụng màu sắc để biểu thị tình trạng lưu thông được kỳ vọng giúp người lái xe nhanh chóng nhận biết diễn biến giao thông, đánh giá tình trạng các hướng đi và lựa chọn hành trình phù hợp.

Việc điều chỉnh khoảng cách đặt biển theo tốc độ, làm rõ vị trí và hiệu lực báo hiệu, bổ sung thông tin hỗ trợ khẩn cấp và hoàn thiện quy định đối với biển báo điện tử được kỳ vọng nâng cao hiệu quả truyền tải thông tin, giúp người tham gia giao thông nhận biết báo hiệu sớm hơn và góp phần bảo đảm an toàn giao thông.