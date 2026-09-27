Sự hài lòng của người dân là "thước đo" chất lượng công vụ

ANTD.VN - Người dân khi đến giải quyết thủ tục hành chính tại Công an xã Tam Hưng, Hà Nội giờ đây có thể trực tiếp "chấm điểm" cán bộ chỉ bằng một thao tác quét mã QR trên điện thoại...

Số hóa sự hài lòng

Bộ phận tiếp dân và giải quyết thủ tục đăng ký xe luôn là nơi có tần suất tương tác giữa lực lượng Công an và người dân cao nhất ở cấp cơ sở. Trước đây, việc đánh giá thái độ, tác phong hay mức độ hài lòng thường mang tính định tính, hoặc thông qua những kênh phản ánh cần nhiều thời gian xử lý. Sự ra đời của mô hình "Quét mã QR – Chấm điểm Công vụ" tại Công an xã Tam Hưng đã thay đổi hoàn toàn quy trình này, biến những tiêu chuẩn phục vụ trở thành các chỉ số có thể định lượng ngay lập tức.

Người dân tham gia đánh giá “Quét mã QR- Chấm điểm công vụ” sau khi CBCS tiếp dân hướng dẫn thủ tục Đăng ký xe

Ngay sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký xe, hệ thống mã QR được đặt công khai tại bàn làm việc sẽ đưa công dân đến một nền tảng đánh giá trực tuyến. Tại đây, các tiêu chí vốn trừu tượng như "thái độ", "tác phong", "tinh thần trách nhiệm" hay "tốc độ xử lý" được chia nhỏ để người dân trực tiếp chấm điểm. Thao tác này diễn ra độc lập, bảo đảm tính khách quan tuyệt đối...

Động lực từ tính minh bạch

"Chúng tôi xác định việc giao quyền 'chấm điểm' trực tiếp cho bà con chính là tạo ra một 'áp lực' rất cần thiết. Thúc đẩy từng anh em cán bộ, chiến sĩ khi ngồi vào bàn tiếp dân là phải tự soi chiếu lại mình, tự giác điều chỉnh tác phong ngay lập tức. Nó đã thực sự biến thành thước đo công việc, được chính người dân giám sát và đánh giá từng phút, từng giờ qua mỗi lần đến làm việc tại Công an xã", Đại uý Bùi Huy Bình, Trưởng Công an xã Tam Hưng cho biết.

Dữ liệu thu thập từ các lượt quét mã trở thành "bộ lọc" thực tế nhất. Ban chỉ huy Công an xã có thể nhìn vào biểu đồ đánh giá để lập tức nhận diện đâu là khâu đang bị "nghẽn", đâu là cán bộ cần chấn chỉnh thái độ, và đâu là những cá nhân xuất sắc cần được ghi nhận...

Mở rộng không gian tương tác

Trong hệ thống đánh giá, bộ câu hỏi qua mã QR bám sát vào những quyền lợi thiết thực nhất của người dân. Sự chính xác trong việc hướng dẫn thủ tục, hay thời gian giải quyết công việc đều được minh bạch hóa. Sự chuyển biến tích cực này không chỉ nằm trên những biểu đồ dữ liệu số mà hiện diện một cách sống động ngay trong bầu không khí của phòng tiếp dân.

Công an xã Tam Hưng đã chuẩn bị 500 chiếc móc khóa in thông điệp của mô hình để trao tặng những công dân đầu tiên tham gia khảo sát. Món quà nhỏ này vừa là lời cảm ơn sự đồng hành của người dân, vừa là lời khẳng định về tính cầu thị lực lượng thực thi công vụ

Vừa hoàn tất thủ tục bấm biển số chiếc xe máy mới, anh Nguyễn Văn Hải (trú tại xã Tam Hưng) vui vẻ chia sẻ: "Lúc đầu đi làm giấy tờ tôi cũng nghĩ sẽ mất thời gian khai báo rườm rà, tôi xác định xin nghỉ làm cả buổi nhưng ra đây thấy các anh công an hướng dẫn rất cẩn thận, chỉ bảo cặn kẽ từng chỗ ghi chép. Xong việc các anh ấy còn mời quét mã QR để đánh giá. Thấy thủ tục bây giờ nhanh gọn, cán bộ lại cởi mở thế này, người dân chúng tôi đi làm thủ tục thoải mái hẳn".

Cầm trên tay món quà nhỏ của Công an xã Tam Hưng, chị Trần Thị Mai nhận xét thêm về cách làm mới này: "Cái hay của quét mã trên điện thoại là mình đánh giá rất khách quan. Chỗ nào làm tốt thì mình chấm điểm cao, chỗ nào chưa ưng thì bấm vào tùy chọn góp ý thẳng thắn để càng ngày mình được phục vụ tốt hơn".

CBCS Công an xã tặng móc treo chìa khoá có in khẩu hiệu “Giải quyết thủ tục hành chính: Chuẩn mực nhất – Xử lý nhanh nhất – Ứng xử đẹp nhất – Vì Nhân dân phục vụ”

Từ một mã QR đơn giản, Công an xã Tam Hưng đang chủ động bước về phía người dân, sử dụng chuyển đổi số để thu hẹp khoảng cách hành chính. Mô hình là bước thay đổi trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ đồng thời cụ thể hóa một cách sinh động phong trào thi đua “Kỷ luật nhất – Trung thành nhất – Gần dân nhất”. Khi người dân nhận thấy tiếng nói của mình thực sự có trọng lượng và trực tiếp góp phần thay đổi chất lượng phục vụ, sự đồng thuận và niềm tin vào lực lượng thực thi pháp luật tại cơ sở sẽ được củng cố vững chắc.