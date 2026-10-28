Startup Mỹ tuyên bố biến thủy ngân thành vàng

ANTD.VN - Công ty khởi nghiệp Marathon Fusion của Mỹ tuyên bố đã biến thủy ngân thành vàng ổn định bằng công nghệ hạt nhân, một mục tiêu từng được ngành giả kim theo đuổi suốt nhiều thế kỷ. Tuy nhiên, kết quả này hiện vẫn chưa được xác minh độc lập.

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Marathon Fusion cho biết, quá trình này sử dụng các neutron năng lượng cao sinh ra từ phản ứng nhiệt hạch để biến đồng vị thủy ngân-198 thành thủy ngân-197 phóng xạ.

Sau đó, thủy ngân-197 phân rã tự nhiên thành vàng-197, đồng vị vàng ổn định duy nhất tồn tại trong tự nhiên.

Công ty cho biết đã đạt tốc độ sản xuất vàng cao gấp 10 lần mức mà họ dùng làm chuẩn so sánh từ Tổ chức Nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN).

Tuy nhiên, Marathon Fusion không công bố lượng vàng thực tế được tạo ra, độ tinh khiết của sản phẩm hay chi phí sản xuất.

Để chứng minh kết quả, công ty đã công bố các phổ bức xạ gamma được cho là cho thấy sự xuất hiện của các đồng vị thủy ngân-197 và vàng-197. Tuy nhiên, dữ liệu thí nghiệm đầy đủ vẫn chưa được công bố để cộng đồng khoa học đánh giá độc lập.

Trước đó, CERN từng thông báo tạo ra vàng trong Máy va chạm Hadron lớn (LHC).

Theo nghiên cứu công bố năm 2025, các thí nghiệm va chạm ion chì trong giai đoạn 2015-2018 đã tạo ra khoảng 29 picogram vàng - tương đương 29 phần nghìn tỷ gram.

Tuy nhiên, các hạt nhân vàng này chỉ tồn tại trong thời gian cực ngắn trước khi bị phá hủy.

Các chuyên gia cho rằng việc so sánh trực tiếp giữa Marathon Fusion và CERN không hoàn toàn tương đồng do hai bên sử dụng những cơ chế vật lý khác nhau.

CERN tạo ra vàng thông qua va chạm hạt năng lượng cực cao, trong khi Marathon Fusion dựa trên quá trình chuyển hóa hạt nhân bằng neutron nhiệt hạch.

Marathon Fusion được thành lập năm 2023 và đang phát triển các công nghệ phục vụ ngành năng lượng nhiệt hạch.

Công ty nhận được hỗ trợ từ một số nhà đầu tư lớn, trong đó có mạng lưới công nghệ khí hậu Breakthrough Energy do tỷ phú Bill Gates sáng lập.

Dù nguyên lý vật lý đằng sau việc chuyển hóa thủy ngân thành vàng đã được khoa học biết đến từ lâu, giới nghiên cứu cho rằng điều quan trọng không phải là liệu phản ứng có xảy ra hay không, mà là liệu quá trình này có thể được thực hiện ở quy mô lớn và với chi phí kinh tế hợp lý hay không.

Tuy nhiên, Marathon Fusion vẫn chưa công bố các dữ liệu cần thiết để chứng minh điều đó.