"Sống rực rỡ" cùng Vietnam iContent 2026

ANTD.VN - Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 với chủ đề "Sống rực rỡ" sẽ lan tỏa những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực; khuyến khích hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn.

Chiều 18-9, tại Hà Nội diễn ra Lễ công bố Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026.

Chương trình được tổ chức dưới sự chỉ đạo của Bộ VHTTDL, do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử phối hợp cùng Báo VnExpress và Công ty Cổ phần Dịch vụ trực tuyến FPT tổ chức, với sự đồng hành chiến lược của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam (Techcombank) và chương trình khách hàng thân thiết Techcombank OneU.

Được tổ chức lần đầu vào năm 2024, Vietnam iContent hướng tới xây dựng một hoạt động thường niên, có uy tín dành cho cộng đồng sáng tạo nội dung số tại Việt Nam, góp phần ghi nhận, tôn vinh các cá nhân, tổ chức có đóng góp tích cực; đồng thời tạo không gian giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm và kết nối giữa nhà sáng tạo, nền tảng, doanh nghiệp, thương hiệu và cộng đồng.

Ban tổ chức thông tin về Vietnam iContent 2026 và bấm nút chính thức công bố sự kiện

Tiếp nối hai mùa trước, Vietnam iContent 2026 được mở rộng thành chuỗi hoạt động với chủ đề "Sống rực rỡ", hướng tới hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24-11 và tinh thần chỉ đạo tại Nghị quyết 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.

Chương trình lan tỏa những câu chuyện, nội dung và hành động tích cực; khuyến khích hoạt động sáng tạo có trách nhiệm, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trên không gian số và quảng bá hình ảnh Việt Nam giàu bản sắc, nhân văn.

Với chuỗi hoạt động diễn ra từ tháng 9-2026, Vietnam iContent 2026 nhận được sự tham gia của các nhà sáng tạo, nền tảng, doanh nghiệp và các đối tác trong hệ sinh thái nội dung số.

Chương trình bao gồm chuỗi các hoạt động chính như Giải thưởng Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent Awards 2026, Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ", Chương trình "Sao Chọn", chuỗi nội dung đồng hành Creative Vodcast Series, và Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026.

Trong đó, Cuộc thi sáng tạo nội dung số "Sống rực rỡ" là một điểm mới trong chương trình năm nay, được tổ chức nhằm khuyến khích cộng đồng, đặc biệt là các nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ những câu chuyện, hình ảnh và góc nhìn tích cực về cuộc sống bằng các sản phẩm sáng tạo trên nền tảng số.

Thông qua chủ đề "Sống rực rỡ", cuộc thi hướng tới lan tỏa tinh thần sống tích cực, nhân văn và có trách nhiệm, khuyến khích mỗi cá nhân chủ động tạo ra những giá trị tốt đẹp cho bản thân và cộng đồng, qua đó góp phần xây dựng môi trường nội dung số lành mạnh, văn minh và sáng tạo.

Cuộc thi diễn ra từ ngày 18-9 đến hết ngày 11-12-2026, với ba hạng mục dự thi gồm Video, Ảnh và Bài viết, tổng giá trị giải thưởng gần 200 triệu đồng. Đồng hành cùng cuộc thi trong vai trò Đại sứ chương trình là nhà sáng tạo nội dung Khoai Lang Thang.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số Việt Nam - Vietnam iContent 2026 là chương trình khép lại chuỗi hoạt động của Vietnam iContent, diễn ra ngày 11-12-2026 tại TP.HCM, với các hoạt động diễn đàn, triển lãm - trải nghiệm, giao lưu cộng đồng, và tâm điểm là Vietnam iContent Awards 2026 - nơi vinh danh các cá nhân, tổ chức và sản phẩm nổi bật của mùa giải năm nay.