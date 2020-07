Đừng nhập nhằng những hành vi xấu xí khi kích cầu du lịch nội địa

Đông nghịt du khách trong hang Sửng Sốt (Hạ Long, Quảng Ninh) (Ảnh: VQ)

Xuất phát từ những yếu tố trên, nhiều địa điểm du lịch của nước ta, chủ yếu là du lịch biển vào dịp hè lại đối mặt với tình trạng đông đúc, chen lấn lẫn nhau. Dạo một vòng cộng đồng mạng có thể thấy rất nhiều người lựa chọn du lịch vào dịp này đã phải đối mặt với thực tế là hành xác hơn là nghỉ ngơi. Sự quá tải diễn ra ngay ở các điểm vận chuyển hành khách cho đến các nơi phục vụ ăn uống và thậm chí là kể cả ở các bờ biển rộng lớn, có những nơi bói cũng không ra một khoảng nào để thảnh thơi thở.

Khi cung vượt quá cầu, năng lực đáp ứng của các điểm cung cấp dịch vụ du lịch trở nên quá tải. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng cũng đã nhân cơ hội cả nước đi du lịch để giảm giá đầu này nhưng lại tăng giá đầu kia. Điều này đã được Tổng cục Du lịch chỉ ra trong văn bản về việc yêu cầu việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các địa phương.

Cụ thể, văn bản này nêu rõ thực tế: “Xuất hiện tình trạng chất lượng chương trình du lịch, sản phẩm không đảm bảo, không đúng như cam kết với khách hàng; chưa đảm bảo chất lượng dịch vụ cơ sở lưu trú du lịch như hạng sao được công nhận; thu hút khách bằng việc giảm giá nhưng cắt bớt dịch vụ, làm giảm giá trị chương trình du lịch và ảnh hưởng đến tâm lý, niềm tin của du khách”.

Trong bài viết trước, khi chiến dịch kích cầu du lịch nội địa vừa được tung ra, tác giả bài viết đã bày tỏ lo lắng rằng: Khi nước ta chưa mở cửa để đón du khách quốc tế vào du lịch thì có thể với nhiều doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh du lịch chỉ coi người Việt chỉ là một phương thức thay thế miễn cưỡng. Với tâm lý này, các cơ sở nghỉ dưỡng, dịch vụ ăn uống dù tung ra các chương trình khuyến mãi để thu hút du khách nhưng lại cắt giảm đi nhiều dịch vụ hoặc mức phục vụ tương xứng. Bởi khách du lịch nước ngoài, nhất là những du khách đến từ các quốc gia phát triển thì mức chi tiêu cao hơn đem lại nguồn thu tốt hơn cho các cơ sở kinh doanh.

“Khi cung vượt quá cầu, năng lực đáp ứng của các điểm cung cấp dịch vụ du lịch trở nên quá tải. Tuy nhiên, bên cạnh đó nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng cũng đã nhân cơ hội cả nước đi du lịch để giảm giá đầu này nhưng lại tăng giá đầu kia. Điều này đã được Tổng cục Du lịch chỉ ra trong văn bản về việc yêu cầu việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động du lịch, đảm bảo chất lượng dịch vụ tại các địa phương”.

Tuy nhiên, sự nhếch nhác, quá tải của các điểm du lịch cũng có một phần đóng góp không hề nhỏ từ chính những du khách nội địa. Bây giờ, khi tuyệt đại đa số du khách có mặt ở các địa điểm du lịch là người Việt thì sự nhếch nhác không thể đổ lỗi cho hành vi xấu xí của các du khách nước ngoài được.

Mấy hôm nay dư luận được phen ngạc nhiên thậm chí phẫn nộ khi một nhóm người trẻ tuổi, thuê phòng tại một khách sạn ở Vũng Tàu, chỉ vì bức xúc trong chi trả tiền phòng, người ta đã “chơi bẩn” bằng cách bóp nát các mẩu bánh rồi rắc, quanh phòng. Đồ ăn thừa rồi cả các loại rác bẩn đều được vứt xuống gầm giường, gầm tủ, rồi vứt đầy ra cả chăn ga, gối đệm… Những người tạo ra clip “bẩn” này vừa quay vừa cười hỉ hả rồi phát tán lên mạng xã hội.

Câu chuyện này sau đó lại là một hệ quả song song và bộc lộ một thực trạng phổ biến của du lịch Việt Nam thời gian này. Một bên là khách sạn, nơi bị nhóm bạn trẻ xả rác - tưởng là nạn nhân nhưng sau khi bị Đoàn kiểm tra liên ngành Du lịch và Dịch vụ TP Vũng Tàu kiểm tra thì phát hiện: căn phòng trên được bán với mức giá không đúng như đăng ký. Bên còn lại dĩ nhiên là những hành khách trẻ tuổi thuê phòng. Họ là những người trẻ có kiến thức và hiểu biết, tuy nhiên thay vì phản ứng bằng một cách văn minh hơn qua những kênh đã được công bố công khai thì họ lại chọn hành vi tiêu cực để ứng xử với một hành vi tiêu cực.

Nhà báo Hồ Viết Thịnh

Thế là, “tại anh tại ả, tại cả đôi bên”. Du lịch nước ta dù trong thời kỳ nào cũng luôn phải đối mặt với những thực trạng nhức nhối nhưng chưa thể giải quyết triệt để. Lý do đôi khi chỉ nằm ở việc, ai cũng tìm lý do từ phía bên kia nhưng lại bỏ qua lý do từ phía mình.