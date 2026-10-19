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Thời sự Chính trị

Sơn La: Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất

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Hương Thủy

ANTD.VN - Sáng 19-10-2026, hai trận động đất có độ lớn 2,6 và 4,2 richter xảy ra tại xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La. Hai trận động đất xảy ra cách nhau chưa đầy 30 phút.

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), trận thứ nhất xảy ra lúc 6 giờ 35 phút 33 giây, có độ lớn 2,6 richter, tại tọa độ 21,211° vĩ Bắc, 104,171° kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Trận thứ hai xảy ra lúc 6 giờ 59 phút 21 giây, có độ lớn 4,2 richter, tại tọa độ 21,250° vĩ Bắc, 104,120° kinh Đông; độ sâu chấn tiêu khoảng 12 km.

Trung tâm xác định cấp độ rủi ro thiên tai của các trận động đất là 0. Tại một số khu vực miền núi, rung chấn đi kèm hiện tượng đá rơi.

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Vị trí chấn tâm trận động đất có độ lớn M = 4,2 tại Sơn La

Tại Tiểu khu 17, xã Mai Sơn, người dân nghe thấy tiếng động lớn, đá lăn làm sập một phần khu bếp của một ngôi nhà.

Sơn La thuộc khu vực Tây Bắc, nơi có nhiều đới đứt gãy địa chất và thường ghi nhận động đất. Ngày 26-11-2009, khu vực Bắc Yên xảy ra hai trận động đất có độ lớn 4,1 và 4,2 richter, gây rung động cấp 4 tại trung tâm Sơn La.

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