Sôi nổi hội thi trò chơi dân gian của các nữ cán bộ, học viên tại Cơ sở cai nghiện

Các nữ cán bộ, chiến sĩ cùng học viên được chia thành 3 đội, tranh tài ở 4 nội dung gồm kéo co, bịt mắt đánh trống, gánh nước về làng và kẹp bóng về đích. Nếu kéo co đòi hỏi sức mạnh, sự đồng lòng và phối hợp nhịp nhàng thì các trò chơi còn lại thử thách sự khéo léo, tinh thần đồng đội, mang đến nhiều tiếng cười và những phút giây thư giãn.
Trên sân thi đấu, sự phối hợp ăn ý, tinh thần quyết tâm của các đội cùng những tiếng cổ vũ hào hứng đã tạo nên không khí vui tươi, sôi nổi.
Đáng chú ý, ở phần thi kéo co vòng tròn tính điểm, các đội thể hiện quyết tâm và sự phối hợp chặt chẽ để giành lợi thế. Trong khi đó, những màn tranh tài ở nội dung bịt mắt đánh trống, gánh nước về làng và kẹp bóng về đích cũng nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả.
Đây là hoạt động thường niên nằm trong kế hoạch công tác năm 2026 của Cơ sở Cai nghiện ma túy số 1. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, các hoạt động giao lưu văn hóa, thể thao góp phần tạo môi trường sinh hoạt tập thể lành mạnh, hỗ trợ công tác giáo dục, tư vấn tâm lý cho học viên.
Thông qua chương trình, học viên nữ có cơ hội rèn luyện thể lực, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật và tinh thần đoàn kết. Qua đó, góp phần động viên học viên yên tâm điều trị, chấp hành nội quy, tích cực rèn luyện, từng bước chuẩn bị các điều kiện để tái hòa nhập cộng đồng.
Sau hơn hai giờ diễn ra, chương trình khép lại trong không khí vui tươi, an toàn và đoàn kết, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, người lao động và học viên tại đơn vị.