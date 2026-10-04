Sôi nổi Hội thi chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại phường Cầu Giấy năm 2026

ANTD.VN - Sáng ngày 4/10, tại Công viên Cầu Giấy, UBND phường Cầu Giấy, TP Hà Nội đã tưng bừng tổ chức Hội thi chữa cháy, cứu người, cứu tài sản năm 2026. Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng 65 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) và 25 năm Ngày toàn dân PCCC (04/10/2001 - 04/10/2026).

Hội thi năm nay quy tụ 35 đội tuyển đại diện cho các lực lượng an ninh trật tự cơ sở, dân phòng, dân quân và lực lượng PCCC cơ sở trên địa bàn. Trong đó bao gồm 25 đội thi đến từ các Tổ dân phố cùng 10 đội tuyển khối cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn phường.

25 đội thi đến từ các Tổ dân phố cùng 10 đội tuyển khối cơ quan, doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh đóng trên địa bàn phường Cầu Giấy

Phát biểu khai mạc hội thi, đồng chí Lương Mậu Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy nhấn mạnh: “Những phút đầu khi xảy ra sự cố cháy nổ có ý nghĩa quyết định. Việc nâng cao kỹ năng xử lý tình huống ban đầu cho lực lượng tại chỗ chính là chìa khóa then chốt giúp giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản trước khi lực lượng chuyên nghiệp tiếp cận.”

Đồng chí Lương Mậu Hùng, Phó

﻿Chủ tịch UBND phường Cầu Giấy

Ngay sau lễ khai mạc, các đội tuyển đã bước vào tranh tài sôi nổi ở nội dung thi thực hành xử lý tình huống chữa cháy, cứu người và di chuyển tài sản. Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nghiêm túc cùng Đội Chữa cháy & CNCH khu vực số 2 - Phòng PC07 – CATP Hà Nội, các vận động viên đã thao tác nhuần nhuyễn các kỹ thuật khống chế đám cháy, sử dụng bình chữa cháy cầm tay, kỹ năng thoát nạn và sơ cấp cứu nạn nhân trong không gian giả định.

Các đội thi tham gia tranh tài

Công tác giám sát và chấm điểm được Ban Trọng tài thực hiện khách quan, công bằng theo đúng điều lệ Hội thi. Sự kiện cũng thu hút hàng trăm cán bộ, đoàn viên và người dân địa phương đến cổ vũ nhiệt tình, tạo nên không khí thi đua sôi nổi nhưng vẫn bảo đảm tuyệt đối an toàn và an ninh trật tự khu vực Công viên Cầu Giấy.

Đội thi nào cũng hoàn thành xuất sắc phần thi của mình

Theo báo cáo của UBND phường, từ đầu năm 2026 đến nay, trên địa bàn phường Cầu Giấy ghi nhận 9 vụ cháy nhỏ và không có thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Hiện địa phương đang quản lý hơn 3.000 cơ sở PCCC, duy trì 27 đội dân phòng, 92 Tổ liên gia an toàn PCCC và 75 Điểm chữa cháy công cộng.

Ban tổ chức khen thưởng cho các đội thi đạt thành tích xuất sắc

Ban tổ chức khen thưởng cho các đội thi

Hội thi không chỉ là sân chơi giao lưu, rèn luyện nghiệp vụ chuyên môn mà còn là đợt tuyên truyền trực quan sinh động, góp phần lan tỏa tinh thần “Toàn dân tham gia PCCC”, giúp người dân chủ động loại trừ nguy cơ cháy nổ ngay từ gia đình và khu dân cư.