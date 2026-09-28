Sôi nổi chương trình “Lái sớm học đường” dành cho học sinh THPT Kim Liên

ANTD.VN - Nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng lái xe an toàn cho lứa tuổi học sinh, chương trình Tọa đàm “Lái sớm học đường” vừa được diễn ra sôi nổi sáng 28/9 tại Trường THPT Kim Liên (Hà Nội). Tại chương trình, Trung tá Nguyễn Mạnh Hùng - cán bộ Trung tâm Đào tạo lái xe, Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I (Bộ Công an), báo cáo viên của chương trình đã mang đến cho hàng nghìn học sinh những kiến thức pháp luật và kỹ năng tham gia giao thông thiết thực, trực quan. Với thông điệp “Học luật sớm - Nhận thức sớm - Rèn kỹ năng sớm - Hình thành thói quen an toàn từ sớm”, buổi tuyên truyền đã góp phần nâng cao nhận thức, hình thành thói quen và nét đẹp văn hóa giao thông ngay từ trong môi trường học đường.