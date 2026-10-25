Sôi động và hấp dẫn Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh CAND lần thứ XV

ANTD.VN - Giải Pickleball giao lưu do Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân tổ chức ngày 25-10, quy tụ gần 200 vận động viên đến từ các đoàn tham dự Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026.

Ngày 25-10, tại Sân Pickleball Thượng Đình, phường Khương Đình, Hà Nội, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Cục Truyền thông Công an nhân dân - Bộ Công an tổ chức Giải Pickleball giao lưu chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Quyền - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội phát biểu khai mạc giải

Giải đấu là hoạt động thể thao thiết thực hướng tới Liên hoan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đồng thời tăng cường giao lưu, đoàn kết và gắn bó giữa các đoàn tham dự, các cơ quan báo chí cùng cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Thông qua hoạt động này, ban tổ chức hướng tới góp phần nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân bản lĩnh, văn minh, năng động và trách nhiệm.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn - Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Giám đốc Truyền hình CAND phát biểu tại Lễ Khai mạc

Giải quy tụ gần 200 vận động viên là thành viên chính thức của các đoàn tham dự Liên hoan, đến từ các đơn vị thuộc Bộ Công an và Công an các địa phương. Các vận động viên tranh tài ở 4 nội dung gồm: đôi nam lãnh đạo, chỉ huy; đôi nam cán bộ, chiến sĩ; đôi nam - nữ cán bộ, chiến sĩ; đôi nữ cán bộ, chiến sĩ.

Không chỉ mang ý nghĩa giao lưu, kết nối giữa các đơn vị, giải đấu còn góp phần hưởng ứng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và Cuộc vận động “Khỏe vì an ninh Tổ quốc”. Đây cũng là dịp khuyến khích cán bộ, chiến sĩ duy trì thói quen tập luyện thể thao, nâng cao sức khỏe, xây dựng tinh thần đoàn kết, trung thực, cao thượng và tiến bộ.

Giải quy tụ gần 200 vận động viên là thành viên chính thức của các đoàn tham dự Liên hoan

Với thông điệp “Giao lưu để gắn kết; rèn luyện để khỏe mạnh; cùng lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân”, Giải Pickleball chào mừng Liên hoan Truyền hình, Phát thanh, Điện ảnh Công an nhân dân lần thứ XV năm 2026 góp phần tạo không khí thi đua sôi nổi, tăng cường sự gắn bó giữa các đơn vị, đồng thời lan tỏa tinh thần rèn luyện thể chất trong lực lượng Công an nhân dân.

Một số hình ảnh tại giải: