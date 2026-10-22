Số hóa địa bàn, Công an xã Tiến Thắng tiếp nhận trọng trách mới

ANTD.VN - Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, Đảng ủy xã Tiến Thắng, Hà Nội vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW về chuyển đổi số, đồng thời chính thức chuyển giao vai trò Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Văn phòng Đảng ủy sang lực lượng Công an xã Tiến Thắng, Hà Nội.

Đảng ủy xã Tiến Thắng tổ chức bàn giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 Đảng ủy xã từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an xã Tiến Thắng

Dấu ấn chuyển đổi số tại cơ sở trong 9 tháng đầu năm 2026, xã Tiến Thắng đã tạo ra những bước chuyển mình ngoạn mục trong công tác chuyển đổi số. Với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm), 100% cán bộ, công chức đã được trang bị chữ ký số và tài khoản cá nhân, đảm bảo toàn bộ văn bản hành chính được xử lý trên hệ thống điều hành số.

Điểm sáng tại địa phương chính là việc triển khai thành công không gian làm việc số “HanoiWork” với 278 tài khoản xác thực. Đáng chú ý, nhiều mô hình chuyển đổi số thiết thực, hiệu quả được triển khai tại cơ sở như: “Thôn số”, “Cửa hàng điện thoại số 57”, “Trợ lý số cơ sở”, “Chi hội Nông dân số”, “Chợ số Tiến Thắng - Đi chợ không ví”, “Tổ Phụ nữ liên kết khởi nghiệp trên nền tảng số”… Qua đó, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế số, xã hội số và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vũ Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 57. Để tạo bước đột phá trong thời gian tới, Đảng ủy đã quyết định chuyển giao nhiệm vụ Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 57 từ Văn phòng Đảng ủy sang Công an xã.

Đồng chí Vũ Duy Hùng - Bí thư Đảng ủy xã Tiến Thắng đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc thực hiện Nghị quyết 57

Đây được coi là bước đi chiến lược nhằm phát huy vai trò của lực lượng Công an trong công tác tham mưu, đôn đốc và bảo đảm an toàn thông tin. Đồng chí Bí thư Đảng ủy nhấn mạnh, Công an xã cần nhanh chóng tiếp nhận, bám sát các đầu việc, đặc biệt là Kế hoạch hành động “100 ngày xử lý điểm nghẽn” để đảm bảo chuyển đổi số thực chất, không hình thức.

Trong 3 tháng cuối năm 2026, Đảng ủy xã Tiến Thắng đặt mục tiêu tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, chuẩn hóa dữ liệu và nâng cao kỹ năng số cho người dân thông qua phong trào “Bình dân học vụ số”.

“Mọi hoạt động ứng dụng khoa học công nghệ phải lấy kết quả thực hiện và sự hài lòng của nhân dân làm “thước đo” hiệu quả, góp phần đưa Tiến Thắng trở thành điểm sáng trong bức tranh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”- Bí thư Đảng ủy Vũ Duy Hùng khẳng định.