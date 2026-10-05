Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội: Không mượn danh ban đại diện cha mẹ học sinh để lạm thu

ANTD.VN - Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội yêu cầu các nhà trường chấn chỉnh hoạt động của ban đại diện cha mẹ học sinh, tuyệt đối không để danh xưng này bị lợi dụng để vận động, thu các khoản trái quy định.

Ngày 5/10, tại cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026, bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội đã trả lời các câu hỏi từ phóng viên báo chí liên quan đến công tác quản lý tài chính nhà trường cũng như việc bảo đảm an toàn thực phẩm tại cơ sở giáo dục.

Theo đó, liên quan đến công tác thu, chi đầu năm học, bà Trần Lưu Hoa cho biết, Sở GD&ĐT Hà Nội đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo nhằm chấn chỉnh, tăng cường quản lý tài chính tại các cơ sở giáo dục ngay từ đầu năm.

Bà Trần Lưu Hoa, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội thông tin với báo chí tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý III/2026.

Lãnh đạo ngành giáo dục Thủ đô nhấn mạnh, thủ trưởng cơ sở giáo dục, cụ thể là hiệu trưởng nhà trường, chịu trách nhiệm toàn diện về công tác thu, chi tại đơn vị.

Việc thu, chi phải được thực hiện đúng quy định, đúng danh mục; tuyệt đối không được thu bất kỳ khoản nào ngoài quy định và không tổ chức thu gộp.

Đặc biệt, không được lợi dụng danh nghĩa Ban đại diện cha mẹ học sinh để thu các khoản trái quy định. Bộ GD&ĐT cũng đã ban hành thông tư mới thay thế Thông tư 55, quy định về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Đối với những phản ánh về tình trạng thu, chi chưa đúng quy định tại một số trường học, Sở GD&ĐT Hà Nội đã có văn bản gửi chính quyền xã, phường để kiểm tra, xác minh theo phân cấp quản lý.

Đặc biệt, trong tháng 10, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ thành lập các tổ công tác kiểm tra trực tiếp tại các cơ sở giáo dục. Tinh thần chỉ đạo là kiên quyết xử lý nghiêm theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý theo quy định đối với các trường hợp vi phạm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội cũng đề nghị các cơ quan báo chí và phụ huynh tiếp tục tăng cường giám sát, đồng hành cùng ngành giáo dục để kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những biểu hiện thu, chi bất hợp lý.

Hai điểm mới trong quản lý bữa ăn học đường

Bên cạnh công tác tài chính, việc tổ chức bữa ăn học đường được xác định là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng của TP Hà Nội trong năm học 2026-2027, nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cả hệ thống chính trị và các sở, ngành.

Hà Nội hiện là một trong những đơn vị tiên phong trong việc quản lý, giám sát và công khai hoạt động tổ chức bữa ăn học đường tại các cơ sở giáo dục.

Theo bà Trần Lưu Hoa, công tác này có hai điểm đổi mới nổi bật.

Thứ nhất, Hà Nội phân cấp việc lựa chọn các đơn vị cung cấp thực phẩm cho UBND cấp xã, phường thực hiện, phù hợp với tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.

Thứ hai, thành phố đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý an toàn thực phẩm thông qua việc xây dựng phần mềm HanoiCheck do Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội chủ trì.

Khi phát hiện có phản ánh liên quan đến an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm, do Sở Y tế làm cơ quan thường trực phối hợp cùng các sở, ngành, và các đoàn kiểm tra liên ngành của Thành phố sẽ tiến hành kiểm tra, giám sát với tinh thần công khai, minh bạch và xử lý kiên quyết.

Liên quan đến phản ánh về chất lượng bữa ăn học đường tại Trường Tiểu học Quảng Bị, xã Quảng Bị, đại diện Sở GD&ĐT cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin, thành phố đã cử 2 đoàn kiểm tra làm việc khẩn trương và nghiêm túc.

Ngay sau đó, UBND xã Quảng Bị đã cho dừng hợp đồng với đơn vị cung cấp thực phẩm, đồng thời gửi các mẫu thực phẩm lưu đi kiểm nghiệm.

Ngay khi có kết quả chính thức, địa phương sẽ báo cáo và đề xuất phương án xử lý nghiêm theo quy định nếu phát hiện vi phạm vệ sinh, an toàn thực phẩm.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định ngành giáo dục Thủ đô sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, chính quyền địa phương và các cơ quan thông tấn, báo chí nhằm bảo vệ tối đa sức khỏe, quyền lợi của học sinh và củng cố niềm tin của nhân dân.