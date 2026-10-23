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SLNA tạm chiếm đầu bảng V-League 2026/27

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Băng Tâm

ANTD.VN - Chiến thắng 2-0 trước chủ nhà HAGL giúp SLNA tích lũy 11 điểm sau 5 trận để tạm thời vượt Ninh Bình, chiếm ngôi đầu bảng xếp hạng V-League 2026/27.

Tối 23-10, SLNA có chuyến làm khách trên sân Pleiku của HAGL trong khuôn khổ vòng 5 V-League 2026/27.

Thầy trò HLV Văn Sỹ Sơn được nhắc đến ở các tình huống đáng chú ý nhất trận đấu.

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SLNA chiếm thắng thuyết phục HAGL tại vòng 5 (Ảnh: SLNA FC)

Ngay phút 4, SLNA sớm tổn thất lực lượng khi tiền đạo Bruno bất ngờ chấn thương trong một pha bứt tốc, buộc phải rời sân.

Tới phút 18, Luiz Guilherme đưa được bóng vào lưới HAGL nhưng trọng tài sau khi tham khảo VAR đã không công nhận bàn thắng vì xác định cầu thủ kiến tạo đã phạm lỗi.

Phút 57, từ quả phạt góc của Khắc Ngọc, trung vệ người Brazil - Jairo bật cao đánh đầu tung lưới đội bóng cũ, đưa SLNA vượt lên dẫn trước 1-0.

Phút 90, cầu thủ Việt kiều Abdel-Amine Trần Đức Vinh trong tình huống đối mặt đã đánh bại thủ môn Trung Kiên, ấn định chiến thắng 2-0 cho đội khách.

Với kết quả này, SLNA có 11 điểm tích lũy sau 5 trận (3 thắng, 2 hòa), tạm vượt Công an Hà Nội (10 điểm/5 trận) và Ninh Bình (10 điểm/4 trận) để vươn lên chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026/27.

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SLNA tạm chiếm ngôi đầu bảng V-League 2026/27, tính tới ngày 23-10

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#SLNA #V-League 2026/27

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