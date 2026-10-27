Singapore tăng tốc đào tạo chuyên gia, chuẩn bị sử dụng điện hạt nhân?

ANTD.VN - Singapore đang tăng tốc xây dựng đội ngũ chuyên gia hạt nhân thông qua hàng loạt chương trình đào tạo mới cho công chức, doanh nghiệp và sinh viên đại học khi nước này nghiên cứu khả năng sử dụng điện hạt nhân trong tương lai.

Một nhà máy điện hạt nhân ở Tihange, Bỉ (Ảnh minh họa)

Phát biểu tại Tuần lễ Năng lượng Quốc tế Singapore 2026, Bộ trưởng Năng lượng, Thương mại và Công nghiệp Tan See Leng cho biết, nước này sẽ triển khai hai Chương trình phát triển nhân lực hạt nhân mới, đồng thời xúc tiến khóa thạc sĩ kỹ thuật hạt nhân đầu tiên do Đại học Quốc gia Singapore (NUS) và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) phối hợp xây dựng.

Theo kế hoạch, Chương trình phát triển nhân lực hạt nhân Singapore (NMDP) sẽ tạo điều kiện để các công chức tham gia hoạch định chính sách năng lượng được thực tập và làm việc thực tế tại các tổ chức hạt nhân hàng đầu thế giới.

Họ sẽ được tiếp cận các lĩnh vực như đánh giá công nghệ, phát triển dự án, cấp phép và khung pháp lý liên quan đến điện hạt nhân. Chương trình dự kiến bắt đầu từ năm 2027.

Chương trình Phát triển nhân lực hạt nhân dành cho doanh nghiệp (NMDP-I) sẽ hỗ trợ kinh phí để nhân sự của các công ty tại Singapore tham gia các khóa đào tạo và chương trình thực tập với các đối tác quốc tế.

Chính phủ kỳ vọng điều này giúp doanh nghiệp trong nước nắm bắt cơ hội việc làm và kinh doanh khi ngành công nghiệp hạt nhân phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Đại học NUS và NTU cũng sẽ mở chương trình thạc sĩ kỹ thuật hạt nhân liên trường vào năm 2027, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn cao cho ngành năng lượng hạt nhân tại Singapore.

Giới chức Singapore nhấn mạnh nước này vẫn chưa đưa ra quyết định triển khai điện hạt nhân.

Tuy nhiên, việc xây dựng năng lực chuyên môn từ sớm được xem là cần thiết để đánh giá khách quan tính phù hợp của các công nghệ hạt nhân tiên tiến đối với một quốc gia có diện tích hạn chế như Singapore.