Singapore đẩy nhanh lộ trình nâng tuổi nghỉ hưu lên 65

ANTD.VN - Singapore sẽ nâng tuổi nghỉ hưu theo luật định lên 65 và tuổi tái tuyển dụng lên 70 từ ngày 1-1-2029, sớm hơn một năm so với kế hoạch trước đó, trong nỗ lực thích ứng với tình trạng già hóa dân số và giữ người lao động lớn tuổi ở lại thị trường việc làm lâu hơn.

Singapore nâng tuổi nghỉ hưu lên 65 từ năm 2029

Thông báo được Nhóm công tác ba bên về việc làm cho lao động cao tuổi (TWG-SE) công bố.

Đây là một trong 6 khuyến nghị nhằm giúp người cao tuổi tiếp tục làm việc trong môi trường phù hợp, đồng thời thúc đẩy các mô hình lao động đa thế hệ tại Singapore.

Theo Bộ Nhân lực Singapore, tỷ lệ lao động từ 50 tuổi trở lên đã tăng từ 34% lên 40% trong vòng một thập kỷ qua.

Xu hướng này buộc Singapore phải điều chỉnh chính sách việc làm để tận dụng nguồn nhân lực có kinh nghiệm trong bối cảnh dân số già hóa nhanh.

Singapore đã nâng tuổi nghỉ hưu từ 63 lên 64 và tuổi tái tuyển dụng từ 68 lên 69 kể từ ngày 1-7-2026.

Theo luật, người sử dụng lao động không được buộc nhân viên nghỉ việc trước tuổi nghỉ hưu theo quy định, đồng thời phải xem xét tái tuyển dụng những lao động đủ điều kiện đến độ tuổi cho phép.

Nhóm công tác cũng đề xuất triển khai chương trình mới mang tên Flexi-Load Programme, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng các vị trí bán thời gian và việc làm linh hoạt cho người lao động lớn tuổi.

Chương trình dự kiến thay thế cơ chế hỗ trợ tái tuyển dụng bán thời gian hiện nay khi hết hiệu lực vào cuối năm 2027.

Singapore cũng dự kiến thành lập một văn phòng chuyên trách về “sự nghiệp dài hạn” nhằm hỗ trợ người lao động trung niên và cao tuổi chuyển đổi nghề nghiệp, nâng cao kỹ năng và tìm kiếm cơ hội việc làm phù hợp.

Phát biểu tại hội nghị công bố khuyến nghị, Quốc vụ khanh Bộ Nhân lực Dinesh Vasu Dash cho rằng các doanh nghiệp cần điều chỉnh môi trường làm việc và thiết kế công việc để người lao động lớn tuổi có thêm lựa chọn tiếp tục cống hiến.

Theo ông, việc xây dựng nơi làm việc thân thiện với mọi lứa tuổi sẽ mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp và người lao động.

Singapore từ lâu được xem là một trong những quốc gia tích cực nhất châu Á trong việc kéo dài tuổi làm việc.

Chính phủ nước này kỳ vọng chính sách mới sẽ giúp giảm áp lực từ tình trạng dân số già, đồng thời duy trì lực lượng lao động đủ lớn để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế trong những năm tới.