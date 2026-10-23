Singapore bác cáo buộc thao túng đợt lao dốc của thị trường chứng khoán Indonesia

ANTD.VN - Singapore đã bác bỏ các cáo buộc cho rằng các quỹ đầu tư quốc gia của nước này đứng sau đợt bán tháo mạnh trên thị trường chứng khoán Indonesia sau khi tổ chức đánh giá tài chính MSCI xem xét hạ bậc thị trường của quốc gia Đông Nam Á này.

Thông báo của MSCI đã gây chấn động thị trường chứng khoán Indonesia

Tranh cãi bùng phát sau khi cựu Bộ trưởng Thương mại Indonesia Muhammad Lutfi cáo buộc Temasek và Quỹ Đầu tư Chính phủ Singapore (GIC) gây sức ép lên MSCI nhằm tạo ra tâm lý hoảng loạn, qua đó kéo giá cổ phiếu Indonesia xuống thấp để nhà đầu tư nước ngoài có thể mua tài sản với giá rẻ.

Tuy nhiên, cả Temasek và GIC đều nhanh chóng phủ nhận. Ông Fock Wai Hoong, lãnh đạo phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Temasek, khẳng định những cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ và không đúng sự thật.

Ông Fock Wai Hong cho biết không có cá nhân hay bộ phận nào của Temasek từng liên hệ với MSCI để tác động tới các quyết định của tổ chức này.

GIC cũng tuyên bố các cáo buộc là sai sự thật, nhấn mạnh quỹ đã đầu tư tại Indonesia hơn 30 năm và các quyết định đầu tư được đưa ra dựa trên đánh giá từng doanh nghiệp, từng tài sản, chứ không phụ thuộc vào việc một thị trường được xếp hạng ra sao.

Trước đó, MSCI thông báo đang tham vấn về khả năng hạ Indonesia từ nhóm "thị trường mới nổi" xuống nhóm "thị trường độc lập", với lý do lo ngại về tính minh bạch, tình trạng sở hữu cổ phiếu tập trung, giao dịch có dấu hiệu phối hợp và hiệu quả giám sát thị trường.

Thông báo của MSCI đã gây chấn động thị trường Indonesia. Chỉ trong hai phiên giao dịch, thị trường chứng khoán nước này bốc hơi khoảng 82 tỷ USD giá trị vốn hóa trước khi phục hồi một phần.

Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Indonesia Jeffrey Hendrik cũng lên tiếng bảo vệ tính độc lập của MSCI, cho rằng các tổ chức xây dựng chỉ số toàn cầu hoạt động theo những tiêu chí riêng và không chịu tác động từ bất kỳ quốc gia nào.

Ông nhấn mạnh Indonesia cần tập trung cải thiện chất lượng thị trường thay vì tìm kiếm yếu tố bên ngoài để giải thích cho biến động vừa qua.

Theo kế hoạch, MSCI sẽ tiếp tục tham vấn tới tháng 4-2027 và đưa ra quyết định cuối cùng về vị thế thị trường của Indonesia vào cuối tháng 6 năm sau.