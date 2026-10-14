SHB đồng hành cùng khát vọng phát triển nhân tài, tự chủ công nghệ Việt Nam

ANTD.VN - Tại Lễ Khai khóa 2026 của Đại học Quốc gia TP.HCM, với sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Đồng hành cùng mục tiêu này, Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) tiếp tục dành 10 tỷ đồng trong 5 năm hỗ trợ phát triển tài năng, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và an sinh xã hội tại Đại học Quốc gia TP.HCM.

Từ phát triển nhân tài đến khát vọng tự chủ công nghệ quốc gia

Ngày 13/10/2026, Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) tổ chức Lễ Khai khóa 2026 với chủ đề “Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh với khát vọng tự chủ công nghệ chiến lược bằng nhân tài Việt Nam”. Sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, địa phương cùng đông đảo chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên và sinh viên.

Không chỉ là hoạt động thường niên chào đón năm học mới, Lễ Khai khóa còn là diễn đàn kết nối tri thức, chia sẻ những định hướng phát triển và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ. Năm nay, sự kiện đặt trọng tâm vào một trong những nhiệm vụ chiến lược của đất nước: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, làm chủ công nghệ cốt lõi và nâng cao năng lực tự chủ về khoa học, công nghệ trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu.

Chỉ đạo tại Lễ Khai khóa, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng khẳng định giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai đất nước. Trong đó, giáo dục đại học giữ vai trò quan trọng trong phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, bồi dưỡng nhân tài, thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và sức mạnh quốc gia.

Đánh giá cao những đóng góp của ĐHQG-HCM trong hơn ba thập kỷ xây dựng và phát triển, Thủ tướng yêu cầu Nhà trường tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu, trở thành trung tâm phát hiện, đào tạo và quy tụ nhân tài hàng đầu cả nước, đặc biệt trong các lĩnh vực khoa học cơ bản và công nghệ chiến lược.

Thủ tướng Chính phủ trao quà khen thưởng các cá nhân tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”

Tại sự kiện, GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai – Giám đốc ĐHQG-HCM chia sẻ, tầm vóc của một đại học không chỉ được xác định qua quy mô tổ chức hay số lượng người học, mà quan trọng hơn là chất lượng nguồn nhân lực được đào tạo, giá trị tri thức đóng góp và năng lực giải quyết những vấn đề thực tiễn của xã hội.

Từ lợi thế đa ngành, đa lĩnh vực, Giám đốc ĐHQG-HCM đặt ra yêu cầu phát huy sức mạnh toàn hệ thống, tăng cường kết nối giữa đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng; tạo môi trường để người học nghiên cứu, trải nghiệm, thử nghiệm và trưởng thành thông qua những bài toán thực tế. GS.TS Nguyễn Thị Thanh Mai khẳng định: “Ước mơ của ĐH Quốc gia TP.HCM lớn hơn một vị trí trên bảng xếp hạng.”

Khát vọng của ĐHQG-HCM là xây dựng một môi trường học thuật đủ sức thu hút, kết nối nhân tài Việt Nam trên toàn thế giới, tạo điều kiện để các nhà khoa học trẻ trở về hoặc hợp tác lâu dài, đóng góp tri thức và công nghệ phục vụ đất nước.

Được thành lập năm 1995, ĐHQG-HCM hiện là một trong những hệ thống đại học đa ngành, đa lĩnh vực có quy mô lớn nhất Việt Nam, với hơn 110.000 người học, 180 chương trình đạt chuẩn kiểm định quốc tế và 13 ngành học thuộc nhóm 500 thế giới. Theo Chương trình phát triển được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, ĐHQG-HCM hướng tới mục tiêu thuộc nhóm 100 cơ sở giáo dục đại học hàng đầu châu Á vào năm 2030, trở thành trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo hàng đầu đất nước.

SHB dành 10 tỷ đồng đồng hành phát triển tài năng giai đoạn 2026 - 2030

Trong khuôn khổ Lễ Khai khóa 2026, SHB tiếp tục khẳng định cam kết đồng hành cùng ĐHQG-HCM thông qua Chương trình phát triển tài năng và an sinh xã hội giai đoạn 2026–2030, với tổng kinh phí tài trợ 10 tỷ đồng trong 5 năm, tương ứng 2 tỷ đồng mỗi năm.

Chương trình tập trung hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học tốt; khuyến khích những tài năng có thành tích xuất sắc trong học tập và nghiên cứu; hỗ trợ nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; đồng thời mở rộng cơ hội đào tạo kỹ năng, trải nghiệm nghề nghiệp và kết nối việc làm.

Tổng giám đốc Ngô Thu Hà (giữa) đại diện SHB cam kết đồng hành cùng Đại học Quốc gia TP.HCM trong Chương trình phát triển tài năng và an sinh xã hội giai đoạn 2026–2030

Sự đồng hành của SHB không chỉ góp phần bổ sung nguồn lực cho giáo dục, mà còn hướng tới tạo thêm điều kiện để người trẻ phát huy năng lực, theo đuổi các ý tưởng sáng tạo và đưa tri thức vào thực tiễn. Đây cũng là bước tiếp nối trong quan hệ hợp tác chiến lược giữa SHB và ĐHQG-HCM, sau khi hai bên ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026–2030 vào ngày 27/8/2026.

Bà Ngô Thu Hà – Tổng Giám đốc SHB chia sẻ: “Đầu tư cho con người và tri thức chính là đầu tư cho tương lai đất nước. SHB mong muốn đồng hành cùng Đại học Quốc gia TP.HCM phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo thêm cơ hội để những tài năng Việt Nam phát huy năng lực, đưa tri thức vào thực tiễn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước. Đây cũng là trách nhiệm và cam kết của SHB trên hành trình xây dựng Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”.

Tiếp nối hành trình nuôi dưỡng những ước mơ Việt Nam

Trong nhiều năm qua, SHB đã tích cực đồng hành cùng giáo dục thông qua các chương trình học bổng, khuyến học, khuyến tài và hợp tác phát triển nguồn nhân lực.

Tại ĐHQG-HCM, SHB đã tài trợ 1 tỷ đồng cho Chương trình học bổng “Vượt khó học tốt” năm học 2024–2025 và tiếp tục trao 1 tỷ đồng trong năm học 2025–2026, hỗ trợ những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập.

Đặc biệt, Ngân hàng dành suất học bổng toàn phần trị giá 772 triệu đồng trong 5 năm cho em Phan Bảo Chấn, sinh viên ngành Y khoa, Trường Đại học Khoa học Sức khỏe, ĐHQG-HCM. Suất học bổng giúp em có thêm điều kiện tiếp tục hành trình học tập, theo đuổi ước mơ trở thành bác sĩ để giúp đỡ cộng đồng.

Từ việc tiếp sức cho những ước mơ cụ thể đến chương trình phát triển tài năng dài hạn, SHB từng bước mở rộng sự đồng hành với giáo dục, kết hợp trách nhiệm an sinh xã hội với đầu tư cho nguồn nhân lực tương lai.

Sau hơn ba thập kỷ phát triển, SHB đã khẳng định vị thế trong nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân hàng đầu Việt Nam. Với định vị “Ngân hàng tầm vóc quốc gia thế hệ mới”, Ngân hàng xác định trách nhiệm không chỉ ở việc cung ứng các giải pháp tài chính, kết nối nguồn lực cho nền kinh tế, mà còn đóng góp thiết thực cho con người và cộng đồng, trong đó góp phần nuôi dưỡng nhân tài, thúc đẩy tri thức và đổi mới sáng tạo, chung tay xây dựng một Việt Nam tự chủ, tự tin và vươn tầm trong kỷ nguyên mới.