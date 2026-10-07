“Shark Bình” và “ông trùm” đường dây lừa đảo 1.568 tỷ đồng Mr Pips hầu tòa trong 15 ngày

ANTD.VN - Thông tin từ Tòa án nhân dân TP Hà Nội cho biết, ngày 26-10 tới đây, cơ quan tố tụng này mở phiên tòa xét xử “ông trùm” đường dây lừa đảo Mr Pips, “Shark Bình” và 186 bị cáo liên quan. Phiên tòa dự kiến kéo dài trong 15 và do Thẩm phán Trần Nam Hà làm chủ tọa.

Ra nước ngoài học tập “mô hình” lừa đảo

Tại phiên tòa, Phó Đức Nam (tức Mr Pips, SN 1994, ở TP.HCM), Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter, SN 1990, ở Hưng Yên) bị đưa ra xét xử về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”. Liên quan, Nguyễn Hòa Bình (tức “Shark Bình”, SN 1981, ở Hà Nội; Chủ tịch Tập đoàn NextTech, Chủ tịch Công ty Ngân lượng) bị đưa ra xét xử về tội “Rửa tiền”.

Vợ bị cáo Ngọ là Ngô Thị Thêu (SN 1995, ở Hải Phòng) bị truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Ngoài ra, 184 bị cáo khác bị xét xử về một hoặc nhiều tội danh trong các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”, “Chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và “Trốn thuế”.

“Ông trùm" đường dây lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam.

Theo hồ sơ, năm 2018, Phó Đức Nam quen Isik Uran (SN 1984, người Thổ Nhĩ Kỳ) và cả hai bàn bạc, thống nhất việc Uran tạo lập, quản lý, điều hành các trang web kết nối với các ứng dụng MT4, MT5, sử dụng để giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế.

Những trang này có tên tiếng Anh giống với tên các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế rồi chuyển thông tin để Nam chỉ đạo nhân viên dụ dỗ khách hàng mở tài khoản, nạp tiền đầu tư chứng khoán.

Tuy nhiên các trang web trên về bản chất đều đã được lập trình sẵn, không có tính năng đối ứng ra thị trường thế giới. Khách hàng đầu tư trên trang web trên thực chất là chơi với chủ sàn (admin), khi khách hàng thua là chủ sàn được hưởng tiền đó).

Uran hướng dẫn Phó Đức Nam cách thức xây dựng, tổ chức mô hình để hoạt động tại thị trường Việt Nam. Sau đó, Nam và Đặng Hoàng Liên Anh (SN 1996, ở TP.HCM) cùng xuất cảnh sang Thổ Nhỹ Kỳ và được đưa đi tham quan, học hỏi mô hình làm việc tại các văn phòng hoạt động kinh doanh chứng khoán quốc tế, forex của Uran tại Thổ Nhĩ Kỳ để về triển khai tại Việt Nam.

Về nước, Nam thuê văn phòng, nhân viên, bước đầu tạo lập và trực tiếp điều hành các văn phòng kinh doanh, đồng thời giao cho Liên Anh phụ trách marketing. Năm 2019, Nam bàn bạc với Lê Khắc Ngọ và tiếp đến là với Bùi Trung Đức về việc để Ngọ, Đức mở rộng hệ thống sản giao dịch ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc, núp bóng dưới danh nghĩa công ty, trang mạng hoạt động về lĩnh vực Tele Maketing (Tiếp thị, quảng bá sản phẩm qua điện thoại), Tele Sale (Tư vấn, bán hàng qua điện thoại), tư vấn môi giới chứng khoán, forex.

“Ông trùm” lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ.

Hoạt động trên nhằm dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư, sau đó chiếm đoạt tài sản của họ. Cơ quan tố tụng đánh giá hành vi của các bị can “có quy mô, tổ chức, thực hiện rất tinh vi”.

Trong vụ án, Phó Đức Nam là người bàn bạc, thống nhất với Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma”, rồi sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư.

Nam còn thuê văn phòng trên địa bàn các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng các nhân viên; thực hiện các hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan tố tụng xác định, Mr Pips đã phạm tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ với tổng số tiền chiếm đoạt là hơn 1.568 tỷ đồng.

Chỉ đạo nhân viên lừa dối cơ quan công an

Để hợp thức hóa, “ông trùm” dường dây lừa đảo Phó Đức Nam đã rửa tiền bằng cách mua 32 bất động sản, dùng 141 tỷ đồng mua vàng, đổi được hơn 1,7 triệu USD và hơn 1 triệu đô Singapore.

Đối với Mr Hunter Lê Khắc Ngọ, kết quả điều tra cho thấy, năm 2019, bị cáo này đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc.

Nguyễn Hòa Bình ("Shark Bình") và "ông trùm" lừa đảo Mr Pips Phó Đức Nam.

Ngọ được Nam giao quản lý 20 Văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản. Mr Hunter phải chịu trách nhiệm đối với 287 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 344 tỷ đồng. Ngọ cũng rửa tiền bằng cách mua 4 bất động sản, 143 miếng vàng nguyên khối.

Theo cơ quan tố tụng, trong vụ án này, các bị can Nguyễn Hòa Bình và 2 thuộc cấp là Trần Thị Thanh Tâm (SN 1993, ở Nghệ An), Nguyễn Thị Nam (SN 1987, ở Bắc Ninh) đã giúp đường dây của Mr Pips rửa tiền với số tiền lên đến 319 tỷ đồng.

Cụ thể, để nhận tiền của các nhà đầu tư, Nam thống nhất với bộ phận tài vụ sẽ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán. Trong đó có Công ty Ngân lượng do “Shark Bình” làm Chủ tịch. Tại Công ty Ngân lượng, Bình chỉ đạo chung các hoạt động của công ty và đưa ra các quy định về mức phí với khách hàng sử dụng dịch vụ thanh toán trung gian.

Năm 2019, sàn GKFX của Mr Pips đăng ký mở ví Ngân lượng để hoạt động. Mức phí giao dịch của sàn GKFX là 2,5% cho giao dịch nạp và 1% tiền rút, cùng với 1.000 đồng/một lần rút. Mr Pips sau đó còn trực tiếp gặp mặt nhân viên của Shark Bình xin giảm phí song không được đồng ý.

Quá trình hoạt động, Nam tiếp tục tạo lập thêm các sàn forex mới có tên DK Trade, ASX, ACX, Sea Investing, Honor, ScopeMarkets và thông báo cho công ty Ngân lượng biết. Khách hàng muốn mở tài khoản ví Ngân lượng phải tự tải và truy cập vào ứng dụng trên điện thoại hoặc truy cập website.

Trong thời gian “hợp tác” với sàn của Nam, tháng 6-2020, Công ty Ngân lượng nhận được văn bản của cơ quan công an xác minh về ví ngân lượng. “Shark Bình” khi đó biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật nhưng vẫn muốn cho hoạt động để hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch.

Nhằm che giấu hoạt động phạm pháp, “Shark Bình” đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví "giả" để cung cấp cho cơ quan công an.

Từ tháng 6-2020 đến 9-2022, có 232 bị hại chuyển tiền vào các tài khoản ví, tổng gần 319 tỷ đồng. Tiền được luân chuyển qua nhiều tài khoản ở nhiều ngân hàng đứng tên Công ty Ngân lượng, sau đó nạp vào các sàn forex của Nam.