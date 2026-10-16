“Shark” Bình được ghi nhận tích cực hợp tác và chủ động khắc phục hậu quả

ANTD.VN - Trong vụ án “Shark” Bình bị đề nghị truy tố do có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn, 46 nhà đầu tư trình báo với số tiền thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng.

Theo kết luận điều tra, Nguyễn Hòa Bình (“Shark” Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech) bị đề nghị truy tố về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Trốn thuế” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Quá trình giải quyết vụ án, Cơ quan điều tra (CQĐT) đã đăng thông báo tìm bị hại trên phương tiện thông tin đại chúng liên quan đến dự án tiền số AntEx của Nguyễn Hòa Bình và đồng phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, mới chỉ có 46 nhà đầu tư gửi đơn trình báo với số tiền thiệt hại ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Bị can Nguyễn Hòa Bình (tức "Shark" Bình") thời điểm trước khởi tố vụ án.

Kết luận điều tra cho thấy, khoảng tháng 5-2021, “Shark” Bình cùng một số bị can góp vốn xây dựng, phát triển dự án tiền số AntEx nhằm huy động tiền từ các nhà đầu tư. Nhóm phát triển dự án góp vốn ban đầu 5 tỷ đồng, trong đó Bình góp 2 tỷ đồng, tương đương 40% vốn.

Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Hòa Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định toàn bộ quá trình đầu tư, phát triển dự án tiền số AntEx.

Để huy động vốn, nhóm phát triển AntEx đưa ra bản cáo bạch, công bố chính sách phát triển dự án và tổ chức bán token cho nhà đầu tư. Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, dự án của Bình và đồng phạm tổ chức 4 đợt bán token, thu về tổng cộng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101 tỷ đồng.

Tuy nhiên, nhiều sản phẩm của dự án không được phát triển theo đúng lộ trình đã công bố. Kết quả đối chiếu giữa bản cáo bạch và dữ liệu thực tế cho thấy, dự án tiền số AntEx chỉ hoàn thành khoảng 15% tổng kế hoạch đề ra và phần lớn hạng mục chưa được triển khai hoặc không có dấu hiệu hoạt động thực tế theo cam kết.

Đến tháng 5-2022, Nguyễn Hòa Bình và các thành viên góp vốn thống nhất rút tiền từ ví tổng chứa USDT của nhà đầu tư chuyển sang ví điện tử và quy đổi thành tiền Việt Nam đồng để phân chia lợi ích bất chính.

Mặc dù đã đăng tải thông báo tìm bị hại của vụ án nhưng đến thời điểm ban hành kết luận điều tra vụ án, CQĐT mới tiếp nhận được đơn của 46 nhà đầu tư,với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỷ đồng.

Trong số đó, CQĐT đã làm việc, ghi lời khai của 29 nhà đầu tư. Những người này đề nghị làm rõ hành vi phạm tội của Nguyễn Hòa Bình và các đối tượng liên quan, đồng thời yêu cầu trả lại tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 53 tỷ đồng.

Đối với 17 trường hợp còn lại, CQĐT đã liên hệ, mời đến làm việc nhưng những người này chưa cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan… Như vậy, số tiền hơn 101 tỷ đồng Bình và đồng phạm thu được từ việc bán token AntEx và số tiền thiệt hại khoảng 67 tỷ đồng theo đơn trình báo của 46 nhà đầu tư là hai khoản được xác định trên những cơ sở khác nhau.

Kết luận điều tra cũng cho thấy, quá trình giải quyết vụ án, “Shark” Bình đã có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả vụ án (số tiền 67 tỷ đồng liên quan đến 46 nhà đầu tư).

Cụ thể, CQĐT xác định, trong quá trình làm việc, Nguyễn Hòa Bình đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực hợp tác và có đơn xin khắc phục toàn bộ hậu quả. Bị can được đánh giá có nhân thân, lý lịch tốt, phạm tội lần đầu và tích cực tham gia hoạt động xã hội.

CQĐT cũng ghi nhận một số bị can khác cũng thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội, tích cực khắc phục hậu quả vụ án. Đáng chú ý, kết luận điều tra xác định, các bị can và gia đình các bị can đã nộp tổng cộng hơn 25 tỷ đồng để khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội gây ra.

Đối với “Shark” Bình, cơ quan tố tụng đánh giá, bị can có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực công nghệ - tài chính nhưng đã cùng các bị can khác đưa ra thông tin gian dối về dự án tiền số AntEx để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều bị hại.