“Sen trong đá”: Đưa giá trị di sản lịch sử đến gần với học sinh.

Đây là sự kiện hướng tới kỷ niệm 72 năm ngày Giải phóng thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026); 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026); Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 (1/10 - 7/10/2026) do UBND thành phố Hà Nội phát động, nhằm mục đích lan tỏa những giá trị lịch sử, khơi gợi lòng biết ơn, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ những giá trị tốt đẹp của dân tộc.

Quang cảnh chương trình "Sen trong đá" tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Trong khuôn khổ sự kiện còn diễn ra lễ khai mạc triển lãm ảnh “Sen trong đá”. Đây là hoạt động tiếp nối hành trình của triển lãm cùng tên được tổ chức tại Bảo tàng Côn Đảo vào tháng 5/2026 vừa qua, góp phần thực hiện sứ mệnh đưa các giá trị di sản lịch sử đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ học sinh.

Phát biểu tại chương trình, bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam cho biết, việc đưa triển lãm “Sen trong đá” hiện diện tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên là hành trình tiếp nối của ký ức trong một không gian mới. Đây là dịp để những câu chuyện lịch sử về những người phụ nữ Việt Nam anh hùng, bất khuất đến gần hơn với các em học sinh, góp phần tạo nên một hoạt động học tập giàu trải nghiệm và cảm xúc, hưởng ứng Tuần lễ học tập suốt đời năm 2026 do UBND thành phố Hà Nội phát động.

Bà Nguyễn Thị Tuyết, Giám đốc Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, kiêm Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam phát biểu tại chương trình

Nhà giáo, Thạc sĩ Phạm Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sỹ Liên cũng nhận định “Sen trong đá” không chỉ là một triển lãm. Đó là cuộc gặp gỡ giữa những người phụ nữ đã đi qua chiến tranh, tù đày, mất mát và hy sinh. Những người phụ nữ ấy cũng từng có những ước mơ rất đỗi bình thường, có gia đình và những người thương yêu. Nhưng khi Tổ quốc cần, các cô, các chị đã lựa chọn đặt những ước mơ riêng của mình phía sau để dấn thân, cống hiến cho đất nước. Có người trở về với những vết thương, có người đã gửi lại tuổi xuân nơi chiến trường.

“Chúng ta hôm nay ta được sống trong hòa bình, được đến trường, được học tập và tự do ước mơ. Vì vậy, cách đẹp nhất để thế hệ trẻ tri ân không chỉ là ghi nhớ, mà là sống tử tế hơn, học tập tốt hơn, có trách nhiệm hơn và không dễ dàng bỏ cuộc trước những khó khăn của mình. Từ không gian “Sen trong đá”, mỗi em học sinh hãy mang theo một chút tự hào, một lòng biết ơn và một nghị lực để bước tiếp, để xứng đáng với những gì thế hệ đi trước đã trao lại.” - nhà giáo Phạm Thu Hà nhắn nhủ tới các em học sinh tại chương trình.

Nhà giáo, Thạc sĩ Phạm Thu Hà, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng trường THCS Ngô Sỹ Liên

“Thanh xuân đi qua bão lửa” của nữ anh hùng Hoàng Ngân

Cái tên "Sen trong đá” mang ý nghĩa vượt lên trên một hình ảnh biểu tượng. Sen - loài hoa của sự thanh khiết, của vẻ đẹp không vướng bùn nhơ khi đặt trong “đá” lại trở thành một ẩn dụ đầy sức gợi, vẻ đẹp của con người có thể nảy nở ngay trong những điều khắc nghiệt nhất. Đó là vẻ đẹp của phẩm giá, của ý chí, của lòng tin không bị khuất phục.

Triển lãm “Sen trong đá” giới thiệu tại trường THCS Ngô Sỹ Liên quy tụ chân dung và câu chuyện của 25 nữ tù chính trị qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Mỗi gương mặt là một lát cắt của lịch sử, một hành trình riêng, nhưng đều gặp nhau ở một điểm chung: đặt cuộc đời mình trong dòng chảy lớn của đất nước, sống và hy sinh cho những giá trị vượt lên trên chính bản thân.

Triển lãm “Sen trong đá” tại Trường THCS Ngô Sỹ Liên

Trong đó, những cái tên đã trở thành biểu tượng như: Hoàng Thị Ái, Nguyễn Thị Thập, Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Định, Hoàng Ngân, Nguyễn Thị Bình, Võ Thị Sáu, Trương Mỹ Hoa…

Điểm nhấn của chương trình là tiểu phẩm sân khấu hóa mang tên “Thanh xuân đi qua bão lửa”, tái hiện lại cuộc đời nữ anh hùng Hoàng Ngân, do chính học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên thể hiện, đã lấy đi nước mắt của nhiều người xem. Dù là những diễn viên không chuyên, nhưng nét diễn trong sáng và tự nhiên của các em nhưng vẫn khắc họa rõ nét chân dung nữ anh hùng.

Nữ anh hùng Hoàng Ngân, tên thật là Phạm Thị Vân, sinh năm 1921, tại Hải Phòng. Năm 14 tuổi bà hoạt động cách mạng. Năm 17 tuổi bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương và phụ trách xây dựng cơ sở cách mạng tại Hà Nội Hải Dương và Hải Phòng.

Nữ anh hùng Hoàng Ngân

Bà bị thực dân Pháp bắt, giam tại nhà lao Hà Đông, nhà tù Hỏa Lò. Tháng 3/1945, bà vượt ngục Hỏa Lò, trở về hoạt động cách mạng. Bà đảm nhiệm các chức vụ như: Bí thư Phụ nữ cứu quốc Hà Nội, Hải Dương; Bí thư đầu tiên Trung ương Đoàn Phụ nữ cứu quốc Việt Nam, nay là Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Bà cũng là người sáng lập ra tờ báo Tiếng gọi Phụ nữ, tiền thân của tờ Phụ nữ Việt Nam. Năm 1925, nữ anh hùng Hoàng Ngân qua đời tại Việt Bắc do bệnh nặng.

“Khi được nhận vai diễn nhân vật nữ chính là anh hùng Hoàng Ngân, em rất bất ngờ.. Em cảm thấy mình thực sự nhập tâm với nhân vật khi diễn trên sân khấu. Vai diễn nữ anh hùng Hoàng Ngân đã cho em một cơ hội được học về lịch sử, về các nữ anh hùng. Đây sẽ là một kỷ niệm mãi in sâu trong tim em” - Nguyễn Ngọc Lam Giang, học sinh lớp 8E1, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, người diễn vai nữ anh hùng Hoàng Ngân chia sẻ.

Em Nguyễn Ngọc Lam Giang, học sinh lớp 8E1, Trường THCS Ngô Sỹ Liên, vào vai nữ anh hùng Hoàng Ngân

Không dấu được sự nghẹn ngào sau khi xem xong chương trình, em Đặng Trần Châu Lương, học sinh lớp 8A5, trường THCS Ngô Sỹ Liên cho biết: “Em tự hào và cũng đầy xúc động trước hình ảnh những người phụ nữ hy sinh trong chiến tranh. Qua những tiểu phẩm em thấy bản thân học được nhiều bài học, và có thêm nhiều động lực để học tập, rèn luyện cống hiến cho đất nước cho tương lai. Em cũng mong có nhiều sự kiện tương tự như thế này đem đến trường để chúng em có thêm kiến thức và trải nghiệm”.

Những câu chuyện về lòng yêu nước, sự hy sinh và tinh thần kiên cường của các thế hệ phụ nữ Việt Nam được tái hiện một cách gần gũi, sinh động, góp phần giúp học sinh cảm nhận lịch sử sâu sắc hơn. Triển lãm ảnh “Sen trong đá” sẽ được tiếp tục trưng bày phục vụ các em học sinh từ ngày 6/10-8/10 tại trường THCS Ngô Sỹ Liên, số 27 Hàm Long, Cửa Nam, Hà Nội.

Một số hình ảnh trong tiểu phẩm “Thanh xuân đi qua bão lửa”: