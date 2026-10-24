SeABank thay Chủ tịch, Tổng giám đốc, điều chỉnh giảm mục tiêu lợi nhuận

ANTD.VN - Bà Trần Thị Thanh Thủy được bầu làm Chủ tịch HĐQT SeABank sau khi ông Lê Văn Tần từ nhiệm để chuyển sang giữ chức Tổng giám đốc.

Hội đồng quản trị Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank – mã chứng khoán: SSB) vừa thông qua Nghị quyết chấp thuận đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của ông Lê Văn Tần, và triển khai gửi hồ sơ trình Ngân hàng Nhà nước để xin phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Văn Tần giữ chức vụ Tổng Giám đốc, thay thế cho ông Lê Quốc Long chuẩn bị kết thúc nhiệm kỳ 03 năm (11/2023 - 11/2026).

Đồng thời, HĐQT cũng thống nhất bầu bà Trần Thị Thanh Thủy - Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Ngân hàng nhiệm kỳ 2023 - 2028. Quyết định có hiệu lực từ ngày 22/10.

Bà Trần Thị Thanh Thủy được bổ nhiệm Chủ tịch HĐQT SeABank

Bà Trần Thị Thanh Thủy sinh năm 1965, gia nhập SeABank từ năm 2015 và từng giữ chức Phó Tổng giám đốc ngân hàng này trước khi được bầu làm Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2023-2028.

Bà Thủy có trình độ Thạc sỹ Kinh tế và công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng gần 40 năm. Trước khi làm việc tại SeABank, bà Thủy có 26 năm kinh nghiệm trong mảng kinh doanh ngoại hối, ngân hàng đại lý và dịch vụ khách hàng ưu tiên tại Vietcombank.

Hiện tại, HĐQT SeABank bao gồm 08 thành viên, trong đó có 02 thành viên độc lập và 03 thành viên là người nước ngoài.

Bên cạnh thay đổi nhân sự cấp cao, SeABank cũng điều chỉnh kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm nay giảm 15% so với công bố trước đó, từ 7.068 tỷ đồng xuống 6.008 tỷ đồng.

Việc điều chỉnh này được ngân hàng cho biết là thể hiện sự cẩn trọng và chủ động trong việc chú trọng chất lượng tăng trưởng thay vì quy mô đơn thuần và đồng hành cùng nền kinh tế.

Trong đó, nhằm tuân thủ định hướng của Chính phủ và NHNN về việc giảm lãi suất, hỗ trợ khách hàng, SeABank đã điều chỉnh giảm 0,5% - 0,7%/năm lãi suất huy động ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, qua đó tạo dư địa giảm lãi suất cho vay đối với cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp tập trung vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh được ưu tiên phát triển, doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), các dự án xanh…