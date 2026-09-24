Sẽ có "Carnaval đường phố" trong "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông 2026"

ANTD.VN - Chiều nay 24/9, Bộ VHTT&DL chủ trì, phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc Mông sinh sống tổ chức họp báo công bố "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026".

Theo kế hoạch, "Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026" sẽ diễn ra tại tỉnh Điện Biên từ ngày 9 đến 11/10/2026. Đây là hoạt động tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào dân tộc Mông trong nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Đồng thời, sự kiện cũng góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy sức mạnh của cộng đồng các dân tộc Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Toàn cảnh buổi họp báo Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV năm 2026.

Thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, Ngày hội sẽ giới thiệu, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Mông. Bên cạnh đó, sự kiện góp phần tăng cường giao lưu văn hóa giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy phát triển văn hóa, du lịch gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc.

Chia sẻ về ý nghĩa của chuỗi hoạt động diễn ra trong khuôn khổ Ngày hội, ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên cho biết, đây không chỉ là một sự kiện văn hóa quy mô toàn quốc, mà còn là dịp để tôn vinh, bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đồng thời quảng bá hình ảnh đất và người Điện Biên, tiềm năng văn hóa, du lịch và các sản phẩm đặc trưng của tỉnh. Với ý nghĩa này, tinh thần chung của tỉnh là tổ chức Ngày hội trang trọng nhưng không phô trương; giàu bản sắc nhưng không hình thức; an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và đặc biệt phải tạo được trải nghiệm thực sự cho Nhân dân, đại biểu và du khách. Đến nay, công tác chuẩn bị sự kiện vẫn đang được triển khai đồng bộ.

Ông Nguyễn Văn Đoạt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên phát biểu tại sự kiện.

Cũng theo lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Ngày hội sẽ quy tụ sự tham gia của các nghệ nhân, diễn viên, vận động viên quần chúng dân tộc Mông của 11 tỉnh gồm: Điện Biên, Tuyên Quang, Phú Thọ, Thái Nguyên, Sơn La, Cao Bằng, Lai Châu, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk. Ngày hội năm nay dự kiện bao gồm 8 hoạt động chính. Lễ khai mạc dự kiến diễn ra vào ngày 9/10 tại Quảng trường 7-5, phường Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên, trong đó chương trình nghệ thuật sẽ do Bộ VHTT&DL chủ trì cùng các đơn vị phối hợp thực hiện.

Bên cạnh đó, trong 3 ngày tổ chức, Ngày hội cũng quy tụ các hoạt động văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc Mông tại sân khấu Phố đi bộ Mường Thanh, tỉnh Điện Biên như: trình diễn nghệ thuật Khèn Mông; trưng bày, triển lãm, giới thiệu, quảng bá văn hóa truyền thống dân tộc Mông; trình diễn, giới thiệu nghề truyền thống; Liên hoan văn nghệ quần chúng; trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Mông; Không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực của dân tộc Mông.

Đặc biệt, ông Trần Hải Hà, Giám đốc Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên nhấn mạnh, trong khuôn khổ Ngày hội, sự kiện "Carnaval đường phố" ngày 10/10 dự kiến là một trong những buổi diễu hành hoành tráng nhất trong các kỳ tổ chức. Hoạt động dự kiến sẽ có sự tham gia của 3.000 người cùng 3 xe diễu hành với ý nghĩa tôn vinh bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Mông, đẩy mạnh gắn kết dân tộc Mông với 54 dân tộc anh em tại Việt Nam.

Bên cạnh các hoạt động thể thao và trò chơi dân gian được tổ chức tại các kỳ Ngày hội trước như: kéo co, đẩy gậy, tù lu, bắn nỏ và ném Pa pao,... Ngày hội năm nay sẽ bổ sung thêm một nội dung mới là bóng đá nữ với đội hình 7 người. Đây là điểm mới nhằm giới thiệu các hoạt động văn hóa, nâng cao tinh thần rèn luyện sức khỏe, góp phần giúp người dân tăng cường thể lực, tiếp thêm sức khỏe tinh thần.

Đến nay, Bộ VHTT&DL đang phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh Điện Biên và các địa phương tham gia Ngày hội tập trung hoàn thiện công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, an ninh, trật tự, lưu trú, hậu cần và tổ chức các hoạt động an toàn, trang trọng, hiệu quả.