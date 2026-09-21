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Sắp xếp lại hệ thống các trường Công an nhân dân

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Hoa Tiên

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án sắp xếp, sáp nhập một số cơ sở giáo dục thuộc Bộ Công an.

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1805/QĐ-TTg ngày 18/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt sắp xếp các Học viện, trường Công an nhân dân.

Cụ thể, giữ nguyên đầu mối 6 học viện gồm Học viện An ninh nhân dân, Học viện Cảnh sát nhân dân, Học viện Chính trị Công an nhân dân, Học viện Kỹ thuật và công nghệ an ninh, Học viện Quốc tế, Học viện Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ.

Sáp nhập trường Đại học An ninh nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện An ninh nhân dân tại TP HCM. Tên phân hiệu: Học viện An ninh nhân dân - Phân hiệu TP HCM.

Sáp nhập trường Cao đẳng An ninh nhân dân I và các tổ chức trực thuộc vào Học viện An ninh nhân dân.

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Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, sáp nhập trường Đại học Cảnh sát nhân dân và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân để thành lập Phân hiệu của Học viện Cảnh sát nhân dân tại TP HCM. Tên phân hiệu: Học viện Cảnh sát nhân dân - Phân hiệu TP HCM.

Sáp nhập trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân I, trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân II và các tổ chức trực thuộc vào Học viện Cảnh sát nhân dân.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ nêu trên, ban hành các Quyết định sắp xếp, tổ chức lại các Học viện, trường Công an nhân dân theo thẩm quyền quy định tại Luật Giáo dục, bảo đảm các nhà trường sau sắp xếp, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ, tiếp tục tổ chức đào tạo, cấp bằng cho học viên đang theo học đảm bảo quyền lợi của học viên theo quy định.

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Từ khóa:

#học viên công an #trường công an nhân dân #Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu #Bộ Công an

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