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Sắp diễn ra Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào tại Hà Nội

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V.H

ANTD.VN - "Tuần lễ sản phẩm Việt - Lào" do Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam phối hợp với Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào tổ chức, diễn ra từ ngày 1 đến 4/10/2026 tại số 93 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội.

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Các đặc sản của 2 nước Việt Nam- Lào sẽ được giới thiệu tại sự kiện

Hơn 100 sản phẩm của hai nước được lựa chọn, giới thiệu tại Tuần lễ, thuộc nhiều nhóm hàng như lương thực, thực phẩm, đồ uống, thời trang, mỹ phẩm, hàng tiêu dùng. Điển hình như: gạo nếp, gạo tẻ, thịt trâu, thịt bò, bia, chè các loại của Lào; các sản phẩm cốm, bánh bột lọc, bánh chả, nước mắm, tò he, các loại mỹ phẩm nguồn gốc thiên nhiên của Việt Nam.

Các sản phẩm được trưng bày, giới thiệu và bán trực tiếp, tạo điều kiện để người tiêu dùng Thủ đô và khách tham quan tìm hiểu, lựa chọn sản phẩm của hai nước trong cùng một không gian.

Đối với các đơn vị sản xuất, kinh doanh, đây là dịp giới thiệu sản phẩm trực tiếp tại thị trường Hà Nội, tiếp cận người tiêu dùng và tìm hiểu nhu cầu thị trường, qua đó mở rộng cơ hội phát triển thị trường và kênh phân phối.

Tuần lễ cũng tạo không gian để các đơn vị của Việt Nam và Lào giao lưu, trao đổi thông tin về sản phẩm, nhu cầu thị trường và cơ hội hợp tác.

Tuần lễ được tổ chức nhằm cụ thể hóa Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công Thương Việt Nam và Vụ Nội thương, Bộ Công Thương Lào về hợp tác trong lĩnh vực quản lý và phát triển thị trường trong nước, ký kết cuối năm 2025.

Đây là hoạt động cụ thể trong hợp tác giữa hai cơ quan, hướng tới tăng cường trao đổi, giới thiệu sản phẩm và mở rộng cơ hội tiếp cận thị trường cho các đơn vị của hai nước.

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Từ khóa:

#Tuần lễ hàng hóa Việt Lào #sản phẩm thuần chay

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