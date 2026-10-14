Sao chép game 'Con đường tơ lụa' để khai thác trái phép, thu lợi bất chính

ANTD.VN - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án, đề nghị truy tố bị can Huỳnh Viết Thành (SN 2000, trú tại xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng) về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.

Ngày 7-8-2026, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo về vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan do Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao chuyển đến giải quyết theo thẩm quyền. Ngay sau khi tiếp nhận, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ, tập trung làm rõ nguồn gốc trò chơi điện tử, cách thức sao chép, chỉnh sửa, tổ chức vận hành trái phép trên không gian mạng và khoản tiền thu lợi từ hoạt động này.

Kết quả điều tra xác định, Huỳnh Viết Thành đã sao chép, chỉnh sửa trò chơi điện tử “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa” do Công ty VTC Công nghệ và Nội dung số được ủy quyền phát hành tại Việt Nam. Sau đó, Thành đổi tên thành “VinSro Silkroad” và tổ chức vận hành thông qua website https://vinsro.online để khai thác trái phép, thu lợi bất chính.

Đối tượng Huỳnh Viết Thành.

Quá trình xác minh tại Trung tâm Bảo vệ bản quyền Việt Nam cho thấy trò chơi “VinSro Silkroad” có dấu hiệu sao chép từ “Silkroad Origin - Con Đường Tơ Lụa”. Cơ quan điều tra xác định số tiền Thành thu lợi bất chính từ trò chơi “VinSro Silkroad” là 97 triệu đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can đối với Huỳnh Viết Thành về tội “Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”, quy định tại Điều 225 Bộ luật Hình sự.

Đến ngày 10-10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã ban hành kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án đến Viện kiểm sát có thẩm quyền, đề nghị truy tố bị can theo quy định của pháp luật.