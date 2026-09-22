Sạc điện thoại qua đêm thế nào cho an toàn, điều nhiều người vẫn làm sai

ANTD.VN - Những vụ cháy gần đây một lần nữa cảnh báo thói quen đặt điện thoại đang sạc trên giường, chăn đệm hoặc dưới gối, nhất là khi người dùng đã chìm vào giấc ngủ.

Điện thoại thường nằm ngay đầu giường để tiện xem giờ, đặt báo thức hoặc sử dụng trước khi ngủ. Chính sự tiện lợi này khiến không ít người cắm sạc rồi đặt máy lên chăn, đệm, thậm chí dưới gối suốt đêm.

Một thói quen tưởng rất nhỏ nhưng khi đi cùng dây sạc hỏng, bộ sạc kém chất lượng, thiết bị quá nóng hoặc vật liệu dễ cháy xung quanh có thể tạo ra hậu quả khó lường.

Hình minh họa.

Những vụ cháy khiến cảnh báo sạc điện thoại nóng trở lại

Sáng 16/9, một căn hộ tại tầng 12 tòa HH2, chung cư 90 Nguyễn Tuân, phường Thanh Xuân, Hà Nội xảy ra hỏa hoạn. Lửa xuất phát từ khu vực phòng ngủ rồi lan ra bên ngoài, khói theo ban công và lô gia bốc lên nhiều tầng phía trên.

May mắn thời điểm xảy ra cháy không có người trong căn hộ. Đám cháy được khống chế nhưng nhiều đồ dùng trong phòng bị thiêu hỏng. Thông tin ban đầu được ghi nhận sau vụ việc cho rằng sự cố có liên quan đến chập điện tại khu vực ổ sạc điện thoại đặt trên giường. Tuy nhiên, kết luận chính thức về nguyên nhân vẫn cần căn cứ vào điều tra của cơ quan chức năng.

Trước đó, trưa 2/9, một vụ cháy xảy ra tại căn nhà 4 tầng ở khu đô thị An Bình Tân, phường Nam Nha Trang, Khánh Hòa. Sáu người có mặt trong nhà, bốn người thoát được ra ngoài, hai phụ nữ mắc kẹt và được đưa đi cấp cứu nhưng sau đó không qua khỏi.

Cơ quan chức năng bước đầu nghi ngờ đám cháy liên quan sự cố khi sạc điện thoại trên giường ngủ dẫn đến chập điện, phát hỏa. Sau vụ việc, lực lượng PCCC tiếp tục cảnh báo người dân về thói quen sạc điện thoại trên giường, nệm hoặc để thiết bị sạc xuyên đêm.

Ngày 17/9, một vụ cháy khác xảy ra tại căn nhà trong hẻm đường Phạm Hữu Chí, phường Chợ Lớn, TP.HCM, khiến hai người tử vong và nhiều người bị thương. Trong tài liệu tuyên truyền an toàn PCCC được đăng ngày 18/9, vụ việc này cùng hai vụ cháy tại Khánh Hòa và Hà Nội được đưa vào nhóm những trường hợp đang được cảnh báo với nguyên nhân sơ bộ có khả năng liên quan đến việc sạc thiết bị trong gia đình. Nguyên nhân cuối cùng của từng vụ vẫn phải chờ kết luận điều tra.

Chuỗi sự việc trong thời gian ngắn khiến câu chuyện sạc điện thoại ban đêm trở thành vấn đề an toàn chứ không còn đơn thuần là mẹo sử dụng thiết bị.

Vì sao giường ngủ là nơi không nên đặt điện thoại đang sạc?

Trong quá trình sạc, điện thoại, pin, cáp và bộ đổi nguồn đều có thể phát sinh nhiệt. Bình thường lượng nhiệt này có thể thoát ra môi trường xung quanh nếu thiết bị được đặt ở nơi thông thoáng.

Nhưng khi điện thoại nằm trên chăn, đệm, sofa hoặc bị phủ dưới gối, khả năng tản nhiệt giảm đi. Đây cũng đều là những vật liệu có khả năng bắt cháy và khiến đám cháy lan nhanh nếu xảy ra sự cố điện.

Nguy cơ sẽ cao hơn nếu người dùng đang sử dụng dây cáp bị gãy, nứt, đầu cắm lỏng, bộ sạc không rõ nguồn gốc hoặc pin điện thoại đã bị chai, phồng, hư hỏng.

Các nhà sản xuất điện thoại cũng đưa ra cảnh báo tương tự. Hướng dẫn an toàn của Apple yêu cầu iPhone, bộ đổi nguồn và thiết bị sạc không dây phải được đặt ở nơi thông thoáng; không ngủ trên thiết bị đang kết nối nguồn hoặc để chúng dưới chăn, gối hay cơ thể. Google cũng khuyến cáo không sạc điện thoại trên bề mặt mềm như giường, sofa và không đặt thiết bị đang cấp nguồn dưới chăn hoặc gối.

Điều đáng lưu ý là nguy cơ không chỉ nằm ở cụm từ “sạc qua đêm”. Một chiếc điện thoại đặt trên mặt bàn cứng, ở nơi thoáng khí và sử dụng bộ sạc phù hợp sẽ khác hoàn toàn với thiết bị bị vùi trong chăn đệm bên cạnh người đang ngủ.

Vấn đề đáng lo nhất là khi sự cố xảy ra vào ban đêm, người trong nhà có thể đang ngủ sâu. Cháy bắt đầu từ diện tích rất nhỏ nhưng khói độc có thể lan nhanh, khiến thời gian phát hiện và thoát nạn bị rút ngắn.

Sạc điện thoại thế nào để an toàn hơn?

Khuyến cáo PCCC mới nhất yêu cầu người dùng sử dụng bộ sạc phù hợp với thiết bị, có nguồn gốc rõ ràng và thường xuyên kiểm tra tình trạng của dây, củ sạc. Nếu phát hiện dấu hiệu hư hỏng phải thay thế, không cố tiếp tục sử dụng.

Điện thoại, máy tính và bộ sạc cần được đặt xa chăn, đệm mút, rèm, giấy và các vật liệu dễ cháy khác. Khu vực sạc nên khô ráo, thông thoáng, tránh ánh nắng trực tiếp và những nơi có nhiệt độ cao.

Lực lượng PCCC cũng khuyến cáo nên sạc khi có người ở nhà, không nên sạc thiết bị xuyên đêm; trước khi đi ngủ hoặc ra khỏi nhà cần rút thiết bị sạc khỏi ổ điện. Không cắm quá nhiều thiết bị cùng lúc vào một ổ cắm để tránh quá tải và chập điện.

Người dùng cũng nên ngừng sử dụng ngay nếu phát hiện củ sạc hoặc dây sạc nóng bất thường, có dấu cháy xém, biến dạng, mùi khét, đầu kết nối lỏng; điện thoại phồng pin hoặc thiết bị nóng hơn rõ rệt so với thông thường.

Đặc biệt, không nên đặt điện thoại dưới gối chỉ vì muốn giữ máy ở gần trong lúc ngủ. Nếu cần dùng điện thoại làm báo thức, có thể đặt máy trên bàn hoặc bề mặt cứng, thông thoáng và cách xa chăn đệm.

Một thao tác nhỏ trước khi ngủ có thể giảm đáng kể rủi ro: kiểm tra điện thoại đang sạc ở đâu, dây và củ sạc có bất thường hay không, xung quanh có vật dễ cháy hay không.

Điện thoại có thể chỉ cần vài phút để bắt đầu một sự cố điện, trong khi người đang ngủ có thể mất nhiều thời gian hơn để phát hiện khói và tìm đường thoát. Vì vậy, thay đổi vị trí sạc và thói quen sạc thiết bị là biện pháp phòng ngừa đơn giản nhưng đáng làm ngay trong mỗi gia đình.