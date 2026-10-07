ANTD.VN - Cristiano Ronaldo lần đầu công khai toàn bộ diễn biến dẫn đến quyết định rời trại tập trung Bồ Đào Nha. Trong tuyên bố dài gần 2.000 từ, đội trưởng 41 tuổi thừa nhận mình đã hành động sai, chấp nhận mọi hình phạt, đồng thời cho rằng HLV Jorge Jesus đã hai lần không giữ lời.

Ronaldo kể lại cuộc khủng hoảng với Jorge Jesus

Sau nhiều ngày im lặng, Ronaldo đã chính thức lên tiếng về vụ việc khiến anh rời đội tuyển Bồ Đào Nha trước trận gặp Đan Mạch.

Theo Ronaldo, kế hoạch ban đầu của ban huấn luyện là không sử dụng anh trong cả hai trận đấu của đợt tập trung tháng 10 nhằm quản lý thể lực. Thậm chí, anh được đề nghị không cùng đội tuyển di chuyển trong đợt tập trung này.

Ronaldo không đồng ý vì cho rằng với tư cách đội trưởng, việc không đi cùng toàn đội không phải hình ảnh phù hợp.

Mọi chuyện thay đổi trước trận gặp Na Uy ngày 27-9. Theo lời Ronaldo, vào giờ ăn trưa ngày thi đấu, một trợ lý của Jorge Jesus đến gặp anh và thông báo HLV muốn nói chuyện.

Jesus sau đó hỏi Ronaldo liệu anh có đủ thể lực để thi đấu khoảng 30 phút hay không. Dù kế hoạch hồi phục trước đó không bao gồm việc ra sân, Ronaldo đồng ý. Anh cho biết HLV trưởng còn yêu cầu mình sẵn sàng bởi sẽ được thi đấu khoảng 30 phút.

Ronaldo công khai mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha (Ảnh: Paulo Novais/EPA)

Nhưng điều đó đã không xảy ra. Ronaldo khởi động từ đầu hiệp hai và chờ đợi cơ hội vào sân nhưng cuối cùng không được sử dụng.

"Tôi khởi động từ giờ nghỉ, nhìn thời gian trôi qua và không bao giờ được gọi vào sân. HLV đã không giữ lời", Ronaldo viết.

Sau trận đấu, Ronaldo, Jorge Jesus và Giám đốc thể thao Al Nassr Simao Coutinho được cho là đã gặp nhau để giải quyết sự việc. Ronaldo cho biết ba bên thống nhất rằng Jesus sẽ làm rõ câu chuyện trong cuộc họp báo tiếp theo.

Theo Ronaldo, anh thậm chí đã thông qua một bản tuyên bố gồm 8 điểm mà Jesus được cho là sẽ trình bày trước truyền thông. Trong đó, HLV Bồ Đào Nha dự kiến xác nhận kế hoạch sử dụng Ronaldo trong mùa giải do chính ông đề xuất, đồng thời thừa nhận Ronaldo chưa từng phản đối các quyết định chuyên môn.

Nhưng theo Ronaldo, những điều đó không diễn ra như thỏa thuận. "Đó là lần thứ hai ông ấy không giữ lời với tôi. Tôi quyết định rời trại tập trung mà không chờ đợi thêm một lời hứa nào bị phá vỡ", đội trưởng Bồ Đào Nha viết.

Ronaldo thừa nhận sai, chấp nhận mọi hình phạt

Dù công khai bất đồng với Jorge Jesus, Ronaldo không né tránh trách nhiệm về quyết định rời đội tuyển. Anh xác nhận mình đã đi thẳng vào đường hầm sau trận thắng Na Uy rồi rời trại tập trung trước trận đấu tại Copenhagen.

Ronaldo cho rằng hành động đó là sai và sẵn sàng nhận hình phạt từ Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha. "Tôi đã làm điều mà tôi luôn nói sẽ làm nếu cảm thấy mình không có ích: thu dọn hành lý và rời đi", Ronaldo viết.

"Hệ quả của hành động này phải được Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha đánh giá và xử phạt. Tôi hiểu rằng hình phạt không nên có tình tiết giảm nhẹ. Tôi không phải một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng và đó là tình tiết tăng nặng", CR7 chia sẻ.

Ronaldo đồng thời gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người hâm mộ Bồ Đào Nha. Anh thừa nhận dù cảm thấy niềm tin vào lời nói của HLV đã bị phá vỡ, việc rời trại tập trung vẫn là quyết định không đúng.

Chuẩn bị thư giải nghệ nhưng chưa muốn dừng lại

Một chi tiết đáng chú ý khác trong tuyên bố của Ronaldo là việc anh đã chuẩn bị cho ngày chia tay đội tuyển từ sau World Cup 2026.

"Sau World Cup 2026, tôi đã chuẩn bị một lá thư gửi người dân Bồ Đào Nha. Tôi vẫn giữ lá thư đó, với những lời tôi muốn gửi tới họ khi chính thức rời đội tuyển", Ronaldo tiết lộ.

Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa Ronaldo muốn kết thúc sự nghiệp quốc tế ngay lúc này.

Theo Ronaldo, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Bồ Đào Nha Pedro Proenca đã đề nghị anh thay đổi quyết định và tiếp tục thi đấu. Ronaldo cũng cho biết anh mong muốn có một trận chia tay đặc biệt nếu thể trạng cho phép, sau khi hoàn thành án phạt.

Trước mắt, cầu thủ 41 tuổi vẫn muốn tiếp tục khoác áo Bồ Đào Nha. Anh thậm chí đặt mục tiêu chinh phục cột mốc 1.000 bàn thắng trong sự nghiệp. Ronaldo hiện có 979 bàn, tức còn 21 bàn nữa để chạm tới con số lịch sử này.

Ronaldo hiện giữ kỷ lục ghi bàn cho Bồ Đào Nha với 146 bàn sau 234 trận. Anh cũng là đội trưởng của thế hệ đã mang về nhiều danh hiệu lớn cho đội tuyển, trong đó có Nations League 2025.