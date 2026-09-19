Rộn ràng "Đêm hội trăng rằm - Vầng trăng yêu thương"

"Món quà" nghệ thuật đặc sắc lực lượng Cảnh sát cơ động Thủ đô dành tặng con, em cán bộ, chiến sĩ đơn vị

Phát biểu khai mạc đêm hội, Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động nhấn mạnh, việc chăm lo cho thiếu niên, nhi đồng là trách nhiệm của Đảng ủy, Ban Chỉ huy Phòng đối với các gia đình cán bộ, chiến sĩ. Môi trường phát triển an toàn, lành mạnh của các cháu chính là hậu phương vững chắc, tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ. Đêm hội cũng là dịp để toàn thể đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm trong công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.

Thượng tá Lê Văn Thắng – Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Trưởng phòng Cảnh sát cơ động phát biểu khai mạc chương trình, gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến các em thiếu nhi nhân dịp Tết Trung thu

Khi ánh đèn vừa bật sáng, khu vực sân khấu đã rộn vang tiếng nhạc, thu hút đông đảo các bạn nhỏ háo hức chờ đón sự xuất hiện của chị Hằng, chú Cuội... Đêm hội thực sự trở thành một không gian nghệ thuật đa sắc màu dành riêng cho lứa tuổi thiếu nhi. Mở màn chương trình, giai điệu Saxophone du dương do chính các cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát cơ động thể hiện, trước khi nhường chỗ cho nhịp trống tưng bừng của màn múa lân khai hội. Các em nhỏ được hòa mình vào những tiết mục nghệ thuật đặc sắc do các vũ đoàn nhí biểu diễn, đan xen cùng xiếc xe đạp, ảo thuật Tôn Ngộ Không biến hóa kỳ ảo...

Không khí đêm hội ngập tràn màu sắc với sự dẫn dắt của chú Cuội, chị Hằng cùng các tiết mục nghệ thuật...

Điểm nhấn mang đậm dấu ấn của lực lượng Cảnh sát cơ động là màn trình diễn của các chiến sĩ và chó nghiệp vụ. Dưới sự điều lệnh dứt khoát của cán bộ, những chú chó nghiệp vụ đã thể hiện sự tinh khôn, kỷ luật qua các kỹ năng tuân thủ mệnh lệnh ngay trên sân khấu. Tiết mục "đặc biệt" này đã tạo nên trải nghiệm thực tế đầy ấn tượng, các khán giả nhí được vui chơi hiểu và yêu thêm về công việc của cha mẹ mình.

Các khán giả nhí ồ lên thích thú, tiến sát về phía mép sân khấu để chăm chú theo dõi màn trình diễn "đoán đồ vật" vô cùng ấn tượng của lực lượng chó nghiệp vụ

Đêm hội là "bữa tiệc" nghệ thuật Phòng Cảnh sát cơ động dành cho các em nhỏ đồng thời khoảng thời gian quý báu để các gia đình cán bộ, chiến sĩ sum họp. Trong không khí đầm ấm, Ban Chỉ huy Phòng đã trực tiếp trao tặng lồng đèn và bánh Trung thu cho từng khán giả nhí. Những phần quà thiết thực được trao đi cùng lời nhắn nhủ các em luôn chăm ngoan, học giỏi, phấn đấu làm theo 5 điều Bác Hồ dạy.

Những khoảnh khắc đáng yêu, ngập tràn tiếng cười của các bạn nhỏ và gia đình trong “Đêm hội trăng rằm - Vầng trăng yêu thương”...