Rơi oanh tạc cơ chiến lược Nga, toàn bộ phi hành đoàn thiệt mạng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 29/9 cho biết, oanh tạc cơ Tu-95MS rơi tại khu vực không có người ở gần làng Krasnoyarovo, trong tỉnh Amur ở vùng Viễn Đông, cách căn cứ không quân Ukrainka của Nga khoảng 30 km về phía bắc. Máy bay không mang theo đạn dược vào thời điểm xảy ra tai nạn. 6 thành viên tổ bay thiệt mạng, một người sống sót sau vụ rơi và được đưa đi cấp cứu.

Giới chức Nga chưa công bố nguyên nhân tai nạn và cuộc điều tra đang được tiến hành. Một nguồn thạo tin cho rằng, máy bay có thể đã hỏng 3 trong 4 động cơ, trong khi có thông tin cho rằng máy bay đã gặp sự cố nổ nhiên liệu trên khoang.

Hiện trường vụ tai nạn

Tu-95MS là phiên bản nâng cấp của dòng máy bay ném bom chiến lược Tu-95 bốn động cơ cánh quạt do Liên Xô phát triển, có khả năng mang vũ khí hạt nhân. Máy bay thường hoạt động với tổ bay 7 người và được sử dụng trong các cuộc huấn luyện quân sự.

Oanh tạc cơ chiến lược nằm trong số những khí tài giá trị nhất của quân đội Nga. Chúng có khả năng khai hỏa tên lửa hành trình từ cách rất xa tiền tuyến, ngoài tầm hoạt động của máy bay không người lái (UAV) và mọi loại tên lửa trong biên chế Ukraine.

Đây là vụ tai nạn mới nhất liên quan đến máy bay ném bom tầm xa Nga. Hồi tháng 6, một máy bay ném bom Tu-22M3 của Nga rơi tại vùng Irkutsk khi đang thực hiện nhiệm vụ huấn luyện. Tổ bay thời điểm đó đã kịp thoát khỏi máy bay.