Robot hình người của Trung Quốc 'tìm việc làm' tại Hàn Quốc

ANTD.VN - Các công ty Trung Quốc thử nghiệm robot hình người trong các nhà máy và quán cà phê ở Hàn Quốc, khi quốc gia này đang chạy đua để xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo vật lý (physical AI).

Robot có thể trở thành lực lượng lao động mới trong tương lai

Không chỉ cạnh tranh trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tạo sinh, Trung Quốc và Hàn Quốc đang bước vào một lĩnh vực mới: AI vật lý, nơi robot hình người được kỳ vọng sẽ trở thành lực lượng lao động của tương lai.

Các nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc đang đẩy nhanh nỗ lực giành chỗ đứng tại Hàn Quốc, không chỉ dừng lại ở các buổi biểu diễn khiêu vũ hay trưng bày trong phòng triển lãm mà còn tiến tới thử nghiệm tại nhà máy và triển khai thương mại.

Trong bối cảnh Seoul tăng tốc đầu tư cho ngành công nghiệp này, các doanh nghiệp robot Trung Quốc cũng đang tích cực tìm kiếm cơ hội tại thị trường Hàn Quốc.

Nhiều nhà sản xuất robot hình người Trung Quốc đã có mặt tại các triển lãm công nghệ lớn ở Hàn Quốc trong năm nay nhằm tiếp cận khách hàng và đối tác địa phương.

Các doanh nghiệp này kỳ vọng nhu cầu tự động hóa ngày càng tăng tại Hàn Quốc sẽ mở ra cơ hội mới cho robot thế hệ tiếp theo.

Các công ty Trung Quốc hiện được đánh giá có lợi thế về chi phí sản xuất và chuỗi cung ứng.

Trong khi đó, Hàn Quốc sở hữu thế mạnh về linh kiện điện tử, bán dẫn và hệ sinh thái công nghệ tiên tiến.