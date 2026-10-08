Rèn luyện kỹ năng thực chiến, bảo đảm sẵn sàng ứng phó các sự cố

ANTD.VN - Nhằm nâng cao kỹ năng, sẵn sàng tác chiến, ứng phó với các tình huống khẩn cấp Công an phường Dương Nội (Thành phố Hà Nội) vừa tổ chức đợt huấn luyện kỹ năng bơi cứu nạn, cứu hộ năm 2026.

Thực hiện kế hoạch của Công an thành phố Hà Nội, Công an phường Dương Nội tổ chức lớp tập huấn bơi cứu nạn, cứu hộ đối với cán bộ, chiến sĩ (CBCS) năm 2026. Việc đưa nội dung này vào chương trình rèn luyện nhằm bảo đảm lực lượng cơ sở làm chủ kỹ năng ứng cứu tại hiện trường.

Cán bộ, chiến sĩ Công an phường Dương Nội tham gia lớp tập huấn

Phát biểu tại buổi huấn luyện, Trung tá Bùi Quang Vinh, Trưởng Công an phường yêu cầu: "Toàn thể CBCS phải nghiêm túc học tập, tích cực rèn luyện để làm chủ các kỹ năng bơi và xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ. Lực lượng Công an phương phải luôn trong tâm thế chủ động, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu ứng phó nhanh chóng, hiệu quả khi có tình huống xảy ra".

Trong phần nội dung nghiệp vụ, Trung tá Bùi Đức Mậu, Phó Trưởng Công an phường - cán bộ đã tham gia khóa tập huấn chuyên sâu do Bộ Công an tổ chức - trực tiếp hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ phần lý thuyết, truyền đạt những kiến thức, kỹ năng cơ bản trong cứu người bị nạn dưới nước và các nguyên tắc bảo đảm an toàn khi cứu hộ...

Trung tá Bùi Đức Mậu, Phó Trưởng Công an phường Dương Nội hướng dẫn phần lý thuyết. Tại buổi tập huấn

Công tác huấn luyện thực tế được thực hiện với sự phối hợp, hướng dẫn từ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội).

Tại khu vực tập luyện, CBCS phải thực hiện các bài tập xử lý tình huống giả định, bao gồm: kỹ thuật tiếp cận người bị nạn dưới nước, vận hành phương tiện hỗ trợ chuyên dụng và thực thi phương án đưa nạn nhân đến vị trí an toàn...

Cán bộ Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4, CATP Hà Nội hướng dẫn các kỹ năng thực hành

Việc tổ chức huấn luyện sát với thực tế chiến đấu đặt ra yêu cầu kiểm tra nghiêm ngặt về thể lực và kỹ năng nghiệp vụ đối với từng cá nhân; qua đó chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng trực tại chỗ, thực hiện tốt công tác bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.