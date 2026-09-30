Rèn luyện đòn giáp lá cà, tước vũ khí chớp nhoáng của Cảnh sát 113 và Công an xã, phường ở Hà Nội

ANTD.VN - Tiếng nệm bạt rung bần bật. Tiếng hô cắt ngang không gian vắng lặng. Trượt một nhịp là lĩnh trọn mũi dao giả lập vào người. Sáng 30/9, 150 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát 113 và Công an các xã, phường thuộc Công an TP Hà Nội vắt kiệt sức trong bài huấn luyện kỹ năng giáp lá cà, tước vũ khí. Ở đây không có những đường quyền biểu diễn, chỉ có những đòn đánh "tất sát" để vô hiệu hóa đối phương trong chớp mắt.