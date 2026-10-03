Rèn cán, luyện quân vì bình yên địa bàn

ANTD.VN - Với đặc thù địa bàn rộng, đông dân cư, nhiều cơ sở có nguy cơ cháy, nổ và hệ thống ngõ sâu, hẹp, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội luôn xác định xây dựng bản lĩnh, nâng cao nghiệp vụ, duy trì nghiêm chế độ thường trực là yêu cầu xuyên suốt.

Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 hướng dẫn trải nghiệm cho học sinh tại trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH

Bám địa bàn, luyện bản lĩnh từ thực tiễn

Từ công tác điều tra cơ bản, tuyên truyền, hướng dẫn đến xử lý sự cố, mỗi CBCS đều được đặt trong trạng thái sẵn sàng nhận nhiệm vụ, chủ động xử lý tình huống ngay từ ban đầu.

Phường Tây Hồ là địa bàn trọng điểm về an ninh, đồng thời là địa điểm văn hóa, du lịch của thành phố Hà Nội. Với diện tích tự nhiên 10,72km², địa bàn có số lượng lớn người nước ngoài đến làm việc, thuê nhà sinh sống; loại hình nhà cho thuê, nhà ở kết hợp kinh doanh thường xuyên biến động về chủ cơ sở, quy mô, công năng. Đây là những yếu tố đặt ra yêu cầu cao đối với công tác quản lý, phòng ngừa cháy, nổ và cứu nạn, cứu hộ.

Theo báo cáo, trên địa bàn phường có 2.733 cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC; trong đó cơ quan Công an quản lý 1.770 cơ sở, gồm 330 cơ sở nhóm 1 và 1.440 cơ sở nhóm 2; riêng số cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh thuộc diện Công an quản lý là 827. UBND phường quản lý 963 cơ sở, trong đó có 273 nhà ở kết hợp kinh doanh.

Tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng về an toàn cháy, nổ cho học sinh

Khối lượng công việc lớn, phạm vi quản lý rộng chính là môi trường để CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 không ngừng rèn luyện phương pháp công tác, nâng cao khả năng nắm địa bàn và xử lý tình huống. Báo cáo cho thấy tổng số cơ sở thuộc diện quản lý trên thực tế khoảng 3.005 cơ sở, trong đó có 1.770 cơ sở thuộc danh mục có nguy hiểm về cháy, nổ. Việc thường xuyên điều tra cơ bản, kiểm tra, hướng dẫn từng cơ sở vì thế vừa là nhiệm vụ quản lý nhà nước về PCCC, vừa là quá trình CBCS tích lũy kinh nghiệm thực tiễn, nhận diện nguy cơ để chủ động phòng ngừa.

Trước thực tế đó, yêu cầu đối với CBCS không chỉ dừng ở việc nắm chắc quy trình nghiệp vụ, mà còn phải hiểu địa bàn, thuộc từng tuyến ngõ, chủ động tính toán phương án tiếp cận, khai thác nguồn nước và phối hợp lực lượng tại chỗ khi có sự cố. Đây cũng là một nội dung quan trọng trong quá trình rèn luyện khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chữa cháy, CNCH.

Tinh thần sẵn sàng chiến đấu của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 được thể hiện trước hết ở phương châm không chờ đến khi xảy ra cháy, nổ mới triển khai lực lượng, mà chủ động phòng ngừa từ cơ sở.

Phối hợp với lực lượng tại chỗ thực tập phương án PCCC và CNCH

Đơn vị đã phối hợp với UBND phường duy trì 47 tuyến ngõ, ngách được lắp đặt hệ thống họng khô, với tổng chiều dài đường ống dẫn nước 8.517m, 49 trụ tiếp nước và 189 hộp họng nước chữa cháy vách tường. Giai đoạn 2026-2027, lực lượng tiếp tục phối hợp khảo sát, triển khai tại 21 tuyến ngõ, ngách thuộc 9 địa bàn với tổng chiều dài đường ống 11.896m, 21 trụ tiếp nước và 173 hộp họng nước chữa cháy vách tường.

Chủ động từ trước khi có sự cố

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC được triển khai sâu rộng. Đội đã phối hợp với Công an các phường hướng dẫn 29.928/29.928 hộ gia đình cài đặt ứng dụng Báo cháy 114, đạt 100%. Đơn vị cũng tổ chức tuyên truyền PCCC, CNCH và phòng chống đuối nước tại 7 trường học với 280 giáo viên, 5.200 học sinh; tổ chức 26 lớp huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở với 737 học viên và 2 lớp cho người được phân công thực hiện công tác PCCC và CNCH với 813 học viên.

Hướng dẫn học sinh trải nghiệm về PCCC và CNCH

Qua đó, tinh thần “luyện quân” không chỉ được đặt ra đối với CBCS chuyên nghiệp, mà còn được lan tỏa tới lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng và người dân. Đội tiếp tục phối hợp duy trì 510 điểm chữa cháy công cộng, 269 Tổ liên gia an toàn PCCC; vận động 29.928 hộ dân trang bị bình chữa cháy và thực hiện tháo dỡ chuồng cọp, mở lối thoát nạn thứ hai.

Đáng chú ý, UBND phường Tây Hồ đã kiện toàn 35 Đội dân phòng với 700 đội viên, được trang bị phương tiện phục vụ công tác PCCC và CNCH, đồng thời phân công lực lượng, phương tiện tại các nhà sinh hoạt cộng đồng để kịp thời xử lý sự cố cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Nếu công tác phòng ngừa là bước chuẩn bị từ xa thì thường trực, ứng trực chính là “thước đo” khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng chữa cháy, CNCH.

Báo cáo của Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 khẳng định đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu; khi tiếp nhận thông tin luôn nhanh chóng xác định địa điểm, quy mô, tính chất vụ việc để tổ chức xuất xe phù hợp. 100% vụ việc khi nhận tin đều được xuất xe và tổ chức xử lý theo quy định.

Tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng về an toàn PCCC

Đằng sau mỗi lần xuất xe là yêu cầu về sự chính xác, khẩn trương và khả năng phối hợp đồng bộ của CBCS. Trong điều kiện cháy, nổ và tai nạn có thể diễn biến rất nhanh, việc tiếp nhận thông tin, xác định đúng địa điểm, đánh giá tính chất vụ việc và điều động phương tiện phù hợp có ý nghĩa quyết định đối với hiệu quả xử lý ban đầu.

Một nội dung khác góp phần nâng cao chất lượng công tác là duy trì cơ chế phối hợp thường xuyên với chính quyền cơ sở. Trước ngày 15 hằng tháng, Đội tổ chức làm việc định kỳ với UBND phường Tây Hồ, có sự tham gia của lãnh đạo UBND, các phòng, ban liên quan, Ban Chỉ huy Công an phường, Cảnh sát khu vực và cán bộ phụ trách PCCC. Nội dung tập trung vào hướng dẫn, đôn đốc thực hiện công tác PCCC, rà duyệt danh sách cơ sở, triển khai chỉ đạo cấp trên và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn.

Đối với lực lượng chữa cháy, CNCH, rèn luyện không chỉ nằm trong những giờ huấn luyện tập trung, mà được hình thành từ chính từng nhiệm vụ hằng ngày: bám cơ sở, nắm tình hình, kiểm tra an toàn PCCC, hướng dẫn người dân, duy trì phương tiện, thường trực tiếp nhận tin báo và xuất xe khi có sự cố. Từ ngày 15/12/2025 đến nay, trên địa bàn phường Tây Hồ đã tổ chức kiểm tra 2.232 lượt cơ sở. Trong đó, cơ quan Công an kiểm tra 1.543 lượt cơ sở, xử phạt 12 trường hợp với tổng số tiền 310,5 triệu đồng; UBND phường kiểm tra 689/963 cơ sở, xử phạt 52 trường hợp với số tiền 106,25 triệu đồng.

Qua công tác kiểm tra, CBCS có thêm điều kiện nhận diện những dạng tồn tại, vi phạm thường gặp, từ đó nâng cao khả năng đánh giá nguy cơ và tham mưu các giải pháp phòng ngừa phù hợp.

Tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện PCCC và CNCH cho giáo viên và CBNV làm việc tại cơ sở giáo dục

Trong thời gian tới, Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 xác định tiếp tục thực hiện nghiêm túc, thực chất các chương trình, kế hoạch, chỉ thị, nghị quyết về PCCC và CNCH; đẩy mạnh tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC; kiện toàn lực lượng dân phòng, tập huấn kiến thức PCCC và CNCH cho lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, dân quân tự vệ. Đồng thời, tăng cường điều tra cơ bản, kiểm tra, hướng dẫn cơ sở khắc phục ngay tồn tại, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình chây ỳ, không chấp hành quy định.

Trên hết, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm chế độ thường trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu; bảo đảm tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy, nổ, sự cố, tai nạn nhanh chóng, chính xác; kịp thời điều động lực lượng, phương tiện đến hiện trường và huy động tối đa lực lượng, phương tiện tại chỗ theo phương châm “4 tại chỗ”.

Với lực lượng chữa cháy và CNCH, mỗi ngày làm nhiệm vụ là một lần rèn luyện bản lĩnh; mỗi địa bàn được nắm chắc là thêm một phương án chủ động; mỗi phút thường trực là sự chuẩn bị cho những tình huống không báo trước. Từ tinh thần đó, CBCS Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 đang từng bước nâng cao chất lượng công tác, giữ vững trạng thái sẵn sàng chiến đấu, góp phần bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân trên địa bàn Thủ đô.