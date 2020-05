Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại Hà Nội

Máy giặt panasonic một trong những dòng máy giặt được ưa chuộng top đầu tại thị trường Việt Nam nói chung và thị trường Hà Nội nói riêng. Mặc dù đây là dòng máy giặt được đánh giá có độ bền cao, nhưng cũng không thể tránh khỏi các trường hợp hỏng hóc, trục trặc sau một thời gian sử dụng. Thông thường các lỗi mà máy giặt Panasonic mắc phải rất khó để người dùng tự xử lý.

Việc lựa chọn một địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín gây khó khăn cho nhiều gia đình ở Hà Nội. Tìm được thợ sửa máy giặt Panasonic không khó, cái khó là làm sao để tìm được đơn vị có tâm, có chất lượng tốt. Trong khi máy giặt là công cụ cẩn sử dụng hàng ngày và có giá trị không nhỏ, nếu thợ sửa máy giặt Panasonic cho gia đình bạn làm ẩu thì khả năng máy giặt Panasonic giảm tuổi thọ là rất cao. Mời bạn đọc tham khảo thông tin về các địa chỉ được sàng lọc dưới đây.

Có thể bạn đang tìm: Tốp 10 địa chỉ sửa máy giặt uy tín tại Hà Nội

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Đống Đa, Hà Nội.



Số 178 Tây Sơn, liên hệ: 024 22 603 990

Đây là địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín đầu tiên mà chúng tôi muốn giới thiệu đến bạn đọc, đặc biệt là những bạn đọc đang sinh sống tại Đống Đa, Hà Nội. Bằng việc thực hiện liên tục các khảo sát trong thời gian qua, kết quả thu được là hàng loạt những phải hồi tích cực từ phía các gia đình từng gọi thợ sửa máy giặt Panasonic tại đây. Điểm cộng được nhiều người tham gia khảo sát đề cập nhất là tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ của thợ.



Trước khi sửa chữa máy giặt Panasonic, thợ ở đây kiểm tra rất kỹ lưỡng tình trạng hỏng hóc nhằm phát hiện nguyên nhân tận gốc của vấn đề. Chính vì thế việc sửa chữa cũng sẽ triệt để hơn, rất ít xảy ra tình trạng bị lặp lại lỗi. Người dân cũng hài lòng về quy trình làm việc chuyên nghiệp và rõ ràng, không mập mờ giá cả, các chi phí đều được báo trước và trưng cầu sự đồng ý của khách hàng rồi mới tiến hành sửa chữa.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điện thoại 024 22 111 838 - Địa chỉ số 328 Nguyễn Trãi

Trong gần 20 năm hoạt động, cơ sở này đã hỗ trợ hàng trăm gia đình mỗi ngày sửa chữa các thiết bị điện lạnh, điện gia dụng. Máy giặt Panasonic cũng là một trong những thiết bị xuất hiện thường xuyên trong danh sách sửa chữa của thợ ở đây. Sửa máy giặt Panasonic là công việc mà bất cứ thợ nào trong số hơn 20 thợ của cơ sở này đều có thể thực hiện, bởi các thợ đều có tay nghề lâu năm, đã quá quen thuộc với các lỗi thường xảy ra trên máy giặt Panasonic.



Cho dù nhà bạn sử dụng là máy giặt Panasonic cửa ngang hay cửa trên thì việc sửa chữa cũng không làm khó được đội ngũ thợ này. Trường hợp máy giặt Panasonic nhà bạn hỏng đột xuất, cần phải sửa ngay để đảm bảo việc giặt giũ cho cả gia đình, thì bạn có thể gọi luôn cơ sở này. Chỉ trong khoảng 30 phút, thợ sẽ được cử đến tận nhà, giúp bạn khắc phục lỗi trên máy giặt Panasonic một cách nhanh chóng nhất.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Liên hệ 024 66 75 75 33 - 243 Cầu Giấy

Tại địa chỉ 243 Cầu Giấy, các thợ đều đã trải qua quá trình đào tạo bài bản, thực thi tay nghề lâu năm. Việc sửa máy giặt Panasonic đã là công việc quen thuộc của mỗi người thợ. Được biết, đây là địa chỉ sửa máy giặt Panasonic tin cậy của rất nhiều gia đình ở quận Cầu Giấy, thậm chí ở một số quận lân cận. Tìm hiểu về quy trình làm việc của đơn vị này, chúng tôi phải công nhận và đánh giá cao về sự chuyên nghiệp.



Nhân viên ở đây tiếp nhận thông tin từ phía khách hàng một cách nhanh chóng và điều thợ đến kiểm tra miễn phí chỉ trong khoảng 30 phút. Người thợ đến hỗ trợ luôn giữ tác phong lịch sự, tháo vát và thực hiện công việc cẩn thận từng chi tiết. Trước khi sửa chữa máy giặt Panasonic hay thay thế linh kiện thì giá cả luôn được báo trước rõ ràng và thợ sẽ chỉ thực hiện khi chủ nhà đã đồng ý.



Đây là lý do khách hàng không bị chặt chém, hét giá sau mỗi lần dùng dịch vụ sửa chữa tại nhà như nhiều người thường than thở. Đồng thời, đơn vị này cũng thực hiện chính sách bảo hành máy giặt Panasonic sau sửa chữa, giúp khách hàng an tâm hơn.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Liên hệ số 024 66 75 76 75 - K9 Bách Khoa

Lọt vào top 10 cơ sở sửa máy giặt Panasonic tốt nhất Hà Nội, địa chỉ K9 Bách Khoa là nơi tiếp theo chúng tôi lựa chọn đề xuất cho bạn đọc. Không quảng cáo rầm rộ, cơ sở này giống như “hữu xạ tự nhiên hương”, khách hàng mới tìm đến đây đa phần là do được người quen từng dùng dịch vụ giới thiệu. Sau hơn 10 năm hoạt động, cơ sở đã phát triển không ngừng và trở thành địa chỉ sửa máy giặt Panasonic quen thuộc, đáng tin nhất của đông đảo người dân quận Hai Bà Trưng.



Cơ sở nổi tiếng về mức độ uy tín, không sử dụng linh kiện phụ tùng giả, tất cả các linh kiện thay thế cho máy giặt Panasonic đều là sản phẩm chính hãng 100%. Cơ sở sẵn sàng bảo hành cho máy giặt Panasonic sau sửa chữa cho khách hàng với thời gian có thể lên tới 1 năm. Khách hàng không cần phải lo lắng vì việc tốn kém chi phí sửa đi sửa lại nhiều lần cho cùng 1 lỗi trên máy giặt Panasonic.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Hà Đông, Hà Nội.

Liên hệ 02422 133 626 - số 95 Quang Trung

Chúng tôi khá dễ dàng để tìm đến địa chỉ cũng như hỏi được thông tin liên quan đến cơ sở này vì đã có rất nhiều người biết đến. Đây là cơ sở sửa máy giặt Panasonic hoạt động đã hơn 10 năm, với lượng khách mỗi ngày có thể lên tới hàng trăm. Đối với các lỗi thường gặp trên máy giặt Panasonic như máy bị rung lắc mạnh, phát ra tiếng ồn lớn, máy giặt không xả nước hoặc không hoạt động… tất cả các thợ ở đây đều có thể khắc phục một cách thành thạo.



Trả lời phỏng vấn của chúng tôi, nhiều người dân chia sẻ họ đã là khách hàng của cơ sở này từ khi cơ sở mới hoạt động, và đã trở thành khách hàng thân thuộc từ đó. Cơ sở không chỉ sửa tốt máy giặt Panasonic mà còn hỗ trợ sửa các thiết bị điện lạnh, điện gia dụng khác cũng rất tuyệt.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Liên hệ 024 66 75 77 58 - số 28 Hai Bà Trưng

Sẽ là một thiếu sót nếu không đề cập đến địa chỉ số 28 Hai Bà Trưng trong danh sách các đơn vị sửa máy giặt Panasonic uy tín nhất. Đơn vị này cơ sở thuộc top đầu của chuỗi chi nhánh dịch vụ điện lạnh bách khoa Hà Nội. Chẳng dễ gì mà trong vài trăm đơn vị hoạt động cùng lĩnh vực, cơ sở này lại có thể tồn tại gần 20 năm, và lượng khách hàng mỗi ngày luôn rất ổn định. Đó là minh chứng cho sự làm ăn “tử tế”.



Cơ sở này nói không với kiểu dịch vụ chộp giật, lừa lọc khách hàng. Với tiêu chí phát triển bền vững, tại đây cả hệ thống dịch vụ luôn coi khách hàng là trung tâm của sự tồn tại. Bạn sẽ khó có thể phàn nàn gì khi gọi thợ của đơn vị này đến sửa máy giặt Panasonic tại nhà. Tất cả các khâu từ tiếp nhận yêu cầu, kiểm tra, báo giá, sửa chữa, dịch vụ hậu mãi đều hết sức chuyên nghiệp, rõ ràng và được phục vụ bởi thái độ thân thiện, nhiệt tình.

Xem Thêm: Bảo hành máy giặt Panasonic tại Hà Nội

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Tây Hồ, Hà Nội.

Điện thoại 024 22 603 990 - 191 Lạc Long Quân

Tiếng lành đồn xa là những từ ngữ có thể dùng để nói về đơn vị sửa máy giặt Panasonic này. Chúng tôi ghi nhận được rất nhiều đánh giá từ người dân quận Tây Hồ đã từng gọi thợ sửa máy giặt Panasonic tại đây. Trong đó phần lớn đều là những đánh giá cao, mang tính tích cực và họ cho rằng gia đình mình sẵn sàng tiếp tục sử dụng dịch vụ những lần tiếp theo.



Điều khiến khách hàng an tâm nhất là sự cam kết chất lượng: Cam kết linh kiện máy giặt Panasonic được dùng khi có thay thế là sản phẩm nhập khẩu chính hãng 100%, cam kết xử lý triệt để lỗi máy giặt Panasonic không tái đi tái lại… và sự cam kết được đảm bảo bằng chính sách bảo hành máy giặt Panasonic sau sửa chữa có thể từ 6 tháng tới 1 năm.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại quận Long Biên và Gia Lâm, Hà Nội.

Liên hệ 024 85 87 33 79 - 96 Nguyễn Văn Cừ

Các gia đình cư trú tại khu vực tương đối xa trung tâm như Long Biên hay Gia Lâm thì việc gọi thợ sửa máy giặt Panasonic dường như khó khăn hơn. Tuy nhiên điều này sẽ không còn đáng ngại nếu bạn biết đến địa chỉ 96 Nguyễn Văn Cừ. Đây là cơ sở sửa máy giặt Panasonic đáng tin cậy theo lời của nhiều khách hàng từng dùng dịch vụ. Những điểm làm nên uy tín nhiều năm của đơn vị này có thể đề cập như: tốc độ phục vụ nhanh, thái độ phục vụ thân thiện, kỹ thuật thợ tốt và có chính sách bảo hành đáng tin.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại Thanh Trì, Hà Nội.

Liên hệ 02485 87 33 81 - số 78 Ngọc Hồi

Địa chỉ này nhận sửa chữa tất cả các lỗi thường gặp trên máy giặt Panasonic như: máy giặt Panasonic không hoạt động, máy giặt không xả nước, lỗi không vắt trên máy giặt Panasonic hay lỗi máy giặt kêu to, rung lắc mạnh… Với đội ngũ khoảng 20 thợ có tay nghề chuyên môn cao, được đào tạo bài bản từ kỹ thuật đến tác phong dịch vụ, thợ ở đây có thể là hài lòng cả những khách hàng khó tính nhất.



Vấn đề hét giá, chặt chém khiến nhiều người dùng phản cảm hoàn toàn sẽ không xảy ra tại cơ sở này vì giá đã được báo trước khi sửa chữa. Đồng thời, cơ sở có chính sách bảo hành máy giặt Panasonic sau sửa chữa để khách hàng không phải lo lắng tình huống lỗi lặp liên tục.

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm.

Liên hệ 024 85 87 33 80 - CT2 Mỹ Đình

Địa chỉ sửa máy giặt Panasonic cuối cùng bài viết đề cập đến là dành cho những gia đình tại Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm. Nếu gia đình bạn đang sử dụng máy giặt Panasonic (bất kể cửa ngang hay cửa trên) thì bạn nên lưu lại số điện thoại của cơ sở này. Hàng loạt các khảo sát cho ra kết quả đây là cơ sở sửa máy giặt Panasonic thực sự uy tín.



Có người dùng thích cơ sở này bởi tốc độ phục vụ rất nhanh, cũng có người hài lòng vì trình độ kỹ thuật của thợ “sửa đâu được đó”. Về mặt giá cả, so với mặt bằng chung trên thị trường, giá cả dịch vụ của cơ sở này rất hợp lý và việc báo giá cũng hoàn toàn rõ ràng, báo giá trước khi sửa chữa. Nhìn chung, cơ sở này mang đến trải nghiệm toàn diện cho khách hàng với dịch vụ sửa máy giặt Panasonic tại nhà.

Bài viết đã giúp bạn đọc liệt kê 10 địa chỉ sửa máy giặt Panasonic uy tín tại Hà Nội. Chúng tôi phân chia các địa chỉ theo khu vực từng quận để bạn đọc dễ dàng lựa chọn cơ sở gần nhất. Nếu bạn cần thêm thông tin về những địa chỉ trên, bạn có thể truy cập nhanh vào trang web https://thomaygiat.net/ hoặc liên hệ trực tiếp các số điện thoại được nêu trong bài viết.