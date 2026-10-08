Rà soát, xử lý các cơ sở vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy

ANTD.VN - Thực hiện công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ từ các cơ sở có vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, Đội chữa cháy và CNCH Khu vực số 21 phối hợp với UBND xã Mê Linh, Hà Nội tổ chức rà soát các cơ sở có dấu hiệu, hành vi vi phạm trên địa bàn.

Tiến hành rà soát thực tế tại các cơ sở

Hoạt động rà soát nhằm đánh giá thực tế việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở; kịp thời nhận diện những tồn tại, thiếu sót có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn PCCC và CNCH, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp giữa lực lượng Công an và chính quyền địa phương trong công tác quản lý, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý vi phạm.

Quá trình rà soát hướng đến việc đối chiếu giữa hồ sơ quản lý và tình hình thực tế tại cơ sở, qua đó xác định cụ thể những nội dung cần tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn hoặc xử lý theo chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền.

Thông qua phối hợp rà soát, các lực lượng có thêm cơ sở để đánh giá toàn diện tình hình tại từng cơ sở, kịp thời nhận diện những trường hợp tiềm ẩn nguy cơ cao. Quá trình làm việc trực tiếp cũng giúp chủ cơ sở được hướng dẫn cụ thể về trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC, những nội dung cần khắc phục và các biện pháp phòng ngừa phù hợp với đặc điểm hoạt động thực tế.

UBND xã Mê Linh làm việc với cơ sở sai phạm trong xây dựng

Đối với những cơ sở vừa có tồn tại về đất đai, trật tự xây dựng, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC, việc xem xét đồng bộ các yếu tố như công năng sử dụng, quy mô công trình, lối tiếp cận, đường và lối thoát nạn, bố trí phương tiện PCCC, hệ thống điện và các điều kiện an toàn khác có ý nghĩa quan trọng. Các nội dung được xem xét trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của từng cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình rà soát, việc phát hiện vi phạm không chỉ phục vụ công tác xử lý mà còn nhằm giúp chủ cơ sở nhận thức rõ những nguy cơ có thể phát sinh, từ đó chủ động khắc phục. Đối với các tồn tại liên quan đến PCCC, lực lượng chức năng tập trung hướng dẫn thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, trong đó chú trọng đường, lối thoát nạn; hệ thống, thiết bị điện; quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt; bố trí phương tiện chữa cháy ban đầu; sắp xếp hàng hóa, vật tư và duy trì điều kiện tiếp cận phục vụ chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

UBND xã Mê Linh đã lập biên bản vi phạm đối với 09 công trình vi phạm trên địa bàn

Các cơ sở cần chủ động rà soát điều kiện an toàn của công trình đang quản lý, sử dụng; không tự ý thay đổi công năng, cơi nới, cải tạo hoặc bố trí hoạt động không phù hợp với quy định. Khi có nhu cầu sửa chữa, cải tạo, thay đổi mục đích sử dụng, cần thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn liên quan.

Người đứng đầu cơ sở cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị tiêu thụ điện, khu vực có nguồn nhiệt, nơi tập kết hàng hóa, vật liệu dễ cháy; duy trì lối thoát nạn thông thoáng; trang bị và bảo đảm khả năng sử dụng của phương tiện chữa cháy tại chỗ. Người lao động và những người thường xuyên làm việc tại cơ sở cũng cần được phổ biến kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống khi xảy ra cháy, nổ.

Việc rà soát các cơ sở vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và PCCC trên địa bàn xã Mê Linh góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ ngay từ cơ sở. Qua đó, từng bước xây dựng môi trường sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt an toàn, hạn chế thấp nhất nguy cơ thiệt hại về người và tài sản do cháy, nổ gây ra.