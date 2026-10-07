Rà soát, gỡ bỏ sản phẩm An cung ngưu hoàng hoàn giả

Các nền tảng TMĐT cần kiểm tra, rà soát, gỡ bỏ sản phẩm giả mạo gây hại cho người tiêu dùng

Theo Cục Thương mại điện tử, Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát hiện, xử lý vụ việc liên quan đến sản xuất, buôn bán thuốc An cung ngưu hoàng hoàn giả với quy mô lớn; đồng thời phát hiện các sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Sản xuất Dược mỹ phẩm Tami Natural Home sản xuất, có mã số thuế 1101978460.

Nhằm bảo vệ quyền lợi, an toàn và sức khỏe người tiêu dùng, Cục TMĐT đề nghị các doanh nghiệp kiểm tra, rà soát toàn bộ sản phẩm liên quan đến doanh nghiệp nêu trên đang được kinh doanh trên nền tảng của doanh nghiệp và kịp thời xử lý theo quy định; Đồng thời rà soát các sản phẩm khác có dấu hiệu không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc chưa xác định được tính hợp pháp để có biện pháp xử lý phù hợp;

Rà soát, bảo đảm thực hiện đầy đủ cơ chế kiểm tra, giám sát thông tin người bán trên nền tảng theo quy định của pháp luật; yêu cầu người bán cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hàng hóa và các giấy tờ liên quan theo quy định; Báo cáo bằng văn bản về Cục TMĐT.

Trước đó, theo thông tin báo chí phản ánh, một số loại đồ chơi có tính chất bạo lực như súng bắn đạn nhựa, dao găm, kiếm nhựa có kiểu dáng, âm thanh tương tự vũ khí thật đang được rao bán công khai trên các nền tảng thương mại điện tử. Các sản phẩm này tiềm ẩn nguy cơ gây thương tích, đồng thời có thể tác động tiêu cực đến hành vi, tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Cục TMĐT cũng yêu cầu các doanh nghiệp rà soát, xác minh, kịp thời áp dụng biện pháp xử lý, gỡ bỏ trên các ứng dụng TMĐT.