Ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH xã Thường Tín

ANTD.VN - UBND xã Thường Tín, Hà Nội vừa phối hợp với Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 32 - Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ xã Thường Tín.

Các em học sinh, người dân tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Mạnh Hà, Bí thư Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Toàn Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã; đồng chí Phan Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã; Trung tá Tạ Quốc Khánh, Trưởng Công an xã Thường Tín; Thượng tá Ngô Văn Anh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội; cùng cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32, đại diện các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị và Nhân dân địa phương.

Tại buổi lễ, đại diện UBND xã Thường Tín công bố việc ra mắt Trung tâm tuyên truyền, giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH. Trung tâm được thành lập nhằm tạo địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn và cứu người cho các tầng lớp Nhân dân; qua đó góp phần xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH ngày càng sâu rộng, hiệu quả.

Việc đưa Trung tâm vào hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh nguy cơ cháy, nổ vẫn tiềm ẩn, nhất là tại các làng nghề, hộ gia đình kết hợp sản xuất, kinh doanh và cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao. Tại đây, người dân được tiếp cận trực quan với phương tiện, thiết bị PCCC; tìm hiểu nguyên nhân, nguy cơ gây cháy, nổ và thực hành các kỹ năng xử lý tình huống, thoát nạn, cứu người khi có sự cố.

Các em học sinh, người dân tham gia trải nghiệm, thực hành sử dụng các phương tiện chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Trong khuôn khổ chương trình, cán bộ, chiến sĩ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 giới thiệu kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy xách tay, phương tiện chữa cháy ban đầu và kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, nổ. Các nội dung được truyền đạt trực quan, sinh động, gắn với những tình huống thường gặp trong thực tế, giúp người tham gia dễ tiếp thu và vận dụng.

Thông qua tuyên truyền và trải nghiệm thực tế, người dân từng bước hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó với cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Việc ra mắt Trung tâm thể hiện sự quan tâm, quyết tâm của UBND xã Thường Tín trong nâng cao hiệu quả công tác PCCC và CNCH, đồng thời khẳng định sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương và lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH trong trang bị kiến thức, kỹ năng cho cộng đồng.

Thời gian tới, UBND xã Thường Tín tiếp tục phối hợp với Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 32 tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn, trải nghiệm tại Trung tâm; từng bước đưa kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến gần hơn với cơ quan, đơn vị, trường học, hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn.