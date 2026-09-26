ANTD.VN - Ngày 25-9, UBND xã Ứng Thiên, TP Hà Nội đã tổ chức Lễ Mít tinh kỷ niệm 25 năm Ngày toàn dân phòng cháy và chữa cháy (4/10/2001 - 4/10/2026), đồng thời ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) tại Nhà văn hóa thôn Đống Thịnh.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Ứng Thiên, đại diện các Phòng, Ban, tổ chức chính trị, Công an xã, cùng đông đảo cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn với khoảng 200 người tham dự.

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn- Phó Chủ tịch UBND xã phát biểu tại buổi lễ

Lãnh đạo UBND xã và đại diện các đơn vị tặng hoa chúc mừng tại buổi lễ

Phát biểu tại lễ mít tinh, đại diện Lãnh đạo UBND xã Ứng Thiên nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc hưởng ứng 25 năm Ngày toàn dân PCCC (4/10/2001 – 4/10/2026). Trải qua 25 năm thực hiện, phong trào toàn dân PCCC trên địa bàn xã đã không ngừng phát triển, góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh trật tự và an toàn xã hội. Lãnh đạo xã kêu gọi toàn thể nhân dân, các cơ quan, đơn vị tiếp tục nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động phòng ngừa, trang bị đầy đủ kỹ năng, phương tiện chữa cháy tại chỗ, quyết tâm không để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại về người và tài sản.

Bên cạnh đó, Lãnh đạo UBND xã khẳng định việc thành lập và ra mắt Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH tại Nhà văn hóa thôn Đống Thịnh là bước đi thiết thực nhằm cụ thể hóa phong trào toàn dân PCCC, tạo điểm tựa giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh, trực tiếp tiếp cận kiến thức và thực hành kỹ năng sinh tồn, ứng phó sự cố cháy, nổ một cách chủ động.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, Đội CC&CNCH Khu vực số 36, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn thực hành kỹ năng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ thực tế. Hoạt động này thu hút sự tham gia hào hứng của gần 200 người dân, cán bộ và đặc biệt là các em học sinh. Tại đây, mọi người được hướng dẫn chi tiết quy trình xử lý và thao tác sử dụng bình chữa cháy xách tay để nhanh chóng khống chế, dập tắt an toàn ngọn lửa bùng phát từ bình gas. Bên cạnh đó, các em học sinh còn được trực tiếp trải nghiệm cầm lăng, vận hành vòi phun nước từ xe chữa cháy chuyên dụng dưới sự dẫn dắt của các chiến sĩ PCCC, qua đó trang bị những kiến thức và kỹ năng cơ bản, thiết thực để chủ động ứng phó với các tình huống cháy, nổ trong đời sống.

Hướng dẫn em học sinh thực hành sử dụng bình chữa cháy.

Học sinh trải nghiệm cầm lăng phun nước chữa cháy

Chương trình diễn ra trong không khí sôi nổi, nghiêm túc và tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Việc đưa Trung tâm giáo dục cộng đồng về PCCC&CNCH vào hoạt động hứa hẹn sẽ là mô hình hiệu quả, góp phần đẩy mạnh phong trào "Toàn dân tham gia PCCC", giảm thiểu tối đa nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra trên địa bàn.