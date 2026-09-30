ANTD.VN - UBND phường Tây Hồ phối hợp với Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực số 14, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an thành phố Hà Nội tổ chức ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Tây Hồ.

Cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân sử dụng mặt nạ lọc độc và kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc

Việc thành lập Trung tâm nhằm cụ thể hóa chủ trương xây dựng xã hội học tập, đồng thời tạo không gian để người dân trực tiếp tìm hiểu, thực hành kiến thức, kỹ năng phòng ngừa và xử lý các tình huống cháy, nổ, tai nạn, sự cố ngay từ cơ sở.

Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo UBND phường Tây Hồ, Chỉ huy Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14, Công an phường Tây Hồ, các phòng, ban thuộc UBND phường cùng đông đảo cán bộ và Nhân dân trên địa bàn.

Ra mắt Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH tại phường Tây Hồ

Tại buổi lễ ra mắt, cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 đã tuyên truyền, hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH như: biện pháp phòng cháy tại cơ quan, gia đình, trường học; cách sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ; kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc.

Đặc biệt, tại khu thực hành, cán bộ, chiến sĩ trực tiếp hướng dẫn người dân trải nghiệm nhiều nội dung thiết thực như sử dụng bình chữa cháy xách tay, rải vòi, phun nước chữa cháy, sơ cấp cứu, di chuyển người bị nạn và thoát nạn trong môi trường có khói. Các nội dung được xây dựng sát với những tình huống thường gặp trong thực tế, giúp người dân hình thành thao tác đúng, nâng cao khả năng xử lý và tự bảo vệ khi có sự cố xảy ra.

Cán bộ Đội Chữa cháy và CNCH khu vực số 14 hướng dẫn người dân tham quan, trải nghiệm các phương tiện PCCC và CNCH

Trung tâm Giáo dục cộng đồng về PCCC và CNCH là mô hình tuyên truyền theo hướng “học đi đôi với hành”, góp phần chuyển hóa kiến thức lý thuyết thành kỹ năng thực hành, tạo điều kiện để người dân chủ động rèn luyện phản xạ và kỹ năng an toàn.

Theo kế hoạch, Trung tâm sẽ mở cửa phục vụ người dân tham quan, tìm hiểu vào các ngày trong tuần và tổ chức các buổi trải nghiệm có hướng dẫn chuyên sâu vào thứ Bảy, Chủ nhật hằng tuần. Mục tiêu lâu dài là từng bước đưa 100% tổ dân phố, cơ quan, trường học trên địa bàn tham gia trải nghiệm thường xuyên, qua đó lan tỏa sâu rộng kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH đến từng khu dân cư, hộ gia đình.