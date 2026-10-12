Ra mắt sách tuyển 70 tác phẩm của Đại tướng Trần Đại Quang, hai bài đăng trên An ninh Thủ đô được chọn in

ANTD.VN - Sáng 12/10, đúng ngày kỷ niệm 70 năm ngày sinh Cố Chủ tịch nước - Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Lễ giới thiệu cuốn sách “Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta”...

Cuốn sách tuyển chọn 70 bài viết, bài phát biểu tiêu biểu của Cố Chủ tịch nước - Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang

Các đồng chí lãnh đạo, thân nhân Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm tại Lễ giới thiệu sách

Sự kiện vinh dự nhận lẵng hoa chúc mừng của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước: đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; đồng chí Lương Cường, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; đồng chí Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Đặng Thị Ngọc Thịnh, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước.

Về phía gia đình có bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước; đồng chí Trần Quân, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn và Trung tá Trần Cường, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần, Bộ Công an, hai con trai của cố Chủ tịch nước.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Trợ lý Chủ tịch nước Trần Đại Quang, cùng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo Văn phòng Chủ tịch nước, các bộ, ngành...

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Phó Chủ tịch Quốc hội và bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang tới dự buổi lễ

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan trung ương, bộ, ngành dự buổi lễ

Hơn 45 năm tâm huyết với những vấn đề chiến lược

Phát biểu giới thiệu cuốn sách, đồng chí đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật nhắc lại một hành trình dài. Hơn 45 năm hoạt động và công tác, từ một học viên Trường Cảnh sát nhân dân Trung ương, Đại tướng Trần Đại Quang lần lượt đảm nhiệm các cương vị Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, rồi Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Cuộc đời ông, theo lời Giám đốc - Tổng Biên tập, gắn bó sâu sắc với lực lượng Công an nhân dân. Khi làm Bộ trưởng Bộ Công an, ông đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Ông chủ động nắm tình hình, nâng cao năng lực dự báo, gắn bảo vệ an ninh quốc gia với việc giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để đất nước phát triển.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật giới thiệu nội dung cuốn sách

Ở cương vị Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh, Thống lĩnh lực lượng vũ trang nhân dân, Trưởng ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương, ông tiếp tục dành nhiều tâm huyết cho những vấn đề chiến lược. Nổi bật trong số đó là xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, cải cách tư pháp, củng cố quốc phòng, an ninh và triển khai đường lối đối ngoại.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm dẫn lại điếu văn của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại lễ truy điệu Cố chủ tịch nước. Điếu văn viết rằng, là một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng và Nhà nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong Đảng, thương yêu đồng chí, đồng bào, thực sự cầu thị, khiêm tốn, được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Ông cũng dẫn đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Theo đó, cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân, người chỉ huy ưu tú của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam là tấm gương để các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân học tập và noi theo.

Sách của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trưng bày tại lễ ra mắt

70 tác phẩm, hai phần, một sợi chỉ xuyên suốt

Sách gồm hai phần, đi kèm nhiều hình ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Phần thứ nhất mang tên “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Các bài viết làm rõ giá trị khoa học, cách mạng và sức sống của học thuyết. Có cả những suy ngẫm của tác giả về việc học tập, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh trong công tác và trong rèn luyện đạo đức người cán bộ.

Phần thứ hai, “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam”, tập trung vào những vấn đề cốt lõi của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những vấn đề ấy được đặt trong mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữa độc lập, tự chủ với chủ động hội nhập quốc tế. Trong tư duy đối ngoại, Đại tướng Trần Đại Quang luôn nhấn mạnh nguyên tắc đặt lợi ích quốc gia - dân tộc lên trên hết, trước hết.

Cuốn sách do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật ấn hành

“Mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược lâu dài mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS.TS Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân”, đồng chí Vũ Trọng Lâm nói. Những bức ảnh được tuyển chọn, theo ông, góp phần làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân.

Với đơn vị xuất bản, biên soạn cuốn sách trước hết là trách nhiệm, đồng thời là vinh dự lớn. Sách được kỳ vọng trở thành tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập lý luận chính trị và giáo dục truyền thống cách mạng.

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước phát biểu tại buổi lễ

63 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng

Đồng chí Phạm Thanh Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nhìn lại cuộc đời cố Chủ tịch nước bằng những con số giản dị. Đó là 63 năm tuổi đời, 38 năm tuổi Đảng và hơn 43 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân cũng như trên các cương vị lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Theo đồng chí Phạm Thanh Hà, nét nổi bật ở Đại tướng Trần Đại Quang là bản lĩnh kiên định, tinh thần đổi mới và sự gắn bó giữa lý luận với thực tiễn. Ông coi trọng tổng kết thực tiễn, chủ động nghiên cứu những vấn đề mới đặt ra. Giá trị của cuốn sách vì thế không chỉ nằm ở việc lưu giữ tư liệu. Đó còn là những bài học kinh nghiệm đã được đúc kết.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí, các cơ sở nghiên cứu, đào tạo giới thiệu cuốn sách bằng những hình thức phù hợp, để sách đến được với cán bộ, đảng viên, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang xúc động chia sẻ tại buổi lễ

Bà Nguyễn Thị Hiền trao sách cho đại biểu

“Một món quà vô giá”

Chia sẻ tại buổi lễ của bà Nguyễn Thị Hiền, Phu nhân Cố chủ tịch nước Trần Đại Quang có nhiều khoảnh khắc xúc động.

Thay mặt gia đình, bà cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã sát sao chỉ đạo để cuốn sách hoàn thành đúng ngày sinh nhật của chồng. “Đó là một món quà vô giá đối với gia đình chúng tôi”, bà nói.

Với bà, món quà ấy mang tính giáo dục cao, đầy tình nghĩa và nhân văn. Nhờ nó, lớp con cháu trong nhà có thêm một tấm gương để học tập, phấn đấu được như lớp cha anh đi trước.

Bà dành lời cảm ơn riêng cho Ban biên tập, những người cán bộ mà bà gọi là “thầm lặng”. Họ đã không quản ngày đêm, cả ngày nghỉ, để cuốn sách kịp ra đời đúng ngày 12/10.

Sau phần phát biểu, đồng chí Vũ Trọng Lâm trao sách cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền. Các đại biểu sau đó lần lượt tặng sách cho các học viện, nhà trường, các cục nghiệp vụ của Bộ Công an, các cơ quan báo chí, xuất bản, trong đó có Báo An ninh Thủ đô.

Đồng chí Vũ Trọng Lâm nhắc lời căn dặn mà Đại tướng Trần Đại Quang từng nhấn mạnh. Mọi hành động, việc làm của cán bộ, chiến sĩ phải luôn vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân với tinh thần “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi”, lấy niềm vui của nhân dân làm niềm vui của mình...

Đồng chí Vũ Trọng Lâm trao sách cho Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh, nguyên Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và bà Nguyễn Thị Hiền.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tặng sách cho các đại biểu

Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tặng sách cho các cục nghiệp vụ, nhà trường của Bộ Công an

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an tặng sách cho các đơn vị truyền thông, người nổi tiếng

Hai bài viết từng đăng trên Báo An ninh Thủ đô

Trong 70 tác phẩm được tuyển chọn, có hai bài đã từng được đăng tải trên Báo An ninh Thủ đô.

Bài thứ nhất là “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ an ninh quốc gia trong tình hình mới”, đăng trên Báo An ninh Thủ đô điện tử ngày 30/9/2013. Bài viết chỉ ra những hạn chế như hệ thống pháp luật về an ninh quốc gia chưa đồng bộ, tình trạng lộ, lọt bí mật Nhà nước và sự sơ hở, mất cảnh giác ở một số nơi. Tác giả cũng cảnh báo về “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tội phạm mạng và nguy cơ mất an ninh thông tin.

Theo tác giả, bảo vệ an ninh quốc gia là “cuộc đấu tranh của toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng”, có tính chất “phức tạp, gay go, quyết liệt và lâu dài”. Sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng là “nhân tố quyết định thắng lợi”. Lực lượng Công an phải coi xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng là yếu tố hàng đầu, đồng thời dựa vào “thế trận lòng dân”.

Báo An ninh Thủ đô vinh dự được tặng sách của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Bài viết của Cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trên Báo An ninh Thủ đô được lựa chọn trong cuốn sách

Bài thứ hai là “Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời kỳ hội nhập quốc tế”, đăng ngày 19/8/2013. Bài điểm lại những luật, pháp lệnh về an ninh, trật tự mà lực lượng Công an đã tham mưu xây dựng, rồi đặt ra yêu cầu hoàn thiện thể chế trong thời kỳ mới. Theo tác giả, điều tra phải “đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, thấu tình, đạt lý”. Quản lý an ninh, trật tự thì phải “không gây phiền hà” cho người dân và doanh nghiệp.

Ông coi tuyên truyền pháp luật là nhiệm vụ trọng tâm, “vì pháp chế xã hội chủ nghĩa chỉ hình thành khi mọi người hiểu, tôn trọng và thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật”. Bài viết đề nghị phát huy vai trò của báo chí trong phòng ngừa, đấu tranh phòng, chống tội phạm...

Những chỉ đạo, định hướng ấy, đến nay vẫn còn nguyên giá trị thời đại...

Trên cương vị Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Công an đến Chủ tịch nước, đồng chí Trần Đại Quang luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt tới báo chí Công an nhân dân nói chung và Báo An ninh Thủ đô nói riêng

500 tờ báo và một chỉ đạo bên lề nghị trường

Sự quan tâm của ông tới báo chí Công an không chỉ có trên trang viết. Báo An ninh Thủ đô từng có một kỷ niệm sâu sắc với đồng chí Trần Đại Quang từ cuối tháng 7/2011, tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII.

Khi đó Quốc hội họp tại Hội trường Bộ Quốc phòng. Đồng chí Trần Đại Quang là Ủy viên Bộ Chính trị, Thứ trưởng Bộ Công an, đại biểu Quốc hội khóa XIII, và được phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Công an ngay tại kỳ họp này. Theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, mỗi ngày Báo An ninh Thủ đô chuyển 500 tờ báo in tới các đại biểu Quốc hội.

Ngày khai mạc, xe chở báo phải dừng ở cổng, cách điểm kiểm tra an ninh khoảng 600-700m. Phóng viên An ninh Thủ đô phải đi bộ mang báo vào hội trường. Vài hôm sau, việc kiểm tra an ninh được siết chặt hơn. Báo vào chậm, nhiều khi hết phiên họp buổi sáng các đại biểu mới nhận được.

Nghe phóng viên phản ánh, ngay bên lề phiên họp, đồng chí Trần Đại Quang gọi các đồng chí phụ trách lực lượng cảnh vệ ở hội trường tới. “Các đồng chí cần tạo mọi điều kiện để báo chí Công an tới được với các vị đại biểu Quốc hội sớm nhất”, ông chỉ đạo. Theo ông, báo chí Công an là “kênh cung cấp thông tin đặc biệt quan trọng”, giúp đại biểu hiểu rõ hơn hoạt động của ngành Công an.

Sau đó, lực lượng Cảnh vệ và Văn phòng Quốc hội tạo điều kiện để báo Công an nhân dân, trong đó có An ninh Thủ đô, được chuyển tới tận chỗ ngồi của đại biểu trước mỗi phiên họp. Đó là “một kỷ niệm rất nhỏ”, nhưng đủ cho thấy sự quan tâm đặc biệt của cố Chủ tịch nước với báo chí Công an nói chung, An ninh Thủ đô nói riêng...