Ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết” tại Trường THCS Tản Đà

ANTD.VN -Ngày 28/9/2026, tại Trường THCS Tản Đà, xã Quảng Oai, TP Hà Nội, UBND xã Quảng Oai tổ chức Lễ ra mắt mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”, góp phần tăng cường sự phối hợp giữa nhà trường, gia đình, lực lượng Công an và cộng đồng trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh, lành mạnh.

Quang cảnh lễ ra mắt mô hình “Trường học văn minh - Cộng đồng gắn kết”

Tham dự buổi lễ có lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã Quảng Oai; đại diện các ban, ngành, đoàn thể; Công an xã Quảng Oai; cấp ủy, chính quyền, lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở thôn Nam Cao; Ban Giám hiệu, cán bộ, giáo viên, nhân viên, đại diện Hội phụ huynh học sinh cùng hơn 900 cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THCS Tản Đà.

Mô hình được triển khai theo Kế hoạch số 04 ngày 22/4/2026 của Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thành phố Hà Nội; Công văn số 3223 ngày 11/5/2026 của Công an TP Hà Nội; Thông báo kết luận số 301 ngày 24/9/2026 của Thường trực Đảng ủy xã Quảng Oai và Kế hoạch số 270 ngày 18/5/2026 của Ban Chỉ đạo xã. Trong đó, Công an xã Quảng Oai giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện.

Trung tá Bùi Hoàng Nam - Phó trưởng Công an xã phát biểu ra mắt mô hình

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố quyết định thành lập, quy chế hoạt động và ra mắt Ban Chỉ đạo thực hiện mô hình. Đồng thời, Công an xã Quảng Oai, Trường THCS Tản Đà, thôn Nam Cao và đại diện Hội phụ huynh học sinh đã ký kết phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự học đường.

Nội dung phối hợp tập trung vào tăng cường trao đổi thông tin; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trường học; tuyên truyền, giáo dục học sinh chấp hành pháp luật, xây dựng văn hóa ứng xử và kỹ năng tự bảo vệ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Đặng Quyết Thắng, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Oai, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, nhà trường, gia đình và Nhân dân trong xây dựng môi trường giáo dục an toàn, văn minh. Mô hình hướng tới mục tiêu “Trường học văn minh - Giáo viên gương mẫu - Học sinh tích cực - Gia đình trách nhiệm - Cộng đồng an toàn”.

Ký kết phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự học đường giữa Công an xã Quảng Oai, Trường THCS Tản Đà, thôn Nam Cao và đại diện Hội phụ huynh học sinh

Thông qua mô hình, Công an xã Quảng Oai sẽ phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, phòng ngừa bạo lực học đường, ma túy, thuốc lá điện tử, tệ nạn xã hội, vi phạm giao thông, cháy, nổ, đuối nước, xâm hại trẻ em và lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong tiếp nhận, trao đổi và xử lý phản ánh liên quan đến an ninh, trật tự.

Đồng chí Trần Thị Như Quỳnh - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường THCS Tản Đà phát biểu thực hiện mô hình

Việc ra mắt mô hình góp phần cụ thể hóa phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngay từ cơ sở, tăng cường mối liên kết giữa nhà trường - gia đình - xã hội, tạo môi trường học tập an toàn, lành mạnh để học sinh yên tâm học tập, rèn luyện và phát triển.