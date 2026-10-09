Ra mắt 5 mô hình số, đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân

ANTD.VN - Sáng 9-10, UBND xã Trung Giã, Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt các mô hình tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa - khu thể thao thôn và 5 mô hình chuyển đổi số gồm: “Thôn số”, “Nhà văn hóa số”, “Di sản số”, “Bản đồ hệ thống công trình thủy lợi số” và “Tuyến phố không sử dụng tiền mặt”.

UBND xã Trung Giã, Hà Nội tổ chức Lễ ra mắt các mô hình tổ chức hoạt động tại nhà văn hóa - khu thể thao thôn và 5 mô hình chuyển đổi số gồm: “Thôn số”, “Nhà văn hóa số”, “Di sản số”, “Bản đồ hệ thống công trình thủy lợi số” và “Tuyến phố không sử dụng tiền mặt”

Bắt đầu từ những việc gần gũi với người dân

Chương trình được kết nối trực tuyến tới 16 điểm cầu tại nhà văn hóa, khu thể thao các thôn, tạo điều kiện để cán bộ cơ sở và người dân cùng theo dõi, tiếp cận những nội dung mới.

Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Kim Tuyến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã; đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, cùng đại diện lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị, trường học, doanh nghiệp và đông đảo nhân dân.

Tại chương trình, Đảng ủy xã công bố quyết định kiện toàn cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. UBND xã trao quyết định thành lập Nhà văn hóa - Khu thể thao và Ban Chủ nhiệm. Các đại biểu cùng thực hiện nghi thức nhấn nút khởi động 5 mô hình, đánh dấu bước triển khai cụ thể các nhiệm vụ chuyển đổi số tại địa phương.

Nhân dịp này, VNPT trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 2 triệu đồng, cho học sinh xuất sắc Trường THPT Trung Giã.

Điểm đáng chú ý của các mô hình là chuyển đổi số không chỉ được đặt trong hoạt động quản lý, điều hành của chính quyền mà hướng trực tiếp đến những nhu cầu thường ngày của cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giã phát biểu tại Lễ ra mắt

Với mô hình “Thôn số”, việc ứng dụng công nghệ được kỳ vọng góp phần đổi mới cách trao đổi thông tin, kết nối người dân với chính quyền và nâng cao hiệu quả hoạt động ở cơ sở. “Nhà văn hóa số” hướng tới đổi mới cách tổ chức, quản lý và khai thác không gian sinh hoạt chung của cộng đồng, để nhà văn hóa thực sự trở thành nơi người dân thường xuyên gặp gỡ, tiếp nhận thông tin và tham gia các hoạt động thiết thực, thay vì chỉ mở cửa khi có hội họp.

Trong khi đó, mô hình “Di sản số” mở ra hướng tiếp cận mới đối với việc giới thiệu, lưu giữ và phát huy các giá trị lịch sử, văn hóa địa phương. “Bản đồ hệ thống công trình thủy lợi số” hướng tới hỗ trợ quản lý, theo dõi hệ thống công trình, phục vụ công tác quản lý tại cơ sở. Còn “Tuyến phố không sử dụng tiền mặt” khuyến khích người dân, hộ kinh doanh từng bước làm quen với thanh toán điện tử, góp phần tạo thuận lợi trong giao dịch hằng ngày.

Mỗi mô hình có một nhiệm vụ riêng, song đều hướng đến mục tiêu chung là đưa công nghệ đến gần hơn với người dân, giảm bớt những cách làm thủ công và nâng cao hiệu quả công việc. Điều quan trọng là các tiện ích phải dễ sử dụng, phù hợp với điều kiện thực tế và đem lại lợi ích rõ ràng cho cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giã trao quyết định thành lập Nhà văn hóa - khu thể thao Ban chủ nhiệm Nhà văn hóa

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giã nhấn mạnh, chuyển đổi số phải bắt đầu từ những việc thiết thực, dễ tiếp cận, lấy hiệu quả thực tế và sự tham gia của cộng đồng làm thước đo. Điều quan trọng không phải là có bao nhiêu mô hình được ra mắt, mà là người dân có thực sự sử dụng và các mô hình có được duy trì thường xuyên hay không.

Không dừng ở lễ ra mắt

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, lãnh đạo UBND xã yêu cầu các phòng, ban, đơn vị chủ động hướng dẫn, phối hợp tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai; giao Phòng Văn hóa - Xã hội làm đầu mối theo dõi, đôn đốc thực hiện.

Đối với cấp thôn, bí thư chi bộ, trưởng thôn và Ban Chủ nhiệm nhà văn hóa cần phân công rõ người phụ trách, xác định cụ thể nhiệm vụ, bảo đảm các mô hình có người vận hành và duy trì thường xuyên. Nhà văn hóa không thể chỉ hoạt động khi có cuộc họp, mà cần trở thành không gian sinh hoạt chung, nơi người dân có thể tiếp cận thông tin, sử dụng tiện ích số và tham gia các hoạt động cộng đồng.

Đồng chí Nguyễn Bá Hoàng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Trung Giã trao học bổng cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể được đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực hưởng ứng. Trong đó, Đoàn Thanh niên cần phát huy vai trò nòng cốt trong hướng dẫn kỹ năng số, hỗ trợ những người còn lúng túng khi tiếp cận công nghệ. Việc triển khai cũng cần quan tâm đến người cao tuổi và những người hạn chế kỹ năng số, để mọi người đều có cơ hội tiếp cận, không bị bỏ lại phía sau trong quá trình chuyển đổi số.

Cùng với đó, xã sẽ chú trọng kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc để điều chỉnh cách làm. Lễ ra mắt mới là bước khởi đầu; hiệu quả của các mô hình phải được thể hiện qua việc người dân sử dụng thường xuyên, các hoạt động ở thôn đi vào nền nếp và những tiện ích số thực sự phục vụ đời sống.

Việc đưa 5 mô hình vào triển khai là bước cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW tại cơ sở, gắn chủ trương chuyển đổi số với những công việc gần gũi, dễ nhận thấy trong đời sống hằng ngày. Từ sự vào cuộc của chính quyền, các đoàn thể đến sự hưởng ứng của từng người dân, Trung Giã hướng tới xây dựng chính quyền số, xã hội số và công dân số bằng những việc làm cụ thể, thiết thực.

Chuyển đổi số chỉ thực sự có ý nghĩa khi người dân thấy thuận tiện, sẵn sàng sử dụng và chủ động tham gia. Đó cũng là mục tiêu mà xã Trung Giã hướng tới khi triển khai các mô hình mới: đưa công nghệ ra khỏi những khái niệm còn xa lạ, để từng bước trở thành công cụ hữu ích trong công việc, sinh hoạt và phát triển cộng đồng.