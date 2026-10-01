Quyết tâm lập lại trật tự đô thị chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

ANTD.VN - Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), UBND phường Hồng Hà, Hà Nội tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm về trật tự đô thị (TTĐT), vệ sinh môi trường (VSMT) trên toàn địa bàn, quyết tâm giải quyết dứt điểm các điểm nghẽn, trả lại không gian thông thoáng, sạch đẹp cho người dân.

Phường Hồng Hà ra quân lập lại trật tự đô thị, xây dựng diện mạo văn minh chào mừng Ngày Giải phóng Thủ đô

Kiên quyết xử lý, không để tái lấn chiếm

Thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/ĐU ngày 15/12/2025 về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn phường Hồng Hà giai đoạn 2025-2030; Kế hoạch số 153/KH-UBND ngày 11/12/2025 của UBND phường về giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị”, xây dựng phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, cùng Văn bản số 7734/BCĐ-CAHN ngày 28/9/2026 của Ban Chỉ đạo giải quyết 5 điểm nghẽn trên địa bàn thành phố, UBND phường Hồng Hà đã xây dựng kế hoạch ra quân xử lý các vi phạm về TTĐT, VSMT trên toàn địa bàn.

Theo ông Đoàn Văn Dương, Phó trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Hồng Hà, đợt ra quân được triển khai với yêu cầu kiểm tra quyết liệt, đồng bộ, toàn diện; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm, tạo chuyển biến rõ nét về diện mạo đô thị, nhất là trong thời điểm Thủ đô hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng.

Một trong những mục tiêu trọng tâm của đợt ra quân là xóa bỏ tình trạng sử dụng trái phép lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, buôn bán, trông giữ phương tiện; xử lý tình trạng dừng, đỗ ô tô không đúng quy định, dựng mái che, mái vẩy, bục bệ, cầu dẫn, biển quảng cáo sai quy định… Qua đó từng bước trả lại nguyên trạng hè phố, bảo đảm không gian đi bộ an toàn, thuận tiện cho người dân.

Huy động các lực lượng chức năng, đoàn thể tham gia bóc gỡ biển bảng quảng cáo sai quy định gây mất mỹ quan đô thị

Huy động cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc

Phường Hồng Hà xác định phương châm thực hiện là “làm đến đâu dứt điểm đến đó”, tránh tình trạng xử lý theo đợt rồi để tái diễn. Các lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, rà soát những tuyến đường, khu vực thường xuyên phát sinh vi phạm; đồng thời xác định rõ trách nhiệm trong công tác quản lý địa bàn, nâng cao vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện.

Đối với hoạt động trông giữ phương tiện, phường tập trung kiểm tra các điểm trông giữ không phép, đặc biệt tại khu đất trống, đất dự án chưa triển khai; các điểm không bảo đảm điều kiện về phòng cháy, chữa cháy và những trường hợp tổ chức trông giữ phương tiện không đúng quy định. Những vi phạm được phát hiện sẽ được xử lý theo quy định, góp phần lập lại kỷ cương trong quản lý, sử dụng lòng đường, vỉa hè.

Tổ công tác phá dỡ bục bệ gây mất mỹ quan đô thị

Cùng với TTĐT, công tác VSMT được triển khai đồng bộ. Các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý những hành vi gây mất vệ sinh, ảnh hưởng cảnh quan; đồng thời bóc gỡ biển quảng cáo, quảng cáo rao vặt sai quy định, từng bước tạo dựng cảnh quan đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Để việc lập lại TTĐT, VSMT đạt hiệu quả bền vững, UBND phường Hồng Hà chú trọng công tác tuyên truyền, vận động người dân, hộ kinh doanh chấp hành các quy định. Mục tiêu không chỉ xử lý vi phạm mà quan trọng hơn là nâng cao ý thức tự giác, hình thành thói quen giữ gìn trật tự, vệ sinh chung.

Việc tuyên truyền được gắn với kiểm tra, nhắc nhở và xử lý, bảo đảm người dân hiểu rõ những quy định liên quan đến sử dụng vỉa hè, lòng đường, quảng cáo, trông giữ phương tiện và vệ sinh môi trường. Những trường hợp cố tình vi phạm, tái lấn chiếm sẽ được kiểm tra, xử lý nghiêm theo quy định.

Phường Hồng Hà hướng tới xây dựng không gian đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn

Tinh thần chung của phường là triển khai đồng bộ, quyết liệt nhưng đúng quy định pháp luật; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, phát huy vai trò của các tổ dân phố và người dân trong giám sát, duy trì kết quả sau ra quân.

Trong dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, diện mạo đô thị càng có ý nghĩa đặc biệt. Từ những tuyến phố được chỉnh trang, vỉa hè được trả lại cho người đi bộ, những điểm tồn tại về vệ sinh môi trường được xử lý, Hồng Hà hướng tới xây dựng không gian đô thị ngày càng văn minh, sạch đẹp, an toàn.

Đợt ra quân cũng là bước cụ thể hóa quyết tâm của phường trong giải quyết các “điểm nghẽn” về TTĐT, VSMT, thiết lập lại trật tự, kỷ cương trên địa bàn. Quan trọng hơn, khi những kết quả đạt được được duy trì thường xuyên, việc quản lý TTĐT sẽ từng bước đi vào nền nếp, góp phần xây dựng phường Hồng Hà trật tự, kỷ cương, văn minh, xứng đáng với diện mạo của một đô thị Thủ đô trong giai đoạn mới.