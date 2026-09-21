Quyết liệt xử lý vi phạm bục bệ, cầu dẫn xe lấn chiếm vỉa hè

ANTD.VN - Những bục bệ, cầu dẫn xe tưởng chừng nhỏ nhưng khi lấn ra vỉa hè, lòng đường không chỉ cản trở người đi bộ, phương tiện mà còn làm ảnh hưởng mỹ quan, trật tự đô thị. Phường Ba Đình (TP Hà Nội) đang triển khai các biện pháp tuyên truyền, vận động và xử lý nhằm từng bước trả lại không gian công cộng, góp phần xây dựng đô thị văn minh, an toàn.

Thực hiện Văn bản số 1037/UBND-KTHTĐT ngày 19-9-2026, Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị - UBND phường Ba Đình phối hợp với Công an phường Ba Đình tổ chức ra quân kiểm tra, tuyên truyền và xử lý tình trạng bục bệ, cầu dẫn xe lấn chiếm vỉa hè, lòng đường trên địa bàn.

Hoạt động được triển khai với mục tiêu chấn chỉnh tình trạng sử dụng không gian công cộng sai mục đích, bảo đảm thuận tiện cho người đi bộ, phương tiện giao thông, đồng thời góp phần giữ gìn cảnh quan đô thị.

Không để “vi phạm nhỏ” thành vấn đề lớn

Trong quá trình ra quân, các lực lượng tập trung kiểm tra những tuyến phố, khu vực có tình trạng hộ dân, cơ sở kinh doanh tự ý xây dựng, lắp đặt bục bệ, cầu dẫn xe hoặc đặt các vật dụng làm thu hẹp phần đường dành cho người đi bộ.

Với tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm”, lực lượng chức năng kết hợp tuyên truyền, vận động với kiểm tra, xử lý. Đối với những trường hợp có thể khắc phục ngay, các hộ dân, cơ sở kinh doanh được vận động tự giác tháo dỡ, trả lại mặt bằng và không tiếp tục tái lấn chiếm.

Đối với những trường hợp cố tình vi phạm, lực lượng chức năng sẽ xử lý theo quy định

Thực tế cho thấy, nhiều bục bệ, cầu dẫn xe có diện tích không lớn, song khi xuất hiện dày đặc trên cùng một tuyến phố sẽ khiến không gian vỉa hè bị chia cắt, người đi bộ phải đi xuống lòng đường hoặc luồn lách qua các chướng ngại vật. Đặc biệt, tại những tuyến phố có mật độ phương tiện và người qua lại cao, tình trạng này có thể làm phát sinh nguy cơ mất an toàn giao thông.

Không gian đô thị vì thế không chỉ bị ảnh hưởng bởi những công trình xây dựng lớn hay những hành vi lấn chiếm quy mô lớn. Từ một chiếc bục bệ, một cầu dẫn xe đặt sai vị trí, nếu không được chấn chỉnh kịp thời, có thể hình thành thói quen sử dụng vỉa hè, lòng đường như phần diện tích riêng của từng hộ gia đình, cơ sở kinh doanh.

Việc xử lý các vi phạm này vì vậy không đơn thuần là trả lại vài mét vuông vỉa hè, mà còn hướng tới việc xác lập rõ ranh giới giữa không gian riêng và không gian công cộng.

Trả lại vỉa hè cho người đi bộ

Theo Công an phường Ba Đình, cùng với công tác kiểm tra, xử lý, việc tuyên truyền để người dân hiểu và tự giác chấp hành được xác định là giải pháp quan trọng.

Mỗi hộ gia đình, cơ sở kinh doanh cần chủ động rà soát trước cửa nhà, mặt bằng kinh doanh; tự tháo dỡ bục bệ, cầu dẫn xe và các vật dụng đang lấn chiếm vỉa hè, lòng đường; không để phát sinh thêm các trường hợp vi phạm.

Nhiều chủ cơ sở tự tháo dỡ bục bệ, cầu dẫn xe

Từ góc độ quản lý đô thị, một tuyến phố sạch, đẹp và an toàn không chỉ được tạo nên bởi hệ thống hạ tầng đồng bộ mà còn phụ thuộc vào ý thức của từng người dân. Khi vỉa hè được trả lại đúng chức năng, người đi bộ có không gian lưu thông; phương tiện có thêm khoảng không cần thiết; diện mạo tuyến phố cũng trở nên thông thoáng, trật tự hơn.

Đây cũng là một trong những nội dung gắn với mục tiêu xây dựng phường Ba Đình theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn, trong đó sự vào cuộc của chính quyền, lực lượng công an và sự đồng thuận, tự giác của nhân dân có ý nghĩa quan trọng.

Công an phường Ba Đình đề nghị các hộ gia đình, tổ chức, cá nhân trên địa bàn chủ động kiểm tra, khắc phục những tồn tại trước khi lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý; đồng thời không tự ý xây dựng, lắp đặt thêm bục bệ, cầu dẫn xe hoặc các vật dụng gây cản trở giao thông, lấn chiếm không gian công cộng.

Từ những việc nhỏ như tháo một bục bệ, dỡ một cầu dẫn xe, giữ thông thoáng một đoạn vỉa hè, diện mạo đô thị có thể thay đổi từng ngày. Khi mỗi người cùng có ý thức giữ gìn phần không gian chung, mục tiêu xây dựng phường Ba Đình sáng - xanh - sạch - đẹp, trật tự - an toàn - văn minh sẽ được cụ thể hóa từ chính những tuyến phố, con ngõ và trước cửa mỗi gia đình.