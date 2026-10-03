Quyết liệt xử lý vi phạm, bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn

ANTD.VN - Công an phường Láng, Hà Nội tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các vi phạm về trật tự đô thị tại các tuyến đường, ngõ và khu vực công cộng trên địa bàn.

Công tác tuần tra được duy trì thường xuyên, tập trung vào những khu vực có nguy cơ phát sinh vi phạm, nhất là tình trạng dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định, lấn chiếm lòng đường, hè phố, gây cản trở giao thông.

Trong quá trình tuần tra, cán bộ, chiến sĩ Công an phường Láng chủ động kiểm tra, phát hiện và xử lý ngay các trường hợp vi phạm. Đối với những hành vi dừng, đỗ xe không đúng quy định, để phương tiện gây ảnh hưởng đến việc lưu thông, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra, lập hồ sơ và xử phạt theo đúng quy định. Cùng với đó, các trường hợp sử dụng lòng đường, hè phố không đúng mục đích, tập kết hàng hóa, vật liệu hoặc để phương tiện không đúng nơi quy định cũng được kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý.

Lực lượng Công an phường tuần tra kiểm soát tại các tuyến đường, ngõ và khu vực công cộng xung quanh Đại sứ quán.

Việc tăng cường tuần tra, kiểm soát không chỉ nhằm xử lý các vi phạm phát sinh mà còn góp phần tạo chuyển biến về ý thức chấp hành pháp luật của người dân và người điều khiển phương tiện. Thông qua sự có mặt thường xuyên của lực lượng Công an phường trên địa bàn, các hành vi vi phạm được kịp thời phát hiện, ngăn chặn, hạn chế tình trạng tái diễn, góp phần duy trì trật tự, an toàn và thông thoáng tại khu vực xung quanh Đại sứ quán.

Những kết quả cụ thể trong tháng 9 vừa qua là minh chứng rõ nét cho sự quyết liệt trong công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng Công an phường. Qua công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực, Công an phường đã phát hiện và xử phạt 26 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền 20,6 triệu đồng. Trong đó, có 2 trường hợp để xe máy trái quy định, số tiền xử phạt 1 triệu đồng; 14 trường hợp đỗ xe ô tô trái quy định, số tiền xử phạt 12,6 triệu đồng; cùng 10 trường hợp dừng xe ô tô trái quy định, với số tiền xử phạt 7 triệu đồng.

Công tác tuần tra, kiểm soát tại khu vực được lực lượng Công an phường triển khai thực chất, thường xuyên và tập trung vào những hành vi vi phạm trực tiếp ảnh hưởng đến trật tự giao thông, trật tự đô thị. Việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm cũng góp phần nâng cao tính răn đe, từng bước hình thành thói quen chấp hành các quy định về dừng, đỗ phương tiện, giữ gìn lòng đường, hè phố và bảo đảm giao thông thông suốt.

Bên cạnh xử lý vi phạm về dừng, đỗ phương tiện, trong quá trình tuần tra, lực lượng Công an phường cũng chủ động phát hiện các vấn đề liên quan đến an ninh, trật tự và kịp thời phối hợp xử lý khi có tình huống phát sinh. Đặc biệt, đối với các trường hợp tụ tập đông người, gây mất trật tự công cộng, cản trở giao thông hoặc có dấu hiệu vi phạm pháp luật, lực lượng chức năng chủ động kiểm tra, giải quyết theo quy định, góp phần giữ vững an ninh, an toàn tại khu vực.

Thời gian tới, Công an phường tiếp tục duy trì và tăng cường tuần tra, kiểm soát xung quanh Đại sứ quán Liên bang Nga, chú trọng các tuyến đường, vị trí thường xuyên có phương tiện dừng, đỗ và những khu vực dễ phát sinh vi phạm. Công tác kiểm tra sẽ được thực hiện thường xuyên, chủ động, kịp thời; các trường hợp vi phạm sẽ được nhắc nhở, chấn chỉnh hoặc xử lý nghiêm theo thẩm quyền, quy định của pháp luật.