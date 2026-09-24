Quyết liệt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm về PCCC

ANTD.VN - UBND phường Tây Hồ, Hà Nội tổ chức triển khai đợt cao điểm tổng kiểm tra, rà soát, khắc phục, xử lý vi phạm về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đồng thời vận động người dân chủ động trang bị thiết bị báo cháy, thiết bị truyền tin báo cháy và cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”.

Tây Hồ quyết liệt tổng kiểm tra, xử lý vi phạm PCCC

Với phương châm kiểm tra thực chất, không để sót, lọt địa bàn, chính quyền và Công an phường Tây Hồ, Hà Nội đang tập trung cao độ các lực lượng, hướng tới mục tiêu phòng cháy từ cơ sở.

Theo kế hoạch, phường Tây Hồ thành lập 35 tổ công tác tại 35 tổ dân phố, huy động Công an phường, các phòng, ban chuyên môn, tổ dân phố và lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở cùng triển khai. Mục tiêu được đặt ra là rà soát 100% cơ sở và nhà dân trên địa bàn, qua đó nắm chắc tình hình, nhận diện đầy đủ các nguy cơ cháy, nổ và kịp thời có biện pháp phòng ngừa.

Nội dung tổng kiểm tra tập trung cập nhật đầy đủ các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC, nhất là những loại hình tiềm ẩn nguy cơ cao như nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở lưu trú, nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh và các cơ sở tập trung đông người.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Điểm đáng chú ý trong đợt cao điểm lần này là việc kiểm tra không dừng ở phát hiện, xử lý vi phạm mà gắn với hướng dẫn, vận động và hỗ trợ người dân khắc phục tồn tại, bảo đảm các giải pháp an toàn PCCC được thực hiện thực chất. Những trường hợp vi phạm sẽ được xử lý theo quy định; đồng thời, các tổ công tác trực tiếp hướng dẫn cơ sở, hộ gia đình khắc phục những thiếu sót, loại trừ nguy cơ cháy ngay từ ban đầu.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ Nguyễn Văn Tưởng nhấn mạnh, công tác PCCC và cứu nạn, cứu hộ phải được xác định là nhiệm vụ thường xuyên, gắn trực tiếp với tính mạng, tài sản của nhân dân. Do đó, các lực lượng tham gia đợt cao điểm phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm việc quyết liệt, sâu sát, không hình thức, không để sót, lọt địa bàn, đối tượng thuộc diện quản lý.

Cùng với tổng kiểm tra, phường Tây Hồ đặc biệt chú trọng vận động người dân lắp đặt thiết bị báo cháy, thiết bị truyền tin báo cháy và sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Theo mục tiêu đề ra, đến ngày 30-10, 100% cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao thuộc diện triển khai phải hoàn thành việc lắp đặt, kết nối truyền tin báo cháy. Đối với nhà dân, mục tiêu này được đặt ra hoàn thành trong quý II-2027.

Đồng chí Nguyễn Văn Tưởng - Phát biểu tại hội nghị, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị phường Tây Hồ phát biểu tại hội nghị

Phường cũng phấn đấu bảo đảm mỗi hộ gia đình có ít nhất một người cài đặt và biết sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Việc triển khai được thực hiện theo hướng thực chất, không chạy theo số lượng. Các tổ công tác sẽ kiểm tra, hướng dẫn trực tiếp để người dân nắm được những chức năng cơ bản, biết cách báo cháy, báo sự cố và cung cấp thông tin cần thiết cho lực lượng chức năng khi có tình huống xảy ra.

Trung tá Ngô Thái Sơn, Trưởng Công an phường Tây Hồ cho biết, Công an phường sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, tổ dân phố và 35 tổ công tác, tập trung rà soát đầy đủ cơ sở, hộ gia đình; kịp thời phát hiện những nguy cơ mất an toàn về PCCC để có biện pháp xử lý.

Theo Trung tá Ngô Thái Sơn, bên cạnh kiểm tra, xử lý vi phạm, lực lượng Công an phường xác định tuyên truyền, hướng dẫn người dân là nhiệm vụ quan trọng, nhằm giúp mỗi gia đình, cơ sở kinh doanh hiểu rõ nguy cơ và chủ động thực hiện các giải pháp phòng ngừa. Việc cài đặt, sử dụng hiệu quả ứng dụng “Báo cháy 114” cũng được chú trọng, qua đó nâng cao khả năng phát hiện, báo tin và xử lý sự cố ngay từ những phút đầu tiên.

Với sự vào cuộc đồng bộ của chính quyền, lực lượng Công an và các tổ dân phố, đợt cao điểm tổng kiểm tra PCCC tại Tây Hồ thể hiện quyết tâm chủ động phòng ngừa, xử lý nghiêm vi phạm, khắc phục tận gốc những tồn tại. Từ từng cơ sở, từng hộ gia đình đến mỗi khu dân cư, phường Tây Hồ đang từng bước xây dựng ý thức phòng cháy chủ động, qua đó hạn chế nguy cơ cháy, nổ, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.