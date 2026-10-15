Quyết liệt thực hiện chiến dịch "500 ngày đêm"

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Công an phường Tây Hồ, Hà Nội tích cực phối hợp rà soát, xác minh thông tin liệt sĩ và thân nhân, hỗ trợ thu nhận mẫu ADN, góp phần tìm kiếm, xác định danh tính các hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin

Nối dài hành trình tri ân

Mỗi CBCS Công an phường Tây Hồ luôn hiểu rằng, đằng sau mỗi mẫu ADN là niềm hy vọng, là sự mong mỏi của những gia đình suốt nhiều năm chờ đợi người thân trở về.

Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau và những khoảng trống mà các liệt sĩ để lại vẫn hiện hữu trong nhiều gia đình. Việc tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ vì thế không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là trách nhiệm, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm”, Công an phường Tây Hồ đã phối hợp triển khai công tác rà soát, xác minh thông tin về liệt sĩ và thân nhân liệt sĩ trên địa bàn; đồng thời hỗ trợ thu nhận mẫu ADN của thân nhân, phục vụ quá trình đối chiếu, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công an phường Tây Hồ kết nối ADN đưa các Anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi

Trong quá trình thực hiện, việc rà soát, xác minh thông tin được tiến hành với tinh thần trách nhiệm, thận trọng, bảo đảm thông tin được thu thập, kiểm tra phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ. Sự phối hợp giữa lực lượng Công an với các cơ quan, đơn vị liên quan và gia đình thân nhân liệt sĩ góp phần từng bước bổ sung dữ liệu, tạo cơ sở cho việc kết nối thông tin ADN, mở ra thêm cơ hội tìm lại danh tính những người đã hy sinh vì đất nước.

Mỗi mẫu ADN – một niềm hy vọng

Điều đặc biệt của công tác thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sĩ là giá trị nhân văn sâu sắc. Một mẫu sinh phẩm được thu nhận hôm nay có thể trở thành căn cứ quan trọng để đối chiếu với dữ liệu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Từ đó, những thông tin tưởng chừng đã thất lạc qua năm tháng có thêm cơ hội được khôi phục, giúp các anh hùng liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi, gia đình và quê hương.

Việc tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” cũng thể hiện vai trò của Công an phường Tây Hồ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ

Với lực lượng Công an cơ sở, nhiệm vụ này đòi hỏi sự kiên trì, tỉ mỉ trong từng khâu rà soát, xác minh, cũng như sự tận tâm khi tiếp xúc, hướng dẫn các gia đình. Bởi phía sau mỗi thông tin cần kiểm chứng là một câu chuyện, một nỗi mong chờ và tình cảm thiêng liêng của những người thân dành cho người đã khuất.

Việc tham gia “Chiến dịch 500 ngày đêm” cũng thể hiện vai trò của Công an phường Tây Hồ trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị tại địa bàn, phát huy tinh thần trách nhiệm, gần dân, sát dân, vì Nhân dân phục vụ. Không chỉ góp phần thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, mỗi cán bộ, chiến sĩ còn chung tay lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, chăm lo công tác đền ơn đáp nghĩa bằng những việc làm thiết thực.

Hành trình tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn nhiều khó khăn, đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ và nỗ lực bền bỉ của các cơ quan chức năng cùng thân nhân liệt sĩ. Song, mỗi mẫu ADN được thu nhận, mỗi thông tin được xác minh chính xác đều góp thêm một cơ hội để những người đã hy sinh được trở về với tên tuổi của mình.

Bởi tri ân không chỉ là tưởng nhớ những người đã ngã xuống, mà còn là nỗ lực đưa các anh trở về với gia đình, quê hương – nơi tình thân vẫn luôn chờ đợi, nơi sự hy sinh của các anh mãi được khắc ghi trong lòng các thế hệ hôm nay và mai sau.