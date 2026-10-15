Quốc Anh, Ma Ran Đô xác nhận góp mặt trong phim Tết 2027

ANTD.VN - Tác phẩm hành động cổ trang "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" bất ngờ công bố đầy đủ dàn diễn viên trẻ trung và tài năng xác nhận góp mặt trong tác phẩm, dự kiến ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2027.

Dàn diễn viên trẻ trung, tài năng xác nhận góp mặt trong "Loạn thế"

"Loạn thế" (tên đầy đủ: Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng) có bối cảnh giả tưởng, lấy cảm hứng từ thời loạn của Việt Nam từ xa xưa. Trong thời kỳ loạn lạc đó, những nghĩa sĩ đã lần lượt xuất hiện. Từ những hình ảnh vừa được công bố, khán giả lần đầu gặp mặt dàn diẽn viên gồm: Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trầm Anh Hùng (diễn viên và đạo diễn hành động Trại buôn người), “đả nữ” Trần Thiên Tú và “ngôi sao phim truyền hình” Yến My lại càng thu hút khán giả quan tâm.

Quốc Anh tiếp tục góp mặt trong phim Tết sau "Thỏ ơi!!' năm ngoái

Trần Quốc Anh từng gây chú ý trong hai bộ phim đậm nét cổ trang là "Trạng Quỳnh" và "Thám tử Kiên". Bên cạnh đó, Trần Quốc Anh còn được khán giả nhớ đến và yêu thích qua các vai diễn ấn tượng trong "Bộ tứ báo thủ", "Thỏ ơi!!"...

Trong khi đó, nam diễn viên trẻ Ma Ran Đô cũng đang dần tạo nên thương hiệu riêng trong mắt khán giả. Gương mặt điển trai cùng khả năng hoá thân vào nhiều dạng vai diễn giúp Ma Ran Đô ghi dấu ấn trong mắt khán giả qua các phim như "Nụ hôn bạc tỷ", "Tử chiến trên không", "Tiệm ăn của quỷ"…

Gương mặt gây chú ý gần đây Ma Ran Đô cũng góp mặt trong "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng"

"Đả nữ thế hệ mới" Trần Thiên Tú được yêu thích sau "Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh", cũng xác nhận tham gia "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng". Gương mặt của nữ diễn viên trẻ phù hợp với phim cổ trang, cùng khả năng đánh đấm đáng gờm, giúp cô được đánh giá là một trong những "đả nữ" mới của màn ảnh Việt. Sự xuất hiện của Trần Thiên Tú trong phim hứa hẹn sẽ chiêu đãi nhiều màn võ thuật hấp dẫn.

Dàn diễn viên tham gia bộ phim còn có sự góp mặt của nam diễn viên Trầm Minh Hoàng sau thành công của các tác phẩm điện ảnh ăn khách "Trại buôn người', "Truy tìm long diên hương". Bên cạnh đó, ngôi sao trẻ phim truyền hình Yến My (Cuộc chiến không giới tuyến, Không thời gian, Đồng hồ đếm ngược) cũng lần đầu thử sức với phim điện ảnh hành động cổ trang.

"Đả nữ thế hệ mới" Trần Thiên Tú hứa hẹn sẽ mang đến những màn đánh bùng nổ trong phim Tết 2027

Đạo diễn Dương Minh Chiến trở lại sau cú nổ “Truy tìm Long Diên Hương”

Cầm trịch tác phẩm chính là Dương Minh Chiến, nhà làm phim trẻ từng thành công với bộ phim "Truy tìm Long Diên Hương". Ngay từ tác phẩm đầu tay, đạo diễn trẻ đã cho thấy một sự chắc tay về mặt cấu trúc một tác phẩm thuộc thể loại hài - hành động cuốn hút. Khả năng nắm bắt nhịp điệu, giải quyết tình tiết và cốt truyện đã thuyết phục được khán giả. Tất nhiên, những màn “đánh đấm” trở thành điểm sáng, được đánh giá là một trong những tác phẩm võ thuật, hành động thú vị của Việt Nam thời gian qua.

"Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" là dự án thứ 2 của đạo diễn trẻ Dương Minh Chiến, hứa hẹn sẽ hoành tráng hơn, vĩ đại hơn nhưng vẫn giữ được dấu ấn làm nên ngôn ngữ điện ảnh cuốn hút khán giả trước đó. Với Dương Minh Chiến, phim võ thuật thì phải khiến khán giả tin diễn viên đánh võ thật, và "Loạn thế" sẽ tiếp tục khẳng định điều này.

Đạo diễn Dương Minh Chiến gây tiếng vang khi dự án đầu tay "Truy tìm Long Diên Hương" thành công năm ngoái

Đạo diễn Dương Minh Chiến có khả năng nắm bắt cái hay của kịch bản, kết hợp với phần biên đạo võ thuật của giám đốc hành động, phần quay phim của D.O.P và sự chỉ đạo của đạo diễn trên trường quay. Với cách làm việc chỉn chu và cầu toàn, đạo diễn Dương Minh Chiến hứa hẹn tiếp tục mang đến cho khán giả những thước phim mãn nhãn.

"Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" tiếp tục có sự góp mặt của diễn viên Trầm Minh Hoàng. Trong lần tái xuất điện ảnh này, cascadeur với hơn 10 năm kinh nghiệm tham gia ở cả hai vai trò gồm diễn viên và đạo diễn hành động. Sau thành công của "Trại buôn người" và "Truy tìm Long Diên Hương", Trầm Minh Hoàng còn được khán giả gọi với cái tên thân mật “con tướng” dòng phim hành động triển vọng của điện ảnh Việt.

Diễn viên Trầm Minh Hoàng kiêm luôn diễn viên và đạo diễn hành động của phim "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng"

Bên cạnh đó, "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" tiếp tục có sự góp mặt của ActionC, nhóm làm phim hành động gây ấn tượng với khán giả đại chúng trong những năm gần đây. Đây cũng là một sự bảo chứng cho chất lượng của một tác phẩm võ thuật hành động độc đáo. Trên thực tế, nhóm ActionC cũng từng thực hiện nhiều dự án phim ngắn hành động về đề tài thôn dã, mang dáng dấp cổ trang, thu hút hàng triệu lượt xem trên nền tảng mạng xã hội.

"Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" dự kiến ra mắt khán giả tại hệ thống rạp phim toàn quốc vào dịp Tết Nguyên đán 2027.