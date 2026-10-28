Quốc Anh bứt phá với loạt vai diễn khác biệt, bước vào giai đoạn rực rỡ của sự nghiệp

ANTD.VN - Từ "Thỏ ơi!!", "Chị chị Em em 3" đến "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" và "Đặc công Rừng Sác", nam diễn viên Quốc Anh liên tục đảm nhận những vai diễn khác biệt về tính cách, tâm lý và bối cảnh. Loạt dự án cho thấy nỗ lực thoát khỏi hình tượng mỹ nam quen thuộc, đồng thời mở ra những hướng đi mới trong sự nghiệp điện ảnh của nam diễn viên.

Từ người chồng nhiều mâu thuẫn đến công tử Kinh Bắc táo bạo

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc hoạt động nổi bật của Trần Quốc Anh trên màn ảnh rộng. Qua hai dự án ra mắt liên tiếp, nam diễn viên lần lượt hóa thân thành người chồng nhiều mâu thuẫn trong "Thỏ ơi!!" và chàng công tử Kinh Bắc trong "Chị chị Em em 3". Dù đều xoay quanh đề tài tình cảm, hai nhân vật với tính cách và hoàn cảnh sống đối lập đã tạo cơ hội để Quốc Anh liên tục làm mới cách thể hiện của mình.

Quốc Anh trong "Chị chị Em em 3"

Ra mắt vào dịp Tết Nguyên đán 2026, bộ phim "Thỏ ơi!!" của đạo diễn Trấn Thành ghi dấu sự xuất hiện của Quốc Anh trong vai Ngọc Sơn - người chồng của Hải Lan (Văn Mai Hương). Mang vẻ ngoài năng nổ có phần hoang dã, nhân vật liên tục rơi vào những xung đột giằng xé của đời sống hôn nhân. Qua vai diễn này, Quốc Anh bắt đầu bước ra khỏi vùng an toàn để khai thác chiều sâu tâm lý và những góc khuất nội tâm phức tạp thay vì chỉ tập trung vào lợi thế ngoại hình.

Mới đây, sự lột xác của Quốc Anh càng hiện rõ trong "Chị chị Em em 3" (đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng) khi hóa thân thành Văn Tài - cậu cả xuất thân danh gia vọng tộc ở vùng Kinh Bắc xưa. Giữa những khuôn phép phong kiến khắt khe và các mối quan hệ tình cảm chồng chéo với 3 người phụ nữ, Văn Tài buộc phải đối diện với những lựa chọn nghẹt thở giữa danh phận, tình yêu và ham muốn bản năng.

Phản ứng hoá học giữa Quốc Anh và Ninh Dương Lan Ngọc khiến khán giả thích thú

Đặc biệt, vai diễn này đánh dấu bước thử sức táo bạo của Quốc Anh ở những phân đoạn thân mật - nơi đòi hỏi sự ăn ý về hình thể, biểu cảm cùng khả năng khống chế tâm lý nhân vật sắc nét. Lựa chọn dấn thân này không chỉ phá vỡ hình tượng quen thuộc trước đây, mà còn khẳng định sự trưởng thành của nam diễn viên trước những vai diễn có chiều sâu và yêu cầu bộc lộ cảm xúc cao hơn trên màn ảnh.

Bên cạnh đó, màn thể hiện ấn tượng của Quốc Anh không chỉ thu hút khán giả mà còn nhận được "cơn mưa lời khen" từ chính bạn diễn - “đàn chị” Lan Ngọc. Nữ diễn viên hào hứng chia sẻ rằng đây có lẽ là giai đoạn tỏa sáng rực rỡ nhất của Quốc Anh: "Lúc đầu nhìn cậu ấy, tôi thực sự chưa có cảm xúc gì. Nhưng khi bấm máy, Quốc Anh nuôi nhân vật tài tình đến mức toát ra thần thái cuốn hút đặc biệt. Cậu ấy cực kỳ ăn ảnh, hợp từ tạo hình, trang phục đến kiểu tóc phim xưa và hoàn toàn đủ sức 'đốn gục' trái tim của bất kỳ ai".

Từ người chồng nhiều mâu thuẫn trong "Thỏ ơi!!" đến chàng công tử Kinh Bắc trong "Chị chị Em em 3", Quốc Anh cho thấy sự đa dạng trong diễn xuất dù cùng góp mặt ở dòng phim tình cảm. Sự khác biệt rõ nét về số phận và tâm lý giữa hai nhân vật chính là minh chứng cho tinh thần không ngại thử thách, giúp nam diễn viên từng bước thoát khỏi cái bóng "mỹ nam" để khẳng định năng lực hóa thân đa chiều trên màn ảnh.

Không ngừng khai phá giới hạn mới

Sau hai bộ phim ra mắt trong năm, Quốc Anh tiếp tục gây chú ý khi tham gia "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" và "Đặc công Rừng Sác". Hai dự án thuộc những dòng phim khác biệt, mở ra cơ hội để nam diễn viên thử sức với hành động cổ trang và đề tài lịch sử - chiến tranh.

Quốc Anh trong phim "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" - phim dự định ra rạp dịp Tết 2027

Giữa tháng 10/2026, "Loạn thế: Nghĩa khí anh hùng" công bố dàn diễn viên chính gồm Trần Quốc Anh, Ma Ran Đô, Trần Thiên Tú, Trần Minh Hoàng và Yến My. Dự kiến ra rạp vào dịp Tết Nguyên đán 2027, tác phẩm hành động cổ trang giả tưởng đưa Quốc Anh đến với một diện mạo hoàn toàn mới khi hóa thân thành hình tượng người nghĩa sĩ. Vai diễn không chỉ đòi hỏi kỹ năng làm chủ những màn giao đấu võ thuật đẹp mắt, mà còn yêu cầu nam diễn viên lột tả trọn vẹn tinh thần hành hiệp chí khí giữa thời loạn.

Mới đây, Quốc Anh tiếp tục góp mặt trong dàn diễn viên chính của "Đặc công Rừng Sác" - dự án điện ảnh do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn, vừa chính thức khai máy tại Cần Giờ (TP.HCM). Đáng chú ý, đây là tác phẩm đề tài lịch sử – chiến tranh đầu tiên mà nam diễn viên vinh dự tham gia. Khác với các dự án tình cảm trước đó, vai diễn người lính đặc công lần này đòi hỏi nam diễn viên phải dấn thân vào bối cảnh chiến trường khốc liệt. Quá trình ghi hình tại vùng rừng ngập mặn Cần Giờ (TP.HCM) vì thế cũng đặt ra yêu cầu cao về nền tảng thể lực và khả năng thích nghi thực địa.

Quốc Anh trong ngày khai máy phim điện ảnh "Đặc công Rừng Sác"

Từ lợi thế ngoại hình của một người mẫu cao 1,86m đến nỗ lực vượt khỏi hình tượng mỹ nam quen thuộc, Quốc Anh đã trải qua một hành trình không ngừng tìm kiếm cơ hội và thử thách. Việc liên tục hợp tác cùng các đạo diễn tên tuổi như Trấn Thành, Nguyễn Hữu Hoàng, Vũ Ngọc Đãng hay Dương Minh Chiến qua hàng loạt thể loại đối lập từ tâm lý gia đình, tình cảm cổ trang đến hành động và lịch sử chính là minh chứng cho tư duy làm nghề nghiêm túc cùng tinh thần dấn thân mạnh mẽ.

Đây có thể xem là giai đoạn rực rỡ và ấn tượng nhất trong sự nghiệp của Quốc Anh tính đến thời điểm hiện tại, khi những lựa chọn vai diễn ngày càng đa dạng mở ra cơ hội để nam diễn viên khẳng định bản thân bằng chính năng lực diễn xuất.