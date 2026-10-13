Quán triệt, triển khai 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị

Tại hội nghị, Trung tá Vũ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường đã phổ biến, quán triệt nội dung 9 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị gồm: Nghị quyết số 57-NQ/TW: Khơi thông động lực phát triển từ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; Nghị quyết số 59-NQ/TW: Chủ động hội nhập, mở rộng không gian phát triển; Nghị quyết số 66-NQ/TW: Đổi mới pháp luật để kiến tạo phát triển; Nghị quyết số 68-NQ/TW: Phát triển kinh tế tư nhân thành động lực quan trọng nhất của nền kinh tế; Nghị quyết số 70-NQ/TW: Bảo đảm an ninh năng lượng cho phát triển bền vững; Nghị quyết số 71-NQ/TW: Đột phá giáo dục và đào tạo, phát triển con người Việt Nam; Nghị quyết số 72-NQ/TW: Chăm lo sức khỏe Nhân dân là đầu tư cho phát triển; Nghị quyết số 79-NQ/TW: Phát huy vai trò chủ đạo, dẫn dắt của kinh tế nhà nước; Nghị quyết số 80-NQ/TW: Phát triển văn hóa, bồi đắp sức mạnh nội sinh của dân tộc.

Trung tá Vũ Thái Sơn, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an phường phát biểu tại hội nghị

Toàn cảnh hội nghị

Đồng chí Trưởng Công an phường nhấn mạnh việc ban hành 9 nghị quyết chiến lược thể hiện tầm nhìn xa, tư duy đổi mới và quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc dẫn dắt đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Để các nghị quyết thực sự phát huy hiệu quả, mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên cần nắm vững tinh thần cốt lõi của các nghị quyết, chủ động cụ thể hóa bằng nhiệm vụ phù hợp; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu; đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Khi các nghị quyết được triển khai đồng bộ, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả, đó sẽ là nguồn lực chính trị to lớn, tạo xung lực mới đưa đất nước phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước trong kỷ nguyên mới.

Trên cơ sở đó, đồng chí Trưởng Công an phường yêu cầu các tổ công tác xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn đơn vị. Các đồng chí Đảng viên nghiên cứu nắm chắc các nội dung cơ bản cốt lõi của các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị - tuyên truyền đến gia đình và nhân dân trên địa bàn, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch thực hiện phù hợp, bảo đảm tính thiết thực, khả thi và hiệu quả.

Hội nghị đã góp phần thống nhất nhận thức và hành động trong toàn Đảng bộ Công an phường Bạch Mai, nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần chủ động của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.